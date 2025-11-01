Απόφαση σταθμός της ΕΕ: Πλήρη επιστροφή χρημάτων αν το ταξίδι χάνει το νόημά του για τον ταξιδιώτη

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαλε τέλος σε μια «γκρίζα ζώνη» που ταλαιπωρούσε για χρόνια τους καταναλωτές: αποφάνθηκε ότι σε οργανωμένα ταξίδια, όταν η εμπειρία υποβαθμίζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνει το αντικειμενικό της ενδιαφέρον, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να λάβει ολόκληρη την αξία του ταξιδιού πίσω, ακόμη κι αν κάποιες υπηρεσίες παρασχέθηκαν.

Το υπόβαθρο

Η απόφαση ήρθε μέσα από μια υπόθεση δύο Πολωνών τουριστών που είχαν επιλέξει διακοπές σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Αλβανία, καταβάλλοντας 2.048 ευρώ. Από τη δεύτερη κιόλας ημέρα, ήρθαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες εργασίες κατεδάφισης στις πισίνες του ξενοδοχείου, που διήρκησαν τέσσερις ημέρες προκαλώντας θόρυβο και αναστάτωση. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν προβλήματα και στο φαγητό, ενώ λίγο πριν την αναχώρησή τους ξεκίνησαν νέες οικοδομικές εργασίες. Οι ταξιδιώτες κατέθεσαν αγωγή ζητώντας επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση.

Η κρίση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. έκρινε ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να απαιτήσει επιστροφή του πλήρους αντιτίμου, όχι μόνο όταν οι υπηρεσίες λείπουν εντελώς ή είναι ελαττωματικές, αλλά και όταν το σύνολο των ελλείψεων ακυρώνει στην πράξη την αξία του ταξιδιού.

Η απόφαση υπογραμμίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν την πραγματική εμπειρία του ταξιδιώτη, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της ταλαιπωρίας και την απώλεια απόλαυσης, και όχι απλώς τα τυπικά συμβατικά στοιχεία.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η ετυμηγορία αυτή αλλάζει τα δεδομένα στην τουριστική βιομηχανία:

Θωρακίζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών έναντι των τουριστικών πρακτορείων.

Θέτει σαφές όριο στο πότε ένα ταξίδι θεωρείται «ουσιαστικά αποτυχημένο».

Ενθαρρύνει τα γραφεία να διασφαλίζουν το συνολικό επίπεδο υπηρεσιών που υπόσχονται, και όχι απλώς να παρέχουν μέρος του προγράμματος.

Μήνυμα προς την αγορά

Με αυτή την απόφαση, η Ευρώπη στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Οι διακοπές δεν είναι απλή συναλλαγή, αλλά εμπειρία. Και όταν η εμπειρία καταρρέει, ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να πληρώνει το τίμημα.