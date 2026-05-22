Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στην πρωτοπορία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σε μια εποχή όπου η συζήτηση για την υγεία δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ποιότητα ζωής, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου επενδύουν σε δράσεις με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ αποτελεί μία από τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες γύρω από την υγεία, την έρευνα, την υποστήριξη των ασθενών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με στόχο τη διάθεση φαρμάκων για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, ο καρκίνος, τα ρευματικά και δερματικά νοσήματα κ.ά. Παράλληλα, όμως, με τη φαρμακευτική δραστηριότητα, αναπτύσσεται ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που συνδέεται με την πρόσβαση στην υγεία, την ενημέρωση των πολιτών και την υποστήριξη των ασθενών.

Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας αφορά τη συνεχή επικοινωνία με φορείς της υγείας, επιστημονικές ενώσεις και οργανώσεις ασθενών, ώστε να αναδεικνύονται οι πραγματικές ανάγκες ατόμων που ζουν χρόνιες παθήσεις. Η πρόσβαση στις θεραπείες, η έγκαιρη ενημέρωση και η επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα αποτελούν βασικά ζητήματα που απασχολούν συνολικά το σύστημα υγείας και στα οποία η εταιρεία επιχειρεί να συμβάλει ενεργά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κλινική Έρευνα, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δραστηριότητας της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, στελεχωμένο από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται πάνω στην αξιολόγηση νέων φαρμακευτικών παραγόντων και στην ενίσχυση της ερευνητικής τεχνογνωσίας.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί μέσω κλινικών μελετών σε δομές υγείας, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας. Μέρος αυτών των πόρων έχει αξιοποιηθεί και για τη βελτίωση του εξοπλισμού νοσοκομείων και ερευνητικών κέντρων, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην εκπαίδευση. Η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα επιστημονικής επιμόρφωσης για επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ υλοποιεί εδώ και χρόνια δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σοβαρές ασθένειες, με στόχο όχι μόνο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την άρση του κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύει ορισμένες παθήσεις. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με μεγάλες ομοσπονδίες και συλλόγους ασθενών, όπως την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), την ΕΛΟΔΙ (Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη) και τη ΡΕΥΜΑΖΗΝ (Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, γονέων, κηδεμόνων & φίλων παιδιών με ρευματικά νοσήματα), ενώ συγχρόνως στηρίζει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης συλλόγων ασθενών σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσα στις δράσεις που υποστηρίζονται βρίσκονται το Greece Race for the Cure που πραγματοποιείται στην Αθήνα, το Pink the City στην Πάτρα και το Pink Together στη Θεσσαλονίκη, που σχετίζονται με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών, όπως το «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Συλλόγου Ογκολογικών Ασθενών ΚΕΦΙ και το πρόγραμμα «BREATH» της FairLife. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που επιχειρούν να καλύψουν τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.

Μόνο μέσα στο 2025 υποστηρίχθηκαν 55 διαφορετικές δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών, οι οποίες υλοποιήθηκαν από 35 συλλόγους ασθενών, επιστημονικές εταιρείες και κοινωνικούς φορείς. Παράλληλα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ συνεχίζει να στηρίζει το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους», που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επικεντρώνεται στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση της εταιρείας γύρω από την παχυσαρκία, η οποία πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς ως χρόνια και πολυπαραγοντική νόσος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ προχώρησε σε μια πρωτοβουλία που θεωρείται καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα: στην ένταξη εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία στο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας των εργαζομένων της. Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 80% του κόστους των εγκεκριμένων θεραπειών, υπό ιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε σύγχρονες επιλογές αντιμετώπισης της νόσου. Η συγκεκριμένη κίνηση αναδεικνύει και μια ευρύτερη συζήτηση που αναπτύσσεται πλέον διεθνώς γύρω από τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα με τις κοινωνικές και υγειονομικές δράσεις, η εταιρεία επενδύει και σε πρακτικές βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης. Μεταξύ άλλων, υλοποιούνται έργα για πιο φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, χρήση plug-in οχημάτων και μείωση της κατανάλωσης πλαστικού, χαρτιού και μελανιού. Παράλληλα, εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, μπαταριών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω δράσεων είναι η έμφαση στον άνθρωπο — είτε πρόκειται για τον ασθενή, τον φροντιστή, τον εργαζόμενο ή τον επαγγελματία υγείας. Η δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της συμπερίληψης και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της εταιρείας.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς, η συζήτηση για την υγεία φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο ολιστικό χαρακτήρα. Και αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις θεραπείες, μεγάλη σημασία αποκτούν πλέον η ενημέρωση, η πρόληψη, η υποστήριξη και η καθημερινή φροντίδα των ανθρώπων.

*Με την υποστήριξη της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