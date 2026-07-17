Η «Χρυσή Εβδομάδα» του 2026, τα ζώδια και οι αστρολογικές προβλέψεις τους

Οι ημέρες από 20 έως 26 Ιουλίου αποτελούν αναμφίβολα τις σημαντικότερες αστρολογικές περιόδους του φετινού καλοκαιριού, αλλά και της χρονιάς που διανύουμε. Θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε ως την «Χρυσή Εβδομάδα», καθώς στο διάστημά της κορυφώνεται ένας σπάνιος πλανητικός σχηματισμός ανάμεσα στους αργούς πλανήτες, ο οποίος δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για σημαντικές εξελίξεις, ευκαιρίες και αλλαγές που μπορούν να καθορίσουν την πορεία των επόμενων μηνών. Την ίδια στιγμή, ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και επιστρέφει σε ορθή φορά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου καθυστερήσεων, αναβολών, παρεξηγήσεων και επικοινωνιακών εμποδίων. Σταδιακά, οι συζητήσεις αποκτούν ξανά ουσία, οι συμφωνίες προχωρούν, τα ταξίδια διευκολύνονται και πολλές υποθέσεις που είχαν «κολλήσει» αρχίζουν επιτέλους να παίρνουν τον δρόμο της εξέλιξης.

Γιατί αστρολογικά αποκαλείται «Χρυσή Εβδομάδα»;

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ο σχηματισμός ενός σπάνιου σχηματισμού όψεων που στην αστρολογία αποκαλείται ως «Αστρολογικό Λίκνο» (Cradle), το οποίο και δημιουργείται από τον Δία, τον Πλούτωνα, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Η διάταξη των αστρολογικών αυτών όψεων, θυμίζει λίκνο ή κούνια, γι' αυτό και η συγκεκριμένη διάταξη πήρε αυτή την ονομασία. Συμβολικά θεωρείται ένας από τους πιο προστατευτικούς σχηματισμούς, γιατί ενώ δημιουργεί έντονη πίεση για αλλαγή, ταυτόχρονα προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες, τους σωστούς ανθρώπους και τις δημιουργικές λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κρίσεις, να αξιοποιήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και να χτίσουμε ένα πιο ασφαλές και σταθερό μέλλον.

Πώς λειτουργεί το Κοσμικό Λίκνο; Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Δίας στον Λέοντα, ο οποίος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο. Η όψη αυτή ενισχύει τη φιλοδοξία, τη δίψα για καταξίωση, οικονομική ανάπτυξη, δύναμη και κοινωνική επιρροή, αλλά ταυτόχρονα φέρνει στην επιφάνεια και τις υπερβολές: την πλεονεξία, την αλαζονεία και την ανάγκη για έλεγχο. Σε συλλογικό επίπεδο κορυφώνονται πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, σηματοδοτώντας την ανάγκη για ριζικές αλλαγές, όπου σταδιακά θα τις δούμε παγκοσμίως να γίνονται! Την προστατευτική διάσταση του σχηματισμού ενεργοποιούν ο Ουρανός στους Διδύμους και ο Ποσειδώνας στον Κριό. Ο Ουρανός, με τα εξάγωνα και τα τρίγωνά του, φέρνει έξυπνες λύσεις, νέες ιδέες, τεχνολογική πρόοδο, σημαντικές γνωριμίες και ευκαιρίες που εμφανίζονται απρόσμενα. Ο Ποσειδώνας από τον Κριό, αντίστοιχα, ενισχύει την έμπνευση, τη διαίσθηση, την πίστη και το θάρρος να κυνηγήσουμε στόχους που μέχρι τώρα έμοιαζαν άπιαστοι.

Ποια είναι τα δώρα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια;

Κριός

Η πιο τυχερή εβδομάδα του καλοκαιριού φέρνει εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την καθημερινότητα αλλά και την καρδιά σου Κριέ μου! Το ευεργετικό τρίγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου σε βοηθά να πιστέψεις ξανά στα όνειρά σου και να δεις μια βαθιά επιθυμία να παίρνει σάρκα και οστά. Τα αισθηματικά βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς μια νέα γνωριμία ή η αναζωπύρωση ενός υπάρχοντος δεσμού ξυπνά έντονα συναισθήματα, ρομαντισμό και αισιοδοξία. Παράλληλα, το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει απρόσμενες μετακινήσεις, ταξίδια, ευχάριστες συναντήσεις και συμπτώσεις που μόνο τυχαίες δεν είναι. Με τον Ερμή πλέον σε ορθή φορά στον Καρκίνο, οικογενειακά ζητήματα ξεκαθαρίζουν, παλιές παρεξηγήσεις λύνονται και βρίσκεις ξανά την ηρεμία και τη σταθερότητα που αναζητούσες.

