Η DJI ανακοίνωσε το DJI Osmo Pocket 4 με μεγαλύτερη μνήμη

Η DJI έκανε την έκπληξη και παρουσίασε τo DJI Osmo Pocket 4, μια νέα compact κάμερα gimbal που φέρνει επαγγελματική ποιότητα στην τσέπη του χρήστη και είναι ιδανική για δημιουργούς περιεχομένου και όσους θέλουν να κρατούν πάντα μαζί τους τις αγαπημένες τους στιγμές.



Κορυφαίος αισθητήρας 1 ίντσας

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αισθητήρας 1 ίντσας με 12MP ανάλυση και διάφραγμα f/2.0, που προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, φυσικό bokeh και δυναμικό εύρος 14 stops. Αυτό επιτρέπει λήψεις 4K/240fps slow-motion, 4K/120fps και ακόμα 1080p/960fps, με 10-bit D-Log M color profile και HDR για ευελιξία στην επεξεργασία. Η τεχνολογία Quad Bayer binning εξασφαλίζει καθαρές εικόνες ακόμα και τη νύχτα, κάνοντας το νέο προϊόν ιδανικό για vlogs.



Μεγαλύτερη οθόνη και καλύτερη σταθεροποίηση

Η οθόνη 2,5 ιντσών τεχνολογίας OLED είναι περιστρεφόμενη και επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ οριζόντιων και κάθετων λήψεων, κάτι που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία περιεχομένου για τα social media. Το gimbal 3 αξόνων με το ActiveTrack 7.0 ανιχνεύει πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα αυτόματα, ενώ η σταθεροποίηση HyperSmooth διατηρεί καθαρές τις λήψεις, ακομη και με πολύ έντονη κίνηση.

Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος των 107GB (με δυνατότητα επέκτασης μέσω χρήσης microSD) λύνει ένα κλασικό μεγάλο πρόβλημα στην κατηγορία, δίνοντας χώρο για αρκετές ώρες υλικού.



Ενισχυμένη μπαταρία και συνδεσιμότητα

Με μπαταρία χωρητικότητας 1500mAh, το Pocket 4 παρέχει έως 180 λεπτά εγγραφής σε 1080p, με USB-C PD γρήγορη φόρτιση και συμβατότητα με DJI Mic 2 για επαγγελματικό ήχο. Υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi 6 και Bluetooth 5.για ασύρματο έλεγχο από το smartphone, ενώ τα εργαλεία AI editing (auto-cuts, transitions) παράγουν έτοιμα clips για το TikTok απευθείας από την κάμερα.



Τιμές, πακέτα και διαθεσιμότητα

Το Standard Combo ξεκινά από τα 499 δολάρια, ενώ το Creator Combo από τα 599 δολάρια και περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς, ευρυγώνιο φακό, αντάπτορα μικροφώνου και αντιανέμια. Αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα και στη χώρα μας.