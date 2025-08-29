Η General Tire παρουσιάζει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S

Με μήνυμα «On the road and beyond», το νέο 4x4 ελαστικό προσφέρει ασφαλή χειρισμό στην άσφαλτο, προστασία από την υδρολίσθηση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση σε ανώμαλα εδάφη.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες

Για βέλτιστο χειρισμό σε κάθε επιφάνεια, η General Tire ανέπτυξε το Grabber Cross A/S με ενισχυμένο πέλμα και ειδική γόμα, ανθεκτική σε κοψίματα και φθορές.

• Σε ξηρό οδόστρωμα, τα ειδικά στηρίγματα μεταξύ των μπλοκ προσδίδουν πρόσθετη ακαμψία, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και ομοιόμορφη κατανομή πίεσης, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις και υψηλές ταχύτητες.

• Σε χαλαρές επιφάνειες, τα εξαγωνικά μπλοκ με αιχμηρές ακμές προσφέρουν υψηλή πρόσφυση, ενώ οι λοξές άκρες των αυλακώσεων βελτιώνουν τις επιδόσεις εκτός δρόμου.

• Οι πολλαπλές εγκοπές στα μπλοκ του πέλματος ενισχύουν το κράτημα σε βρεγμένους και χιονισμένους δρόμους, ενώ οι ανοιχτοί ώμοι του πέλματος απομακρύνουν γρήγορα το νερό, μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

Σχεδιασμένο για SUV και ηλεκτρικά οχήματα

Το Grabber Cross A/S αποτελεί το νέο project της General Tire σε μία κατηγορία προϊόντων που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες στον δρόμο με αξιόπιστες επιδόσεις σε δύσβατα εδάφη.

Το Grabber Cross A/S είναι η είσοδος της General Tire σε μια νέα κατηγορία. Σχεδιασμένο για ασφαλή οδήγηση σε γρήγορους δρόμους αλλά και σε απαιτητικά εκτός δρόμου περιβάλλοντα, το ελαστικό καλύπτει περίπου το 85% των πιο δημοφιλών crossover SUV μέσω διευρυμένης γκάμας διαστάσεων.

44 διαστάσεις από 16 έως 22 ίντσες

Το νέο Grabber Cross A/S διατίθεται σε 44 διαφορετικές διαστάσεις (16’’–22’’) και φέρει τόσο τη σήμανση M+S όσο και το σύμβολο του χιονονιφάδας, που επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του για χειμερινές συνθήκες σύμφωνα με τη νομοθεσία σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Ανάλογα με τη διάσταση, εγκρίνεται για ταχύτητες έως 240 χλμ./ώρα.

Το ελαστικό είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα SUV με ή χωρίς τετρακίνηση – μεταξύ άλλων για τα VW Tiguan, KIA Sorento, Ford Kuga, Mazda CX 90 και Volvo X90 – και φέρει την ένδειξη “EV Compatible”, που πιστοποιεί την καταλληλότητά του και για ηλεκτρικά οχήματα.

Διαθεσιμότητα και επιδόσεις

Το Grabber Cross A/S είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental.

Με το Grabber Cross A/S, η General Tire επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας, τόσο στον δρόμο όσο και πέρα από αυτόν.