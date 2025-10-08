Η Emirates εγκαινιάζει παγκοσμίου κλάσης εγκατάσταση εκπαίδευσης για 25.000 μέλη πληρώματος καμπίνας

Η Emirates εγκαινίασε μια νέα, παγκόσμιας κλάσης εγκατάσταση στο Ντουμπάι, προσφέροντας μια πολυτελή εκπαιδευτική εμπειρία σε σχεδόν 25.000 μέλη πληρώματος καμπίνας, με έμφαση στην αριστεία και την τέχνη της φιλοξενίας. Το κέντρο εκπαίδευσης, αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο με ευρύχωρο εστιατόριο και lounge χωρητικότητας έως 170 ατόμων, κομψές κουζίνες επίδειξης και οκτώ αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με προηγμένη τεχνολογία. Περισσότερα από 10.000 μέλη πληρώματος καμπίνας της Emirates θα εκπαιδευτούν στις νέες εγκαταστάσεις έως το τέλος της χρονιάς.

Το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία της Emirates προσφέρει μια σειρά προηγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξυπηρέτησης, εμπνευσμένων από τα πρότυπα των εστιατορίων με αστέρια Michelin. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τεχνικές fine dining, υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση με τους επιβάτες και δεξιότητες άψογης επιτραπέζιας εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την Emirates. Το 2020, η Emirates ξεκίνησε συνεργασία με μία από τις κορυφαίες σχολές διοίκησης φιλοξενίας παγκοσμίως – την Ecole hôtelière de Lausanne στην Ελβετία – με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα, το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία της Emirates αποτελεί το σύμβολο αυτής της στρατηγικής, εμπνέοντας τα μέλη του πληρώματος να προσφέρουν στους αιθέρες τα τέσσερα θεμέλια της φιλοξενίας της Emirates: αριστεία, προσοχή στη λεπτομέρεια, καινοτομία και πάθος.

Ο Thomas Ney, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών της Emirates (DSVP of Service Delivery), δήλωσε:

«Η Emirates συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία 'fly better' για τους εκλεκτούς πελάτες μας. Έχουμε επενδύσει στα υψηλότερα πρότυπα εκπαίδευσης στη φιλοξενία πολυτελείας για το πλήρωμα καμπίνας μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδεθούν ουσιαστικά με τους επιβάτες και να δημιουργούν αξέχαστες, μοναδικές στιγμές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που προσφέρουμε στο πλήρωμά μας μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από την οποία μπορούν να δοκιμάσουν προσωπικά το φαγητό, τα ποτά, την ατμόσφαιρα και, τελικά, τη φιλοξενία για την οποία φημίζεται η Emirates. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενδυναμώνουμε ένα πλήρωμα καμπίνας παγκόσμιας κλάσης.»

Ανεβάζοντας τη φιλοξενία σε νέα ύψη, το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία της Emirates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων για την ενίσχυση της εμπειρίας και της δέσμευσης του πληρώματος καμπίνας. Στις εγκαταστάσεις θα εκπαιδεύονται τόσο τα νέα μέλη του πληρώματος της Emirates, όσο και οι έμπειροι επαγγελματίες, οι οποίοι συμμετέχουν τακτικά σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Βιωματικές εμπειρίες fine dining για το πλήρωμα καμπίνας της Emirates

Αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επένδυσης και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση του πληρώματος καμπίνας της Emirates, το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία: τα μέλη του πληρώματος δειπνούν ως προσκεκλημένοι, απολαμβάνοντας ένα εκλεπτυσμένο, γκουρμέ γεύμα τεσσάρων πιάτων.

Η εμπειρία fine dining επιμελείται από τους κορυφαίους σεφ της Emirates και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά πιάτα της Πρώτης και της Διακεκριμένης Θέσης. Το πλήρωμα εξυπηρετείται προσωπικά από την ελίτ ομάδα εκπαιδευτών της Emirates, οι οποίοι αναδεικνύουν την απαράμιλλη φιλοξενία επτά αστέρων της αεροπορικής εταιρείας, διδάσκοντας με το παράδειγμα και προβάλλοντας τις βέλτιστες πρακτικές. Η φιλοσοφία της φιλοξενίας επτά αστέρων της Emirates εστιάζει στην ενισχυμένη καθοδήγηση του πληρώματος, με στόχο να ενσωματώνεται αυθεντικότητα, προσωπικότητα και ουσιαστική σύνδεση σε κάθε επαφή με τον επιβάτη.

Εξατομικευμένα γαστρονομικά εργαστήρια με τους Master Chefs της Emirates

Στην καρδιά του Κέντρου Αριστείας στη Φιλοξενία της Emirates, μια ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική κουζίνα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου με εκείνα ενός αεροπορικού γαλέρα. Εκεί, τα μέλη του πληρώματος καμπίνας εκπαιδεύονται στην τέχνη του food plating από μια ομάδα έμπειρων σεφ-εκπαιδευτών. Ισορροπώντας υφές, χρώματα και σχήματα, μαθαίνουν να δημιουργούν πιάτα που θυμίζουν έργα τέχνης, προσφέροντας στους επιβάτες μια αναβαθμισμένη, αισθητηριακή εμπειρία γεύματος εν πτήσει με την Emirates.

