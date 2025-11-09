Η Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου τουρισμού – Οι επαφές της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Ριάντ



Στο περιθώριο των εργασιών της 26ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism), που πραγματοποιείται στο Ριάντ από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους της και υψηλόβαθμους αξιωματούχους χωρών-μελών του Οργανισμού.

Οι επαφές αυτές ανέδειξαν τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό διάλογο και επιβεβαίωσαν τη βούληση της χώρας να ενισχύσει συνεργασίες με κράτη που μοιράζονται κοινές αξίες και όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνο τουρισμό.

Συνάντηση με τον Ισπανό υπουργό Τουρισμού

Με τον υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας Jordi Hereu Boher, η κα Κεφαλογιάννη συζήτησε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τουρισμό και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του UN Tourism, με έδρα τη Μαδρίτη.

Η υπουργός έθεσε στο τραπέζι την ανάγκη δημιουργίας ειδικής γραμμής χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε τη σημασία συντονισμένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών υπέρ της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Εμβάθυνση σχέσεων με την Αρμενία

Κατά τη συνάντησή της με τον υπουργό Οικονομίας της Αρμενίας Gevorg Papoyan, επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως η τουριστική εκπαίδευση, η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σύγκληση της 6ης Μικτής Επιτροπής Τουρισμού και στην κατάρτιση Κοινού Προγράμματος Δράσης 2026-2028, για την ανανέωση του διμερούς πλαισίου συνεργασίας.

Ελληνοϊαπωνικές σχέσεις σε τροχιά ανάπτυξης

Με τον Αναπληρωτή Επίτροπο της Japan Tourism Agency Takeshi Nakano, οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανταλλαγή επισκέψεων στο πλαίσιο του Ελληνοϊαπωνικού Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού 2024, καθώς και η δυναμική που δημιουργήθηκε από την επίσκεψη της Πριγκίπισσας Κάκο στην Κέρκυρα και τη συμμετοχή της κας Κεφαλογιάννη στην Tourism Expo Japan 2024. Οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους με βάση τον πολιτισμό ως γέφυρα φιλίας.

Στρατηγικές προοπτικές με την Ιορδανία

Η συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας Emad Naim Hejazein εστίασε στους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς και στις προοπτικές συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η αποστολή στελεχών από την Ιορδανία για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ συμφωνήθηκε η διερεύνηση κοινών δράσεων προβολής σε νέες αγορές, όπως η Αφρική.

Συνεργασία με το Περού για βιώσιμες πρακτικές

Με την υφυπουργό Τουρισμού του Περού Aracelly Laca Ramos, η Υπουργός αντάλλαξε απόψεις για πρωτοβουλίες στον πολιτιστικό τουρισμό και την προώθηση πράσινων πρακτικών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η προσβασιμότητα, η πράσινη πιστοποίηση ξενοδοχειακών υποδομών και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ελλάδα: Παρούσα, δραστήρια, πρωτοπόρα

Οι επαφές της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Ριάντ αποτυπώνουν την ισχυρή θέση της Ελλάδας στο διεθνές τουριστικό σκηνικό και αναδεικνύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας:

διεθνής συνεργασία, γνώση και βιωσιμότητα, τρεις άξονες που συνθέτουν το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.