«Η Φάρμα»: Η... Μις Ολλανδία και άλλοι 21 παίκτες θα τα δώσουν όλα για 50.000€ (φωτό)

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φοράει τις γαλότσες του και κατευθύνεται για τρίτη φορά προς τη «Φάρμα» που τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00 κάνει πρεμιέρα στο STAR!

22 παίκτες, γεμάτοι προσδοκίες, όρεξη για περιπέτεια και προκλήσεις πέρα από τα συνηθισμένα όρια, ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην εξοχή που κάποιες στιγμές θα τους θυμίσει και… «Survivor», αφού φέτος η «Φάρμα» δεν αστειεύεται κι αν κάποιος θέλει να κερδίσει τα 50.000€ πρέπει να την ιδρώσει τη φανέλα, αλλά και να κάνει τις σωστές συμμαχίες.

Οι παίκτες

Γιώργος Ανυφαντάκης

Ο 43χρονος από την Κρήτη είναι οδηγός νταλίκας, πρώην βοσκός, με εμπειρία σε αγροτικές καλλιέργειες, ηγετικός και ατρόμητος. Δεν φοβάται τίποτα, πέρα από τις «υπόγειες» στρατηγικές, αφού προτιμά τις ξεκάθαρες κουβέντες και να κοιτάει τους ανθρώπους στα μάτια. Δήλωσε συμμετοχή δίνοντας υπόσχεση στην οικογένειά του ότι θα κερδίσει για αυτούς! Και, όπως δηλώνει, έχει μάθει να τηρεί τον λόγο του.

Ναταλία Απαζίδου

Η 22χρονη επαγγελματίας χορεύτρια λάτιν, με σπουδές στη Ρωσική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ, κινείται με χάρη ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστήμη. Ξέρει να παλεύει με πειθαρχία, πάθος και επιμονή. Πιστεύει πως δεν χρειάζεται να κάνει «θόρυβο» για να ξεχωρίσει και ότι ο σεβασμός και η ευγένεια κερδίζουν στο τέλος.

Ανδρέας Γαλάτης

Ο 46χρονος είναι γέννημα θρέμμα Μυτιληνιός και «έχτισε» όλη του τη ζωή στο νησί. Κηπουρός σε θερμοκήπια και χωράφια, αλλά και μάνατζερ στον χώρο της εστίασης, εργάζεται σκληρά για να μην λείψει τίποτα από τη σύζυγο και τις δύο του κόρες. Θα τον δυσκολέψουν οι «ψεύτικοι» άνθρωποι, αφού ο ίδιος δεν σκοπεύει να προσποιηθεί και δεν τον ενδιαφέρει να αρέσει σε όλους!

Λευτέρης Δασκαλάκης

Αν και κατάγεται από τα Χανιά, o 32χρονος είναι ένας σύγχρονος πολίτης του κόσμου, αφού έλειπε για 12 χρόνια στο εξωτερικό και φέτος αποφάσισε να επαναπατριστεί. Μάγειρας στο επάγγελμα, το μόνο που δεν έβαλε ποτέ σε μενού είναι η γκρίνια. Δεν του αρέσει να σκέφτεται πολύ τα πράγματα, θέλει να περνάει καλά, να γελάει και να συλλέγει εμπειρίες, καθώς βαριέται εύκολα!

Ανδριανή Δεληγιώργη

Η 24χρονη έρχεται στο παιχνίδι για να τραβήξει τα βλέμματα! Επαγγελματίας κομμώτρια και μοντέλο, με εμπειρία στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας, ξέρει καλά πώς να ξεχωρίζει, με αυθορμητισμό, νάζι, χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Οι αντίπαλοι της μπορεί να την υποτιμήσουν, λόγω της εμφάνισης της, αυτό, όμως, δεν την ενοχλεί, γιατί οι χαμηλές προσδοκίες θα κάνουν την άνοδο της ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Γιώργος Δροσουλάκης

Ο 32χρονος μηχανικός φορτηγών λεωφορείων από το Ηράκλειο Κρήτης είναι πατέρας μιας κόρης και έχει πάντα μια ατάκα, ένα χαμόγελο και μια μηχανή που περιμένει να τον πάει στο βουνό για πεζοπορία. Συναισθηματικός, ντόμπρος και υπερκινητικός, δεν αντέχει την αρνητικότητα και τη μιζέρια! Για τον Γιώργο μια είναι η σταθερά: να κάνει τους γύρω του να περνάνε καλά και να γελούν.

Δημήτρης Ζήκος

Με καταγωγή από τα Ιωάννινα και εναερίτης στο επάγγελμα, ο 30χρονος δεν σκοπεύει να μείνει θεατής στο παιχνίδι, αλλά να ηγηθεί. Η αρχηγία, όμως, δεν είναι για εκείνον θέμα εγωισμού, αλλά ευθύνης. Και πιστεύει πως μπορεί να διοικήσει σωστά την ομάδα του. Αν και λακωνικός, έχει μάθει να λέει τα πράγματά με το όνομά τους και αν κάτι δεν του αρέσει θα το πει, ανοιχτά και ειλικρινά, και ας έχει επιπτώσεις.

