Η CSG εξαγόρασε τη σερβική εταιρεία MUST Solutions

Ο βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος Czechoslovak Group (CSG), που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία Michal Strnad, πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγορά στο πλαίσιο της επέκτασής του στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων. Μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής του AviaNera Technologies a.s., ο όμιλος CSG απέκτησε το 51% της σερβικής εταιρείας MUST Solutions από τον ιδρυτή και κύριο μέτοχό της, Vladimir Jazarević. Το ποσό της συναλλαγής δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα.

Η MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions), με έδρα το Βελιγράδι, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων προώθησης για προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το κύριο προϊόν της είναι ένας ανεμιστήρας τζετ 4.000 N, ο μοναδικός του είδους του που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένη εμβέλεια. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει έναν τζετ κινητήρα 300 N, σχεδιασμένο για ελαφρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η εξαγορά της MUST Solutions αποτελεί το πρώτο απτό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, την οποία ανακοινώσαμε με τη δημιουργία της AviaNera Technologies. Στόχος μας είναι η απόκτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στον τομέα των συστημάτων προώθησης, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο — και συχνά φρένο — στην ανάπτυξη και παραγωγή σύγχρονων μη επανδρωμένων πλατφορμών», δήλωσε ο Michal Strnad, ιδιοκτήτης της CSG.

«Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την κάθετη ολοκλήρωση, που θα μας επιτρέψει να αναπτύσσουμε και να κατασκευάζουμε ολοκληρωμένα συστήματα», πρόσθεσε ο Strnad.

Έχοντας ιδρυθεί πριν από έξι χρόνια, η MUST Solutions απασχολεί μια ομάδα ειδικών στη μηχατρονική και την αεροδιαστημική μηχανική. Η εταιρεία διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις ανάπτυξης και ένα εργαστήριο πρωτοτύπων, ικανό για μικρής κλίμακας παραγωγή. Η AviaNera σχεδιάζει να επενδύσει στην επέκταση αυτών των δυνατοτήτων, με στόχο την παραγωγή κινητήρων σε πλήρη κλίμακα για εφαρμογές στην άμυνα και την πολιτική προστασία.

«Η ισχυρή βιομηχανική βάση της CSG και της AviaNera θα επιτρέψει στη MUST Solutions να αναπτυχθεί γρήγορα. Από το 2026 αναμένουμε να παραδώσουμε στους πελάτες μας αρκετές εκατοντάδες κινητήρες. Η παραγωγή θα επεκταθεί σταδιακά στην Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένης και της έδρας μας στην Τσεχία — καθώς και στην Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης θα παραμείνει στη Σερβία», εξήγησε ο Pavel Čechal, Διευθύνων Σύμβουλος της AviaNera Technologies, και πρόσθεσε: «Στόχος μας δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Συνεχίζουμε εντατικά την ανάπτυξη νέων μονάδων συστημάτων προώθησης με εξαιρετικές επιδόσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε να φέρουμε στην αγορά το επόμενο έτος».