Η εφορία «κλειδώνει» την Airbnb – Χιλιάδες καταλύματα εκτός αγοράς από σήμερα

Η ΑΑΔΕ πατάει το κουμπί και βάζει τέλος σε χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν θεωρούνται κύριας χρήσης. Από σήμερα 1η Οκτωβρίου ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο που ξεκαθαρίζει ποιοι μένουν στην αγορά και ποιοι βγαίνουν εκτός.

Λουκέτο σε υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ – όλα αυτά διαγράφονται αυτόματα από το μητρώο. Οι διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking, VRBO) ενημερώνονται ηλεκτρονικά για να μπλοκάρουν κάθε αγγελία χωρίς έγκυρο ΑΜΑ.

Μένουν μόνο τα σπίτια με χώρους καθημερινής διαβίωσης: υπνοδωμάτια, σαλόνια, κουζίνες, γραφεία. Οι βοηθητικοί χώροι κόβονται οριστικά.

Υπολογίζεται ότι 5%–10% των καταχωρήσεων στις μεγάλες πλατφόρμες θα βγουν εκτός. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ αντλεί δεδομένα από Ε9, Κτηματολόγιο και Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής για να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τη νομιμότητα κάθε ακινήτου.

Νέες υποχρεώσεις – Πόσο κοστίζει η συμμόρφωση

Το νέο πλαίσιο ανεβάζει τον πήχη:

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου

Ρελέ διαρροής

Ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, φωτισμός & σήμανση διαφυγής

Διάγραμμα εκκένωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Πιστοποιητικά μυοκτονίας & απεντόμωσης

Το κόστος για ένα μικρό διαμέρισμα (40–60 τ.μ.) ξεκινά από 300–600 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερο (80–100 τ.μ.) φτάνει τα 400–750 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η ετήσια συντήρηση (πυροσβεστήρες, μπαταρίες ανιχνευτών κ.λπ.).

Σαφάρι ελέγχων και πρόστιμα–φωτιά

Μικτά συνεργεία Τουρισμού και ΑΑΔΕ ξεκινούν επιτόπιους ελέγχους.

Τα πρόστιμα

5.000 ευρώ για πρώτη παράβαση

10.000 ευρώ στη δεύτερη

Έως 20.000 ευρώ για υποτροπή

Το μήνυμα είναι σαφές: ή συμμορφώνεσαι ή βγαίνεις εκτός παιχνιδιού.