Έλενα Καλαμιώτη

Η 33χρονη δηλώνει δυναμική, ευαίσθητη και ανταγωνιστική. Στη «Φάρμα» έρχεται για να δει μια άλλη πλευρά του εαυτού της. Με καταγωγή από το Αλιβέρι Εύβοιας και κομμώτρια στο επάγγελμα, έχει μάθει να ψυχολογεί τους ανθρώπους και αυτό της το χάρισμα σκοπεύει να αξιοποιήσει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπαικτών της. Είναι έτοιμη να «υψώσει ανάστημα» σε όποιον την αμφισβητήσει και να τον διαψεύσει με πράξεις.

Άγγελος Κούκλαρης

Με δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιες διοργανώσεις, ασημένιες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο άθλημα της πάλης στην άμμο και στην ελευθέρα πάλη, αλλά και φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αθλητισμό. Για εκείνον το έπαθλο δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο, αλλά η στήριξη που χρειάζεται για να πετύχει το μεγάλο του όνειρο: μια θέση στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Λάμπρος Λιαμίρας

Ο 33χρονος έρχεται λίγο μετά τη γέννηση του γιου του, με μια υπόσχεση, να γυρίσει με το έπαθλο! Κουρέας στο επάγγελμα, με δικό του κατάστημα στην Ηγουμενίτσα, αλλά και διαιτητής ποδοσφαίρου, είναι από τους ανθρώπους που δεν φοβούνται τη δουλειά, ούτε την ευθύνη. Δεν αντέχει την αδικία, ξέρει, όμως, πότε να μιλήσει και πότε να σιωπήσει.

Βάγγος Μανουηλίδης

Ο 38χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών, αθλητής του pole sport και ξυλουργός με μεράκι, έρχεται από τον Πειραιά και ζει μια ζωή που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και στην ευαισθησία. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, που θα λύγιζαν πολλούς, στάθηκε, όμως, όρθιος και έμαθε να προστατεύει ό,τι αγαπά. Έρχεται αποφασισμένος να μείνει αληθινός, να μην προδώσει τις ηθικές του αξίες και να παλέψει για μια νίκη που να έχει ουσία, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καθαρά και τίμια.

Ανδριάνα Νεάρχου

Με καταγωγή από τη Λεμεσό, η 26χρονη Ανδριάνα έχει μάθει να ζει με πειθαρχία, σκληρή δουλειά και στοχοπροσήλωση. Από την προπόνηση στο γυμναστήριο, στην κλινική μαιευτικής όπου εργάζεται και ξανά πίσω, το μόνο πράγμα που της λείπει είναι το κουμπί της παύσης. Δεν τη φοβίζει η ταχύτητα της καθημερινότητας, τη φοβίζει η στασιμότητα. Πίσω από την επιβλητική της εμφάνιση κρύβεται, όμως, μια ευαίσθητη, ευγενική ψυχή, που μπορεί να σηκώνει 100 κιλά στο γυμναστήριο, αλλά θα σκύψει με τρυφερότητα δίπλα σε όποιον την έχει ανάγκη.

Στέλλα Παλούκη

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο του fitness και του CrossFit, η 30χρονη έρχεται με σκοπό να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο, αυτόν της νικήτριας! Αν και το να μοιράζεται τον χώρο της με αγνώστους μπορεί να είναι ο χειρότερός της εφιάλτης, το να χάσει είναι αδιανόητο. Δεν φοβάται να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις και τους άντρες και τις γυναίκες αντιπάλους, δεν διστάζει να πάρει ευθύνες και θέλει να ηγηθεί της ομάδας.

Μιχαέλα Πετρίδου

Η 30χρονη είναι lash artist, βέρα Θεσσαλονικιά και δεν έχει καμία εμπειρία σε σχέση με την αγροτική ζωή. Δεν χαρίζεται και δεν φιλτράρει τίποτα. Και αν κάτι απεχθάνεται είναι να της λένε τι να κάνει! Στο παιχνίδι έρχεται για να κάνει την έκπληξη και να αποδείξει ότι ο πιο «επικίνδυνος» αντίπαλος δεν είναι πάντα αυτός που περιμένεις.

Βασίλης Πούλος

Ο 22χρονος εργάζεται ως barista και στον ελεύθερο χρόνο του λατρεύει να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, η μόνη του επαφή με την αγροτική ζωή ήταν ως παιδί στο χωριό της μητέρας του, στη Μολδαβία. Όμως, πιστεύει ότι αν και παιδί της πόλης και της τεχνολογίας, θα είναι ο νικητής της «Φάρμας» γιατί, δεν αντέχει να χάνει! Δηλώνει επικοινωνιακός, αυθόρμητος, λίγο πειραχτήρι και πολύ ανταγωνιστικός.

