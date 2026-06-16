Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η Fox Corporation προχωρά στην εξαγορά της Roku και σε μια συμφωνία αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας έναν νέο υπερ-παίκτη στο κομμάτι του streaming με διαφημίσεις. Η συναλλαγή, που θα ολοκληρωθεί –αν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές– μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, στοχεύει σε πάνω από 100 εκατ. νοικοκυριά παγκοσμίως και ετήσιες συνέργειες 400 εκατ. δολαρίων.



Η συμφωνία

Η Fox Corp. ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τη Roku σε deal μετρητών και μετοχών, που αποτιμά την εταιρεία streaming στα 22 δισ. δολάρια, με προσφορά 160 δολάρια ανά μετοχή. Το ποσό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περίπου 11% πάνω από την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της Roku πριν τη συμφωνία. Η Fox θα χρηματοδοτήσει μέρος της συμφωνίας με μετρητά και νέο δανεισμό, έχοντας ήδη εξασφαλίσει δάνειο 12–14 δισ. δολαρίων, με το υπόλοιπο να καλύπτεται μέσω μετοχών. Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει ομόφωνα τη συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση ρυθμιστικών αρχών και μετόχων.



Τι σημαίνει για το οικοσύστημα του streaming

Με τη συγχώνευση, η Fox φιλοδοξεί να δημιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο «παίκτη» στην αμερικανική τηλεόραση ως προς το μερίδιο θέασης, πίσω από τους ήδη εδραιωμένους κολοσσούς streaming. Ο νέος όμιλος θα συνδυάζει το δωρεάν με διαφημίσεις Tubi της Fox με το The Roku Channel και την πλατφόρμα συσκευών Roku, ενισχύοντας δραματικά το αποτύπωμά του στην δωρεάν τηλεόραση με διαφημίσεις. Πέρα από το περιεχόμενο, η Fox αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαφημιστική τεχνολογία της Roku, η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει σε πάνω από 100 εκατ. συνδεδεμένα νοικοκυριά παγκοσμίως.



Οι όροι της συναλλαγής και η νέα εταιρική δομή

Οι μέτοχοι της Roku θα λάβουν 96 δολάρια σε μετρητά και περίπου 0,97 μετοχές Fox Class A για κάθε μετοχή που κατέχουν, με την συνολική αποτίμηση να κλειδώνει στα 160 δολάρια ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Fox θα κατέχουν περίπου το 73% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Roku το υπόλοιπο 27%. Η Fox υπολογίζει σε περίπου 400 εκατ. δολάρια ετήσιες συνέργειες κόστους και πρόσθετα έσοδα από διαφημίσεις και πακέτα προσφορών περιεχομένου.



Πώς αλλάζει η στρατηγική της Fox

Για τη Fox, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά της από τότε που αναδιαμορφώθηκε μετά την πώληση μεγάλου μέρους των assets της στην Disney. Ο CEO Lachlan Murdoch ποντάρει ουσιαστικά σε πλήρη στροφή προς το digital, αξιοποιώντας το αθλητικό και ειδησεογραφικό περιεχόμενο της Fox μέσα σε ένα ισχυρό, δικό της σύστημα διανομής σε smart TVs και συσκευές streaming. Η ενσωμάτωση της Roku δίνει στη Fox απευθείας σχέση με εκατομμύρια χρήστες, μειώνοντας την εξάρτηση από παραδοσιακούς παρόχους καλωδιακής και πλατφόρμες τρίτων. Ταυτόχρονα, βάζει την εταιρεία σε πιο άμεση αντιπαράθεση με παίκτες όπως η Amazon (Fire TV), η Google (Google TV/Chromecast) και το Samsung TV Plus.



Τα εμπόδια και οι προκλήσεις

Παρά την ομόφωνη έγκριση των διοικήσεων, η συμφωνία αναμένεται να περάσει από αυστηρό έλεγχο στις ΗΠΑ, ειδικά λόγω της ενίσχυσης της Fox σε διαφημιστική ισχύ και δεδομένα θεατών. Οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν κατά πόσο η ενοποίηση περιεχομένου (Fox) και πλατφόρμας διανομής (Roku) μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμούς ανταγωνιστικών υπηρεσιών ή σε προνομιακή μεταχείριση των δικών της apps. Επενδυτές και αναλυτές θα παρακολουθούν επίσης το βάρος του νέου χρέους που αναλαμβάνει η Fox και το κατά πόσο οι αναμενόμενες συνέργειες θα υλοποιηθούν σε μια ήδη κορεσμένη αγορά streaming. Παράλληλα, η Roku καλείται να διατηρήσει την ουδετερότητα και το brand της ως πλατφόρμα, ενώ πλέον θα ανήκει σε έναν μεγάλο πάροχο περιεχομένου, σε μια νέα εξίσωση που θα δοκιμαστεί τα επόμενα χρόνια.