Η Encyclopedia Britannica προχωράει σε μήνυση κατά της OpenAI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Η Encyclopedia Britannica και η θυγατρική της Merriam-Webster μήνυσαν την OpenAI για μαζική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, σχετικά με την εκπαίδευση του ChatGPT.



Η κατηγορία

Η μήνυση, που κατατέθηκε στις 13 Μαρτίου 2026 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ισχυρίζεται ότι η OpenAI χρησιμοποίησε παράνομα σχεδόν 100.000 άρθρα και λήμματα για την εκπαίδευση των μοντέλων GPT. Το ChatGPT παράγει απαντήσεις με πλήρη ή μερική αντιγραφή του περιεχομένου που εντοπιζόταν στα αρχεία της Britanica, ενώ χρησιμοποιεί και τα άρθρα στο σύστημα RAG (retrieval augmented generation) για πιο ενημερωμένες απαντήσεις.

Επιπλέον, η OpenAI κατηγορείται για παραβίαση του Lanham Act, καθώς το AI παράγει ψευδείς πληροφορίες ή βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα, αποδίδοντάς τα ψευδώς στην Britannica.



Επιπτώσεις για την Britannica

Οι απαντήσεις του ChatGPT είναι πλέον άμεσα ανταγωνιστικές στη Britanica και την εγκυκλοπαίδειά της, αφού δίνουν στον χρήστη όλη την πληροφορία και παράλληλα μειώνουν την επισκεψιμότητα και τα έσοδα από διαφημίσεις για όλους. Παράλληλα όμως, απειλούν την εμπιστοσύνη του κοινού σε ποιοτικές πηγές, αφού ακόμη και λάθος πληροφορίες τις αποδίδουν εκεί.

Η εταιρεία πίσω από την αναγνωρισμένηεγκυκλοπαίδεια ζητά αποζημιώσεις και δικαστική εντολή να σταματήσει η OpenAI τις πρακτικές αυτές. Και μάλιστα, είναι η δεύτερη τέτοια ενέργεια, μετά από αυτή που έγινε κατά της Perplexity.



Πλαίσιο και αντίδραση

Η OpenAI υπερασπίζεται ότι οι πρακτικές της είναι "fair use" (δίκαιας χρήσης), μετατρέποντας το περιεχόμενο σε νέο προϊόν, αλλά αντιμετωπίζει παρόμοιες αγωγές ακόμη και από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσιογραφικούς Οργανισμούς, όπως οι New York Times, αλλά και συγγραφείς.

Αυτή είναι η τελευταία δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργούς περιεχομένου, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει εδώ.