Ταύρος

Για εσένα Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας και πιο ήρεμης περιόδου, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικογένειας, σπιτιού και οικονομικής ασφάλειας. Το τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα σε βοηθά να αφήσεις πίσω προβλήματα που σε είχαν κουράσει, ενώ μια βαθιά επιθυμία που σχετίζεται με το σπίτι ή την οικογένεια έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Ίσως προχωρήσεις σε μια ανακαίνιση, μια μετακόμιση ή δημιουργήσεις έναν χώρο που σε εκφράζει περισσότερο. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό φέρνει οικονομικές ευκαιρίες που εμφανίζονται ξαφνικά, μια πρόταση για επένδυση ή μια σημαντική οικονομική ανάσα που θα σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Παράλληλα, με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά, καθυστερημένες υπογραφές, συμφωνίες, μετακινήσεις και σημαντικές συζητήσεις παίρνουν επιτέλους τον δρόμο τους και οι σχέσεις με το κοντινό σου περιβάλλον αποκαθίστανται.

Δίδυμοι

Ανοίγεται μπροστά σου μία εβδομάδα γεμάτη κίνηση, γνωριμίες, ευχάριστες ειδήσεις και νέες προοπτικές Δίδυμέ μου. Το τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και των φίλων και σε βοηθά να βάλεις μπροστά ένα σχέδιο που είχες καιρό στο μυαλό σου. Μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον, νέες γνωριμίες ή ένα ταξίδι μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες που θα ανοίξουν νέους δρόμους για το μέλλον σου. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό στο ζώδιό σου λειτουργεί σαν καταλύτης θετικών εξελίξεων. Ξαφνικές προτάσεις, συναρπαστικές μετακινήσεις, ευχάριστες ειδήσεις, αλλαγή μεταφορικού μέσου ή ακόμη και μια γνωριμία που θα σε ενθουσιάσει μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Με τον Ερμή σε ορθή φορά στον Καρκίνο, οικονομικές εκκρεμότητες ξεμπλοκάρουν, συμφωνίες προχωρούν και λαμβάνεις ειδήσεις ή χρήματα που περίμενες εδώ και αρκετό καιρό.

Καρκίνος

Η χρυσή εβδομάδα του 2026 σε βοηθά να δεις τους κόπους των τελευταίων μηνών να ανταμείβονται. Το τρίγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ποσειδώνα στον Κριό δίνει μορφή σε ένα επαγγελματικό όνειρο που μέχρι τώρα έμοιαζε μακρινό. Ένας φιλόδοξος στόχος που αφορά την καριέρα, την κοινωνική καταξίωση ή ακόμη και τα οικονομικά σου μπορεί τώρα να γίνει πραγματικότητα. Παράλληλα, το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό, αλλά και η αντίθεση Δία – Πλούτωνα, φέρνουν ξαφνικές αποκαλύψεις και εξελίξεις που λειτουργούν τελικά υπέρ σου. Ένα οικονομικό ξεμπλοκάρισμα, μια συμφωνία ή μια σημαντική ευκαιρία ανεβάζει τόσο τα έσοδά σου όσο και την αυτοπεποίθησή σου. Με τον Ερμή πλέον σε ορθή φορά στο ζώδιό σου, νιώθεις ότι έχεις ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγματικά θέλεις. Αφήνεις πίσω πρόσωπα και καταστάσεις που ανήκουν στο παρελθόν και κάνεις ένα αποφασιστικό νέο ξεκίνημα.

Λέων

Είσαι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της μοναδικής εβδομάδας φίλε μου Λέοντα. Ο Δίας στο ζώδιό σου, σε αρμονία με τον Ποσειδώνα, γεμίζει τη ζωή σου αισιοδοξία, πίστη και έμπνευση. Επιθυμίες που είχες καιρό στην καρδιά σου αρχίζουν να πραγματοποιούνται, ενώ ανοίγονται νέοι δρόμοι μέσα από σπουδές, ταξίδια, σημαντικές γνωριμίες ή ένα νέο σχέδιο που σε ενθουσιάζει. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις μέσω φίλων, κοινωνικών επαφών και νέων ανθρώπων που μπαίνουν στη ζωή σου, ενώ η αντίθεση με τον Πλούτωνα ανανεώνει δυναμικά τις προσωπικές και αισθηματικές σου σχέσεις. Ο έρωτας αποκτά ένταση, πάθος και προοπτική, ενώ δεν αποκλείεται να ζήσεις μια πραγματική αισθηματική αναγέννηση. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά, αποκαλύπτονται αλήθειες που μέχρι σήμερα παρέμεναν κρυφές και αυτό σε βοηθά να απαλλαγείς από άγχη, αμφιβολίες και ψυχολογικά βάρη.

Παρθένος

Η εβδομάδα αυτή φέρνει δικαίωση για σένα αγαπητέ μου Παρθένε . Το τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα σου χαρίζει την ευκαιρία να αποκτήσεις κάτι που επιθυμούσες εδώ και καιρό, ενώ μια υπόθεση ή μια σχέση από το παρελθόν σε επιβεβαιώνει συναισθηματικά και σε βοηθά να ανακτήσεις την αυτοπεποίθησή σου. Η ψυχολογία σου βελτιώνεται αισθητά και νιώθεις πως αφήνεις πίσω ένα δύσκολο κεφάλαιο. Παράλληλα, το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό και η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα ανοίγουν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Προτάσεις, αλλαγές ή μια ξαφνική ευκαιρία μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια διαφορετική επαγγελματική πορεία με μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης. Με τον Ερμή να κινείται πλέον σε ορθή φορά στον Καρκίνο, η κοινωνική σου ζωή αποκτά ξανά ρυθμό. Επικοινωνείς περισσότερο, συναντάς φίλους που είχες καιρό να δεις και ανανεώνεις σχέσεις που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα.

Ζυγός

Η εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου μπορεί να σου ανοίξει πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστές. Το αρμονικό τρίγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ποσειδώνα στον Κριό ευνοεί τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τα κοινά σου σχέδια. Μια σημαντική γνωριμία, μια πρόταση συνεργασίας ή ακόμη και μια ερωτική εξέλιξη μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ξανά στις δυνατότητες του μέλλοντος. Παράλληλα, το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από ένα ταξίδι, μια νομική υπόθεση, μια εκπαιδευτική ευκαιρία ή μια επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα προσφέρει τις ευκαιρίες εκείνες για να αναγεννήσεις την ερωτική σου ζωή, η οποία μπαίνει σε ένα στάδιο αρκετά πιο παθιασμένο. Με τον Ερμή πλέον σε ορθή φορά στον Καρκίνο, επαγγελματικές καθυστερήσεις τερματίζονται, σημαντικές συζητήσεις προχωρούν και έχεις την ευκαιρία να πάρεις αποφάσεις που ενισχύουν τη θέση και το κύρος σου.

Σκορπιός

Για εσένα Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα αποτελεί σημείο καμπής κυρίως σε θέματα καριέρας, οικονομικών και προσωπικής εξέλιξης. Το τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις έναν επαγγελματικό στόχο που σε απασχολούσε εδώ και καιρό, ενώ η καθημερινότητά σου οργανώνεται πιο αποτελεσματικά και νιώθεις ότι οι προσπάθειές σου αρχίζουν επιτέλους να αναγνωρίζονται. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές οικονομικές ευκαιρίες, ευνοϊκές ρυθμίσεις, χρηματοδοτήσεις ή εξελίξεις που σε βοηθούν να απαλλαγείς από ένα οικονομικό βάρος. Παράλληλα, η αντίθεση Δία – Πλούτωνα μπορεί να φέρει μια σημαντική αποκάλυψη ή μια συζήτηση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια σχέση ή μια συνεργασία. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά στον Καρκίνο, ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις και σχέδια που είχαν καθυστερήσει παίρνουν ξανά μπροστά. Ανακτάς την αισιοδοξία σου, ανοίγεις τους ορίζοντές σου και κάνεις επιλογές που σε οδηγούν πιο κοντά στους μεγάλους στόχους της ζωής σου.