Βαλεντίνα Σπέντζα

Η 22χρονη pet sitter Βαλεντίνα δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια, δεν την αφορά αν φαίνεται «εκκεντρική» στους άλλους, την αφορά να ζει αυθεντικά! Θέλει να ζει με πάθος, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό και στόχους, που κυνηγά μέχρι να τους κατακτήσει. Λατρεύει τη φύση και ανυπομονεί να ζήσει την εμπειρία της «Φάρμας» με την καρδιά της, να ανακαλύψει κάθε γωνιά της, να μάθει να φροντίζει τα ζώα και τα μποστάνια.

Μιχαήλ Στέλιος

Bartender με πάθος για τη ζωή, ο 41χρονος αγαπά τις νέες προκλήσεις, είναι ανταγωνιστικός και αν βάλει κάτι στο μυαλό του το κάνει! Και στο μυαλό του αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα, η νίκη! Ο ίδιος δηλώνει και σύγχρονος και παραδοσιακός. Αν και είναι κάτοικος Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια, νιώθει περήφανος Μεσολογγίτης, τιμώντας την παράδοση του τόπου του. Οι αντίπαλοι του δεν τον τρομάζουν, μάλλον εκείνοι πρέπει να τον φοβούνται.

Ζωή Τράπαλη

Η 27χρονη είναι personal trainer και pilates instructor. Δηλώνει έτοιμη να ζήσει τη φύση, το βουνό και όλα αυτά που στην πόλη τα ξεχνάμε ή τα θεωρούμε δεδομένα. Ίσως της λείψει το μαλακό της στρώμα και το αγαπημένο της ντους, αλλά δεν σκοπεύει να τα παρατήσει για κανέναν λόγο. Ανταγωνιστική, δυναμική και με ξεκάθαρους στόχους, μπαίνει στο παιχνίδι με τη διάθεση να παλέψει σκληρά για τη νίκη. Γιατί ακόμα και αν έχει ισχυρούς αντιπάλους, η προσωπικότητα μετράει εξίσου με τη φυσική δύναμη.

Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

Ο 35χρονος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης εργάζεται ως social media manager και content creator και η ζωή του είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία, αφού καθημερινά περνά πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Στη «Φάρμα» έρχεται για να κλείσει τον διακόπτη προσωρινά και να βρεθεί ξανά κοντά στη φύση. Και γιατί όχι να κερδίσει και το μεγάλο έπαθλο. Για να καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη θα βασιστεί τόσο στις αθλητικές του ικανότητες όσο και στις διαπροσωπικές.

Κωνσταντίνα Φυλακτάκη

Μεγαλωμένη μέσα στη φύση, στο Κουτσό Ξάνθης, με βαθιά αγάπη για τη γη και τα ζώα, η αγροτική ζωή δεν είναι απλώς οικεία για την 22χρονη, αλλά μέρος της ταυτότητάς της. Δηλώνει περήφανα παιδί του χωριού, λατρεύει το μοτοκρός, το ποδόσφαιρο και δεν θα τη βρεις σε κλαμπ, αλλά σε πανηγύρια και καφενεία. Έχει έντονη προσωπικότητα, επιμονή στις απόψεις της και, όπως δηλώνει, μιλάει πολύ και αυτό μπορεί να ενοχλήσει τους συμπαίκτες της.

Τζωρτζίνα Χρέπα

Η 23χρονη εργάζεται στον χώρο της εστίασης και έχει μάθει από νωρίς να στέκεται στα πόδια της. Δεν ψάχνει συμμάχους ούτε φίλους. Για εκείνη ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι το έπαθλο! Είναι συναισθηματική, ρομαντική, αλλά και αυτοκαταστροφική, όπως λέει η ίδια. Θα την ενοχλήσουν οι στρατηγικές, η αδικία, η ζήλια και τα πολλά λόγια. Γιατί εκείνη σκοπεύει να παίξει καθαρά.

Angela Schoonhoven

Η 50χρονη είναι από τις γυναίκες που δεν μπορείς να αγνοήσεις, αφού «γεμίζει» τον χώρο με την ενέργεια και την έντονη προσωπικότητά της. Μις Ολλανδία στα 90’s και τραγουδίστρια, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές στα 18 της και τελικά, 32 χρόνια αργότερα, είναι ακόμα εδώ! Σήμερα είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει και εργάζεται στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι αυθόρμητη, αντισυμβατική και αφοπλιστικά ειλικρινής. Δεν προσποιείται, δεν παίζει ρόλους και δεν προσπαθεί να αρέσει σε όλους. Προτιμά να ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους.