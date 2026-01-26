Η ΕΕ «κατεβάζει ρολά» στο ρωσικό φυσικό αέριο – Οριστικό πάγωμα εισαγωγών μέχρι το 2027

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν σήμερα το τελικό «πράσινο φως» στην απόφαση που βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, μετατρέποντας το σχέδιο σε δεσμευτικό ευρωπαϊκό νόμο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια καθαρή και οριστική ρήξη με την ενεργειακή εξάρτηση από τη Μόσχα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η απόφαση εγκρίθηκε σήμερα σε σύνοδο στις Βρυξέλλες, με αντιδράσεις από Σλοβακία και Ουγγαρία, που καταψήφισαν το μέτρο, και προειδοποιήσεις για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τη Βουδαπέστη.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Η ΕΕ διακόπτει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το τέλος του 2026.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών θα σταματήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με δυνατότητα παράτασης έως 1η Νοεμβρίου 2027, εάν κάποια χώρα δυσκολεύεται να γεμίσει τις αποθήκες της με εναλλακτικές προμήθειες πριν από τον χειμώνα.

Ο νόμος περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις για ήδη συμφωνημένα συμβόλαια, ώστε να μειωθούν οι αναταράξεις στις αγορές και οι πιέσεις στις τιμές.

Τι σημαίνει στην πράξη

Με την έγκριση αυτή, η ΕΕ καθιστά δεσμευτική τη δέσμευσή της για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, στόχος που είχε τεθεί από το 2022 και το πλαίσιο REPowerEU. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία παρείχε πάνω από το 40% του φυσικού αερίου που κατανάλωνε η Ένωση. Μέχρι το 2025, αυτή η συμμετοχή έχει πέσει σε περίπου 13%, χάρη στη στροφή προς άλλες πηγές και προμηθευτές.

Η μη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό δεν είναι «παιχνίδι» καθώς προβλέπονται πρόστιμα τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις, ή ακόμα και μεγαλύτερες ποινές ανάλογα με τον τζίρο.

Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, όπως σοβαρή απειλή στην ασφάλεια του εφοδιασμού, η Κομισιόν διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την απαγόρευση για έως και τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθούν κρίσεις.