Εκπαίδευση στην Τέχνη της Εξυπηρέτησης

Το πρόγραμμα “The Art of Service” είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με έμφαση στην επικοινωνία, το οποίο ξεπερνά τις τεχνικές της εκλεπτυσμένης εξυπηρέτησης και εισάγει τα μέλη του πληρώματος στην ουσία της τέχνης του fine dining.. Πέρα από την άψογη χρήση των μαχαιροπήρουνων, την εντυπωσιακή παρουσίαση των πιάτων και την εξυπηρέτηση κρασιών, το fine dining αποτελεί έναν διάλογο ανάμεσα στον οικοδεσπότη και τον καλεσμένο. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει το πλήρωμα καμπίνας να υπερβεί τα βασικά βήματα εξυπηρέτησης, να αφουγκράζεται λεπτές ενδείξεις, να ακούει με πρόθεση, να προβλέπει ανάγκες και να προσαρμόζει την προσέγγισή του ώστε να δημιουργεί εξατομικευμένες εμπειρίες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του savoir-être – την τέχνη της παρουσίας, της αυτοκυριαρχίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης – στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική επικοινωνία με το πολυπολιτισμικό επιβατικό κοινό της Emirates. Η εκπαίδευση αυτή έχει σχεδιαστεί εξολοκλήρου από την ομάδα της Emirates, μετά από εις βάθος έρευνα και μελέτη πρακτικών σε καταξιωμένα εστιατόρια με αστέρια Michelin και κορυφαίους φορείς πολυτελούς φιλοξενίας σε όλο τον κόσμο.

Εκπαίδευση Οίνου – L’art du Vin

Το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία της Emirates θα φιλοξενεί επίσης γευσιγνωσίες κρασιών και εξειδικευμένες εκδηλώσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών και οινοχόων (sommeliers), βασισμένες στην επιτυχία του L’art du vin, της εκπαιδευτικής εμπειρίας της Emirates γύρω από το κρασί για το πλήρωμα καμπίνας.

Το πρόγραμμα L’art du vin λανσαρίστηκε στα μέσα του 2024 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληρώματος Καμπίνας της Emirates στο Ντουμπάι, και πραγματοποιείται σε έναν χώρο που προσομοιώνει lounge πολυτελείας. Περιλαμβάνει τρία εντατικά μαθήματα οινογνωσίας, προσαρμοσμένα σε διαφορετικά επίπεδα γνώσης: L’art du vin – Introduction, L’art du vin – Business Class και L’art du vin – First Class. Σε κάθε επίπεδο, τα μέλη του πληρώματος καλούνται να δοκιμάσουν την εντυπωσιακή συλλογή κρασιών που σερβίρονται εν πτήσει στην Emirates, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται στην ιστορία και την προέλευση των κρασιών, καθώς και στην τέχνη του συνδυασμού τους με φαγητό, ώστε να μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες συστάσεις στους επιβάτες.

Εκπαίδευση Πληρώματος Καμπίνας Παγκόσμιας Κλάσης από την Emirates

Το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο σύνολο των υπερσύγχρονων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων της Emirates για το πλήρωμα καμπίνας. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Emirates εγκαινίασε επίσης τη νέα Crew Zone στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου Emirates στο Ντουμπάι – έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ανοιχτό 24/7, αποκλειστικά για το πλήρωμα καμπίνας. Η Crew Zone προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια, τεχνολογικές ζώνες, υποστήριξη προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κέντρο ομορφιάς και ευεξίας, έναν διαδραστικό lounge χώρο και πολλές ακόμη υπηρεσίες, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη του πληρώματος καμπίνας.

Προερχόμενη από περισσότερες από 140 χώρες και με γνώση άνω των 70 γλωσσών, η ομάδα πληρώματος καμπίνας της Emirates αποτελεί σημείο υπερηφάνειας για την αεροπορική εταιρεία, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, ασφάλεια και φιλοξενία. Σήμερα, η Emirates απασχολεί σχεδόν 25.000 μέλη πληρώματος καμπίνας, τα οποία έχουν όλα εκπαιδευτεί στο καταξιωμένο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρώματος της Emirates στο Ντουμπάι. Το αρχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας οκτώ εβδομάδων καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς του ρόλου, όπως Εταιρική Εισαγωγική Εκπαίδευση, Διαδικασίες Ασφάλειας και Έκτακτης Ανάγκης, Διαχείριση Πόρων Πληρώματος, Ομαδική Ιατρική Εκπαίδευση, Αεροπορική Ασφάλεια, Πρότυπα Εικόνας και Στολής, καθώς και Εκπαίδευση στις Υπηρεσίες & τη Φιλοξενία.

Στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του κέντρου, το πλήρωμα συμμετέχει τόσο σε θεωρητικά μαθήματα όσο και σε πρακτικές εμπειρίες, πολλές από τις οποίες πραγματοποιούνται σε κινητούς προσομοιωτές που αναπαριστούν όλα τα αεροσκάφη του στόλου της Emirates. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, τα μέλη του πληρώματος καμπίνας λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση και έχουν πρόσβαση σε πληθώρα ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Η Emirates προσλαμβάνει ενεργά αεροσυνοδούς από όλο τον κόσμο. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πλήρωμα καμπίνας της Emirates, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew για λεπτομέρειες και το πρόγραμμα των Open Days στην πόλη σας.