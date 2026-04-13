Η Ελλάδα ως διεθνές πρότυπο - Πώς βάζει «φρένο» στην παγκόσμια εκτόξευση τιμών στα βασικά αγαθά

Σοκ στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, με τις επιπτώσεις να επαναφέρουν μνήμες από την εκρηκτική περίοδο πληθωρισμού της πανδημίας. Σε πολλές χώρες, τα νοικοκυριά βρίσκονται ξανά αντιμέτωπα με ένα ασφυκτικό κύμα ανατιμήσεων, που καθιστά ακόμη και τα βασικά αγαθά δυσπρόσιτα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι κυβερνήσεις αναζητούν εκ νέου εργαλεία ανάσχεσης της ακρίβειας. Κατά την περίοδο της COVID-19, χώρες με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, από την Ισπανία και το Μεξικό έως την Ελλάδα, κατέφυγαν σε ελέγχους τιμών, επιχειρώντας να προστατεύσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η ελληνική περίπτωση ξεχωρίζει. Το λεγόμενο «καλάθι νοικοκυριού» αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο οργανωμένα και στοχευμένα μέτρα συγκράτησης τιμών, προσφέροντας μια δομημένη απάντηση στις πιέσεις του πληθωρισμού. Ειδικά σε μια χώρα όπου οι μισθοί παραμένουν σημαντικά χαμηλότεροι σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε καθοριστική.

Όταν ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 10%-12% το 2022, βασικά προϊόντα, από τρόφιμα και γαλακτοκομικά έως είδη πρώτης ανάγκης, ακολούθησαν ανοδική πορεία. Τότε, η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην εφαρμογή του «καλαθιού», υποχρεώνοντας τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να διατηρούν χαμηλές τιμές σε δεκάδες κατηγορίες προϊόντων.

Το μέτρο, αν και αρχικά προσωρινό, εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα υπό το βάρος νέων γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν συμπληρωματικές πολιτικές, όπως πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και στοχευμένες μειώσεις τιμών.

Ένα μοντέλο διαφάνειας και ελέγχου

Κομβικό στοιχείο του ελληνικού μοντέλου αποτελεί η έμφαση στη διαφάνεια. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις τιμές των προϊόντων, επιτρέποντας στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να επιλέγουν πιο συμφέρουσες λύσεις.

Οι κανόνες είναι σαφείς: οι τιμές δεν μπορούν να αυξηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις. Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν πλήρη εικόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντοπίζοντας πού ακριβώς καταγράφονται αυξήσεις.

Τα αποτελέσματα ήταν, σε αρκετές περιπτώσεις, εντυπωσιακά. Σε βασικές κατηγορίες προϊόντων καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις τιμών, ενώ η αγορά οδηγήθηκε σε έντονο ανταγωνισμό, με τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε προσφορές και μειώσεις περιθωρίων κέρδους.

Αντιδράσεις και ισορροπίες

Παρά τα οφέλη για τους καταναλωτές, το μέτρο δεν έμεινε χωρίς επικρίσεις. Λιανοπωλητές κάνουν λόγο για πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και άνιση επιβάρυνση του κλάδου. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτούργησε ως αντίβαρο, οδηγώντας σε πιο προσιτές τιμές και ενισχύοντας τα ιδιωτικά σήματα.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει πλέον ένα πιο «οικονομικό» καλάθι βασικών αγαθών, γεγονός που ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της παρέμβασης.

Ένα μοντέλο με διεθνές ενδιαφέρον

Καθώς η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε νέα περίοδο αβεβαιότητας, με φόντο ενεργειακές κρίσεις και γεωπολιτικές συγκρούσεις, το ελληνικό «καλάθι νοικοκυριού» επανέρχεται στο προσκήνιο ως πιθανό πρότυπο.

Δεν αποτελεί πανάκεια για τον πληθωρισμό, ωστόσο αποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέμβουν με στοχευμένα και εφαρμόσιμα μέτρα, περιορίζοντας την πίεση στα νοικοκυριά. Σε μια εποχή όπου το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία για εκατομμύρια πολίτες, τέτοιες πολιτικές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η επόμενη κρίση ίσως έχει ήδη ξεκινήσει και το ερώτημα πλέον είναι ποια εργαλεία θα αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά στην πράξη.