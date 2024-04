Η διεθνούς φήμης βρετανίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο πολλών εικασιών καθώς φήμες θέλουν να είναι η μυστηριώδης μεγαλύτερη γυναίκα που έκλεψε την παρθενιά του, ανήλικου, πρίγκιπα Χάρι.

Η βρετανίδα ηθοποιός μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Watch What Happens Live With Andy Cohen και έβαλε τέλος στις θεωρίες που την ήθελαν να είναι το πρόσωπο πίσω από το ερωτικό σκάνδαλο που είχε ταράξει τα νερά της βρετανικής βασιλικής οικογένειας το 2001.

Το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο όταν δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2023 το βιβλίο «Spare» με τα απομνημονεύματα του Δούκα του Σάσεξ. Μεταξύ άλλων, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα του είχε «κλέψει» την παρθενιά όταν εκείνος φοιτούσε στο κολλέγιο Eton.

«Είναι γελοιότητες!» είπε η, κατά 19 χρόνια μεγαλύτερή του, ηθοποιός. Η Χάρλεϊ σχολίασε μάλιστα «Ο Χάρι έγραψε ότι ήταν Αγγλίδα, μεγαλύτερή του και έμενε στο Gloucestershire. Από αυτά όλοι υπέθεσαν φυσικά "Ε ναι, είναι η Ελίζαμπεθ"» ενώ προσέθεσε «Ήταν παράλογο. Ήταν γελοίο. Ήταν σαν να λέμε, "Είναι υπέροχος. Είναι Αμερικανός. Α, είναι ο Άντι Κοέν"».

Η Χάρλεϊ σημείωσε επίσης ότι το υποτιθέμενο ραντεβού που είχε με τον Χάρι ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρξει καθώς «δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον Χάρι στη ζωή μου». Ωστόσο, έχει φωτογραφηθεί στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου αλλά και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε διάφορες περιστάσεις.

Σημειώνεται ότι ο Χάρι είχε περιγράψει στο βιβλίο του την απώλεια της παρθενίας του ως ένα «άδοξο επεισόδιο» με μια «μεγαλύτερη γυναίκα».

Για την τραυματική εμπειρία όπως είχε αναφέρει, εξιστορεί «Της άρεσαν πολύ τα άλογα και με αντιμετώπιζε σαν νεαρό επιβήτορα. Ήταν μια γρήγορη βόλτα, μετά από την οποία είχε χτυπήσει τον πισινό μου και στο τέλος με έστειλε να βοσκήσω. Ανάμεσα σε πολλά πράγματα, ήταν ένα λάθος: Συνέβη σε ένα χωράφι με γρασίδι πίσω από μια πολυσύχναστη παμπ. Προφανώς, κάποιος μας είχε δει».