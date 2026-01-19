Μισό μέτρο χιόνι στο Πήλιο: Ποια χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά - Υπέροχες εικόνες

Πολλά εκατοστά φρέσκου χιονιού προστέθηκαν στα βουνά της χώρας τις τελευταίες δύο ημέρες, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στις περισσότερες ορεινές περιοχές ενώ παράλληλα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Μαγευτικό είναι το τοπίο στο Πήλιο, με αρκετά χωριά να ντύνονται στα λευκά, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής έπεσε το πρώτο χιόνι για φέτος. Μάλιστα, σε σημεία με πιο μεγάλο υψόμετρο, το ύψος του χιονιού αγγίζει το μισό μέτρο. Η «κατάλευκη» εικόνα που μετέδωσε το Action24 το πρωί της Δευτέρας (19/1) από τη Βυζίτσα στο νότιο Πήλιο, χτισμένη στα 500 μ., είναι χαρακτηριστική.

Η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Περισσότερο χιόνι έπεσε τις τελευταίες ώρες στο Πισοδέρι Φλώρινας και στη Βασιλίτσα Γρεβενών, με την ποιότητα του χιονιού να είναι πλέον σε πολύ καλό επίπεδο για κάθε χειμερινό σπορ. Μάλιστα, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, καθώς προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης.

Ποια χιονοδρομικά είναι ανοιχτά

Το Forecast Weather Greece μετέδωσε τα τελευταία δεδομένα για την κατάσταση των χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα. Δείτε ποια χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και πού χρειάζονται αλυσίδες: