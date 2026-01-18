Η Ελλάδα στα λευκά: Πού χιονίζει και ποιες περιοχές ντύθηκαν στα άσπρα

Στα «λευκά» έχουν ντυθεί δεκάδες ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονοπτώσεις σε αρκετά σημεία, δημιουργώντας καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Χιόνια έπεσαν από τα ξημερώματα στα ορεινά της Φθιώτιδα , με το χιόνι σε αρκετές περιοχές να «στρώνει». Σύμφωνα με τοπικά μέσα, δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Λευκό τοπίο αντίκρισαν χωριά της δυτικής Φθιώτιδας και της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι και η Παύλιανη, ενώ χιονόπτωση σημειώθηκε και στο Νεοχώρι Υπάτης, την Καστανιά, τον Τυμφρηστό, καθώς και σε περιοχές κοντά στα σύνορα Φθιώτιδας – Ευρυτανίας.

Χιονίζει επίσης στα ορεινά της Πελοποννήσου, με τα Τρίκαλα Κορινθίας να θυμίζουν καρτ ποστάλ, αλλά και σε περιοχές όπως τα Χάνια Πηλίου, το Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, το Περτούλι και η Αράχωβα.

Την ίδια ώρα, αρκετά χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν ανοιχτά και υποδέχονται επισκέπτες. Σε λειτουργία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα χιονοδρομικά σε Παρνασσό, Καλάβρυτα, Καϊμακτσαλάν, Βασιλίτσα, Πισοδέρι, Ανήλιο, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό.

Το παράξενο φαινόμενο

Παρατηρείται όμως και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και εκ πρώτης όψεως παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα σημειώνεται χιονόπτωση, ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ο καιρός είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών και την κάμερα καιρού του meteolive.gr, σε υψόμετρο περίπου 2700 μέτρων, όπου επικρατεί απόλυτη διαύγεια, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες έντονης χιονόπτωσης που καταγράφονταν την ίδια ώρα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο αναμένονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε Κυκλάδες και Κρήτη, όπου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρό στα βόρεια.

Το σκηνικό παραμένει καθαρά χειμωνιάτικο, με το κρύο να δείχνει ότι, τουλάχιστον για λίγο, δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.