Η ενημέρωση Γεραπετρίτη και η βάσιμη ανησυχία της Αθήνας για τον Λίβανο

Μετά την παρέμβαση του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος προέβη σε μία εξαιρετικά λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων γύρω από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή συνοψίζοντας παράλληλα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες από την αρχή των εχθροπραξιών.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν και η επισήμανση του πρωθυπουργού πως η ενημέρωση του κ. Γεραπετρίτη είναι απόρρητη, εξού και τόνισε ότι απαγορεύονται οι διαρροές προς τον τύπο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις παρασκηνιακές προσπάθειες να καθίσουν οι εμπόλεμες πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, εκφράζεται ικανοποίηση για το positioning της χώρας μας τόσο σε ό,τι αφορά στο πεδίο μετά την αποφασιστική συμβολή της στην άμυνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αλλά και την προάσπιση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και ως αξιόπιστος και έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Αραβικό κόσμο.

Πάντως, η Αθήνα φαίνεται ότι ανησυχεί πολύ για την αποσταθεροποίηση του Λιβάνου, καθώς η εύθραυστη κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται και πάλι μεταξύ διασταυρούμενων πυρών της Χεζομπολάχ από τη μία και του Ισραήλ από την άλλη.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας επισκέφθηκαν το Λίβανο από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, δηλωτικό της σημασίας που αποδίδει η Αθήνα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και δη του εκσυγχρονισμού των Λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι μυστικό, εξάλλου, ότι για την Ελλάδα ένας σχετικά σταθερός και ισχυρός Λίβανος μπορεί να εξισορροπήσει το καθεστώς της Συρίας, στο οποίο διατηρεί ισχυρή επιρροή η Τουρκία. Επίσης, μία ανεξέλεγκτη πολιτική κατάσταση στη Βηρυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έκρηξη των μεταναστευτικών ροών, κάτι που θα ασκούσε μεγάλη πίεση στις ελληνικές αρχές.