Η έναρξη της νέας ψηφιακής εποχής στον έλεγχο οχημάτων

Με την εφαρμογή του Ν. 5113/2024 η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή πλήρως ψηφιακών ελέγχων, όπου η Πολιτεία αξιοποιεί συστήματα διασταύρωσης δεδομένων για να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να μειώσει τη χρόνια παραβατικότητα που σχετίζεται με ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας και εκκρεμότητες στον τεχνικό έλεγχο.

Ο πρώτος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί έως το 2026, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο που θα ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων όλων των οχημάτων στη χώρα τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Ποιοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες οχημάτων για τους οποίους προκύπτουν εκκρεμότητες σε μία ή περισσότερες βασικές υποχρεώσεις. Συνήθως αφορούν έλλειψη έγκυρης ασφάλισης, μη πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας ή καθυστέρηση στη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Η ανάρτηση των ειδοποιήσεων γίνεται σταδιακά στην πλατφόρμα του gov.gr καθώς το σύστημα επεξεργάζεται μαζικά τα στοιχεία και ενημερώνεται συνεχώς.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι λάβουν SMS ή email

Οι ιδιοκτήτες που ειδοποιούνται χρειάζεται να επισκεφθούν την εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων» μέσα από το gov.gr ή απευθείας στο oximata.gov.gr. Εκεί μπορούν να εντοπίσουν το ειδοποιητήριο στην ενότητα «Ειδοποιήσεις», να διαβάσουν αναλυτικά την παράβαση και να προβούν στις ενέργειες συμμόρφωσης που αναφέρονται.

Φωτο: Eurokinissi

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανανέωση ασφάλειας, πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας, προγραμματισμό ΚΤΕΟ ή αποστολή εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το όχημα είναι σε καθεστώς νόμιμης κυκλοφορίας.

Ποια οχήματα περιλαμβάνει ο πρώτος κύκλος ελέγχων

Ο πρώτος κύκλος ελέγχων, με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, αφορούσε επιβατικά Ι.Χ., φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης που έχουν έναν ιδιοκτήτη και διαθέτουν ενεργό αριθμό κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης φάσης εξετάστηκε ειδικά η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας για το 2025. Ωστόσο η διαδικασία δεν σταματά εδώ. Το πρόγραμμα θα επεκτείνεται προοδευτικά έως το 2026, ώστε να καλύπτει περισσότερες κατηγορίες οχημάτων, περισσότερες υποχρεώσεις και συχνότερους ελέγχους, με στόχο κάθε οδηγός να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.

Φωτο: Eurokinissi

Γιατί είναι σημαντικοί οι νέοι έλεγχοι

Η Πολιτεία επιδιώκει να περιορίσει το μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων και ατακτοποίητων οχημάτων, το οποίο δημιουργεί κινδύνους στην κυκλοφορία και οικονομικές απώλειες για το κράτος και τους πολίτες. Ταυτόχρονα, η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιτρέπει ταχύτερο εντοπισμό παραβάσεων, διαφάνεια και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ιδιοκτητών. Η συμμόρφωση εγκαίρως αποτρέπει πρόστιμα, ταλαιπωρία και πιθανές κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά.

Τι πρέπει να κρατήσει ο οδηγός

Οι ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι θα αποτελούν πλέον μια σταθερή διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται συστηματικά και μαζικά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης οχήματος χρειάζεται να έχει επικαιροποιημένη ασφάλιση, να τακτοποιεί έγκαιρα τα Τέλη Κυκλοφορίας και να πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει πρόστιμα και ταυτόχρονα συμβάλλει σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για όλους τους χρήστες του δρόμου.