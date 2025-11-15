Η Elikonos Capital αποεπενδύει με επιτυχία από την Med Frigo Group

Το fund Elikonos 2 S.C.A. SICAR ανακοινώνει την αποεπένδυση από την εταιρεία Med Frigo Group, μέσω εξαγοράς της από την ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των logistics, Όμιλος OB STREEM. Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Μέσω της επένδυσης ύψους €10.0 εκατ. του Elikonos 2, η Med Frigo Group υλοποίησε με επιτυχία το στρατηγητικό και επενδυτικό της σχέδιο, με τη παράλληλη συνεχή επιχειρησιακή υποστήριξη και την εξειδικευμένη καθοδήγηση του fund και των συνεπενδυτών της, EOS Capital και Pyletech Limited, καθώς και τη συμβολή της διοίκησης της εταιρείας, του διευθύνοντος συμβούλου και μετόχου Αντώνη Μαυριδόγλου, και του κ. Μπρακατσέλου, προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της διετούς επενδυτικής περιόδου, η Med Frigo Group σημείωσε αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή και την λειτουργία μιας νέας εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξής της. Επιπλέον, η Med Frigo πέτυχε περαιτέρω επέκταση σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενίσχυσε το μερίδιό της στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενδυνάμωσε την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης της εγκατάστασης της στην Ηγουμενίτσα.

Η Όμιλος OB STREEM, που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ιστορία δεκαετιών και ισχυρή παρουσία σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής, τελωνειακής διαχείρισης και logistics υψηλής προστιθέμενης αξίας.

O Παντελής Παπαγεωργίου, partner της Elikonos Capital σημειώνει:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του fund Elikonos 2. Κατά τη διάρκεια των 2 ετών, το fund παρείχε στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη στην εταιρεία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των logistics. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με τη διοικητική ομάδα της εταιρίας, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Σωτήρη Μπρακατσέλο καθώς και τους συνεπενδυτές μας, την EOS Capital, Pyletech Limited και κ. Αντώνη Μαυριδόγλου και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη της εταιρείας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προσέγγιση στην ενίσχυση καινοτόμων και αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετείχαμε στο ταξίδι και την εξέλιξη της Med Frigo και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νέα επένδυση του ομίλου OB STREEM θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της εταιρείας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η συναλλαγή αυτή δημιουργεί αξία για όλες τις πλευρές και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστικές αποδόσεις στους επενδυτές μας. Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι η επιτυχία αυτής της συνεργασίας θα αποτελέσει έμπνευση για περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν δυναμικά το όραμά τους για ανάπτυξη και εξωστρέφεια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά του Private Equity για άντληση κεφαλαίων και δημιουργία στρατηγικών συνεργειών. »

O Αντώνης Μαυριδόγλου CEO της Med Frigo δηλώνει:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα οι προσπάθειές και τα αποτελέσματα των ανθρώπων του Ομίλου MED Frigo αξιολογήθηκαν θετικά από τον νέο Μέτοχο μας, και η εταιρεία εισέρχεται σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο ανάπτυξης. Θέλω να εκφράσω προσωπικά τις ευχαριστίες μου προς την Elikonos Capital, την EOS Capital και την Pyletech Limited για την πολύτιμη συμβολή τους και υποστήριξη στις ενέργειες μας για την υλοποίηση του οράματός και του επενδυτικού πλάνου — όχι μόνο μέσα από τη χρηματοδοτική τους στήριξη, αλλά και μέσω της διαρκούς επιχειρησιακής καθοδήγησης. »

Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δραστήριων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην ελληνική αγορά, με κεφάλαια ύψους € 85.0 εκατ., τα οποία διαχειρίζεται με στόχο την ενίσχυση αναπτυσσόμενων ελληνικών ΜμΕ με ισχυρές προοπτικές εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από κορυφαίους θεσμικούς φορείς, μεταξύ των οποίων:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)



Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)



Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)



Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα και αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικής υποστήριξης, η Elikonos Capital, που δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα € 280.0 εκατ. με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών, ενισχύει συστηματικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας νέους ηγέτες στις διεθνείς αγορές.