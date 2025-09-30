Airbnb: Νέοι κανόνες από 1η Οκτωβρίου – «Kαμπάνες» από 5.000 ευρώ για τους παραβάτες

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας μπαίνει από αύριο, 1/10/2025, για τα 246.877 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που νοικιάζονται μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Το υπουργείο Τουρισμού καλεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν, αλλιώς έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ.

Οι οδηγίες στάλθηκαν με επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών:

Τα ακίνητα πρέπει να είναι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ατυχήματα ή ζημιές.

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, σήμανση διαφυγής.

Πιστοποιητικό μυοκτονίας-απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγός με τηλέφωνα ανάγκης.

Οι έλεγχοι θα γίνονται από κλιμάκια του Υπουργείου και της Εφορίας, με προειδοποίηση 10 ημερών μέσω e-mail. Όποιος μπλοκάρει τον έλεγχο ή δεν τηρεί τις προδιαγραφές, θα βλέπει καμπάνα 5.000 ευρώ. Η δεύτερη παράβαση μέσα σε έναν χρόνο θα κοστίζει τα διπλάσια, ενώ η τρίτη… τετραπλάσια.



Παράλληλα, οι ενοικιαστές θα έχουν πλέον ρόλο-«ελεγκτή»: αν διαπιστώσουν ότι το κατάλυμα δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα μπορούν να κάνουν καταγγελία online στο Υπουργείο Τουρισμού και στην ΑΑΔΕ.



Και δεν είναι μόνο αυτά. Μέχρι το τέλος του 2025, η κυβέρνηση ετοιμάζει «πάγωμα» νέων αδειών Airbnb. Ό,τι ισχύει ήδη σε τμήματα του Δήμου Αθηναίων, έρχεται από 1/1/2026 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Χανιά, Πάρο και Σαντορίνη.