Τοξότης

Η πιο τυχερή εβδομάδα του καλοκαιριού έρχεται να σου θυμίσει ότι όταν ανοίγεις τους ορίζοντές σου, ανοίγει και η τύχη σου. Το τρίγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ποσειδώνα στον Κριό σε γεμίζει αισιοδοξία, έμπνευση και δημιουργικότητα. Ένα ταξίδι, μια νέα γνωριμία, μια επιτυχία στις σπουδές ή ένα προσωπικό όνειρο μπορεί τώρα να πάρει τον δρόμο της πραγματοποίησης. Αν είσαι ελεύθερος, ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις, χαρίζοντάς σου έντονα συναισθήματα και ενθουσιασμό. Παράλληλα, το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό και η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα φέρνουν ξαφνικές εξελίξεις στις συνεργασίες και στις προσωπικές σου σχέσεις. Μια πρόταση ή μια συμφωνία μπορεί να αλλάξει θετικά την καθημερινότητά σου, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στον επαγγελματικό τομέα. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά στον Καρκίνο, οικονομικές εκκρεμότητες, κοινές υποθέσεις και ζητήματα που αφορούν δάνεια, αποζημιώσεις ή χρήματα τρίτων αρχίζουν επιτέλους να ξεμπλοκάρουν, δίνοντάς σου μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα αυτή σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου βάρη και να χτίσεις ένα πιο σταθερό και αισιόδοξο μέλλον. Το τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα ευνοεί οικονομικές συμφωνίες, επενδύσεις, ενώ απελευθερώνεσαι από φόβους και ανασφάλειες. Μπορεί να λάβεις μια οικονομική ενίσχυση, να τακτοποιήσεις μια σημαντική οικονομική εκκρεμότητα ή να νιώσεις ότι αποκτάς ξανά τον έλεγχο μιας κατάστασης που σε πίεζε. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό και η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα φέρνουν θετικές αλλαγές στην εργασία, στην καθημερινότητα αλλά και στην προσωπική σου ζωή. Ένα νέο επαγγελματικό άνοιγμα, μια δημιουργική συνεργασία ή μια ευχάριστη εξέλιξη στα οικονομικά μπορεί να σου χαρίσει ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Με τον Ερμή πλέον σε ορθή φορά απέναντί σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες εξομαλύνονται. Παρεξηγήσεις λύνονται, σημαντικές συζητήσεις οδηγούνται σε συμφωνία και μπορείς πλέον να πάρεις αποφάσεις που θα στηρίξουν τα σχέδιά σου για το επόμενο διάστημα.

Υδροχόος

Η εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο με περισσότερη αισιοδοξία και προοπτική. Το τρίγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ποσειδώνα στον Κριό ευνοεί τις συζητήσεις, τις συμφωνίες και τις νέες γνωριμίες, ενώ σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι και να δεις ανθρώπους να στέκονται ουσιαστικά στο πλευρό σου. Μια συνεργασία ή μια προσωπική σχέση μπορεί τώρα να αποκτήσει σταθερές βάσεις και να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο περίμενες. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό στους Διδύμους γεμίζει τη ζωή σου έμπνευση, δημιουργικότητα, έρωτα και ευχάριστες εκπλήξεις. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει, ενώ αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, δεν αποκλείεται να ζήσεις στιγμές που θα ανανεώσουν ουσιαστικά τη μεταξύ σας σύνδεση. Παράλληλα, η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου σε καλεί να αφήσεις πίσω παλιές φοβίες και να εμπιστευτείς περισσότερο τις δυνατότητές σου – προσοχή μόνο στην πλεονεξία-. Με τον Ερμή πλέον σε ορθή φορά στον Καρκίνο, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα, εκκρεμότητες στη δουλειά τακτοποιούνται και βρίσκεις ξανά τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητά σου.

Ιχθύς

Αυτή η χρυσή εβδομάδα σου χαρίζει την ευκαιρία να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Το αρμονικό τρίγωνο του Δία από το Λέοντα με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσεις μια επιθυμία που σχετίζεται με τα οικονομικά, τις προσωπικές σου αξίες ή ένα σημαντικό σχέδιο που καλλιεργούσες εδώ και καιρό. Το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό φέρνει ευχάριστες και απρόσμενες εξελίξεις στο σπίτι και στην οικογένεια. Μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, μια οικογενειακή χαρά ή μια λύση σε ένα θέμα που σε απασχολούσε εδώ και καιρό μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι όλα μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Παράλληλα, η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα λειτουργεί λυτρωτικά, βοηθώντας σε να κλείσεις έναν δύσκολο κύκλο και να αφήσεις πίσω φόβους ή καταστάσεις που σε κρατούσαν στάσιμο. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά στον Καρκίνο, η καρδιά σου ανοίγει ξανά. Ο έρωτας, η δημιουργικότητα, οι σχέσεις με τα παιδιά αλλά και κάθε τι που σου δίνει χαρά αποκτούν νέα δυναμική, χαρίζοντάς σου λόγους να χαμογελάσεις και να απολαύσεις αυτή την τόσο ξεχωριστή εβδομάδα.