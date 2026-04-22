Η εκθαμβωτική σύντροφος ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ αποκάλυψε το μέλλον του

Ο Καρίμ Αντεγιέμι βρίσκεται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ τέσσερα χρόνια, ενώ διανύει τον τελευταίο χρόνο τους συμβολαίου του. Ο Γερμανός επιθετικός δεν διανύει την πιο παραγωγική του χρονιά και οι κουβέντες για επέκταση δεν προχωράνε καθώς δείχνει να μην υπολογίζεται από τον προπονητή, Νίκο Κόβατς.

Θέση για την τρέχουσα κατάσταση του στην ομάδα πήρε η σύντροφό του και ράπερ Λορεντάνα, μέσω ενός livestream στο Twitch που συμμετείχαν οι δυο τους και σχολίασε τις προθέσεις τους γι το ερχόμενο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα η σέξι ράπερ τόνισε πως ο 24χρονος επιθετικός «Είχε πολλές επιλογές για να μετακομίσει. Αλλά ο Καρίμ είναι απλώς ένας πιστός άνθρωπος», ενώ μίλησε και για την ζωή στην Βεστφαλία σχολιάζοντας το γεγονός ότι το Ντόρτμουντ δεν είναι και μια πόλη... όαση: «Η Ντόρτμουντ δεν είναι η πιο όμορφη πόλη, ας μην κοροϊδευόμαστε και ας μην λέμε ότι είναι καταπληκτικό να ζεις εδώ. Σίγουρα, υπάρχουν και πιο όμορφα μέρη. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σε υποστηρίζει ο σύλλογος και ο προπονητής να σε στηρίζει. Και μέχρι στιγμής, όλα έχουν πάει καλά. Πάντα λέει: “Αν ποτέ φύγω από την Ντόρτμουντ, θα το κάνω με ευγνωμοσύνη”. Θέλει να νιώθει ότι έδωσε πραγματικά τα πάντα για αυτή την ομάδα».

Η Λορεντάνα μίλησε επίσης και για την εκτίμηση που έχει ο Αντεγιέμι στον Μάρκο Ρόις, αλλά και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που του δίνει ο Κόβατς: «Νομίζω ότι το είδωλό του είναι επίσης ο Μάρκο Ρόις. Όταν βλέπεις τι έχει κάνει ο Μάρκο στην Ντόρτμουντ, μπορείς να το καταλάβεις απόλυτα. Είναι θρύλος. Σίγουρα, πολλοί λένε μερικές φορές ότι δεν βρίσκεται πλέον τόσο συχνά στην αρχική ενδεκάδα. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ακόμα κι αν τα πράγματα φαίνονται αρνητικά στην αρχή ή ίσως άδικα, συχνά είναι καλό για κάτι στο τέλος. Ό,τι και να συμβεί, θα σε βοηθήσει».