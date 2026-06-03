Η Δήλος βυθίζεται ένα εκατοστό κάθε χρόνο - Τα ευρήματα που προκαλούν ανησυχία

Ένα εκατοστό τον χρόνο χάνει σε υψόμετρο η Δήλος, σύμφωνα με τα ευρήματα του Κλιματικού Παρατηρητηρίου που λειτουργεί στο νησί. Τα στοιχεία παρουσίασε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του «Δικτύου Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Παραμέτρων στη Δήλο», σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου».

Σύμφωνα με τον κ. Συνολάκη, το φαινόμενο οφείλεται στον συνδυασμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής και των γεωλογικών διεργασιών που προκαλούν είτε βύθιση είτε ανύψωση των ακτών.

Έως το 2050, η σχετική στάθμη της θάλασσας στη Δήλο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 21 εκατοστά στο αισιόδοξο σενάριο και κατά 28 εκατοστά στο δυσμενές. Για το 2100, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την άνοδο στα 48 και 87 εκατοστά αντίστοιχα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον του αρχαιολογικού χώρου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το δίκτυο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του νησιού. Παράλληλα, είναι συνδεδεμένο με τις υπερυπολογιστικές υποδομές της Ακαδημίας Αθηνών, επιτρέποντας τη συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου.

Το εγχείρημα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «21» και τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Με την ολοκλήρωση του δικτύου και την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του, στην Ακαδημία Αθηνών παρουσιάστηκε μια πιο ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δήλος απέναντι στην κλιματική κρίση.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπογράφηκε και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού.

«Πρωτότυπα συμπεράσματα και σημαντικά αποτελέσματα»

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί για λόγους υγείας, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο Χρήστος Ζερεφός, εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, επόπτης του ΚΕΦΑΚ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, έκανε λόγο για ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα.



Όπως τόνισε, από το πρόγραμμα προέκυψαν πρωτότυπα συμπεράσματα και πολύτιμα αποτελέσματα, τα οποία θα επιτρέψουν τη συνεχή παρακολούθηση της υποθαλάσσιας, θαλάσσιας και επίγειας συμπεριφοράς της περιοχής, καθώς και την παρατήρησή της μέσω δορυφόρων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη Δήλο και τα μνημεία της.

