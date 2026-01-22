Η Greenpeace καταγγέλλει την άνιση κατανομή των χρημάτων της ΚΑΠ στην ΕΕ

Μια ελάχιστη μειοψηφία πλούσιων γαιοκτημόνων και μεγάλων παραγωγών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος από τις επιδοτήσεις της ΕΕ που προέρχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Greenpeace για τις πληρωμές της ΚΑΠ, το πλουσιότερο 1% των δικαιούχων λαμβάνει έως και το 40% των κονδυλίων σε ορισμένες χώρες.

Η νέα μελέτη της Greenpeace με τίτλο "Who CAPtures the cash?" (σε ελεύθερη μετάφραση, «Ποιος ΚΑΠηλεύεται τα χρήματα της ΚΑΠ;») δείχνει πως οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από τις επιδοτήσεις είναι μερικοί από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ευρώπης, που λαμβάνουν τεράστια ποσά από τις εισφορές των φορολογουμένων σε έξι χώρες της ΕΕ: Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, η Ολλανδία παρουσιάζει την πιο ακραία συγκέντρωση κονδυλίων, με το 1% των δικαιούχων να λαμβάνει το 40% των επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Στο σύνολο των έξι χωρών, το 10% των παραληπτών απορροφά τα δύο τρίτα των επιδοτήσεων, ενώ το 20% καρπώνεται περίπου τα τέσσερα πέμπτα του συνόλου.

Η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, δήλωσε: «Λόγω των στρεβλώσεων της ΚΑΠ, οι επιδοτήσεις καταλήγουν στους πλούσιους, ενώ δεν φτάνει επαρκής στήριξη σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη: στους αγρότες που είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, στις μικρές αγροοικολογικές εκμεταλλεύσεις και σε εκείνους που θέλουν να μεταβούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Δεν υπάρχει καμία λογική στην τροφοδότηση των ανισοτήτων, την καταστροφή της φύσης και την υπονόμευση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων. Η επόμενη ΚΑΠ χρειάζεται επειγόντως μεταρρυθμίσεις που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι απλώς θα γεμίζουν τις τσέπες των πλούσιων γαιοκτημόνων».

Η Greenpeace, στην ανακοίνωσή της, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει μια νέα ΚΑΠ που θα:

Αποκαταστήσει τη βαθιά αδικία στο σημερινό σύστημα επιδοτήσεων.

Διασφαλίσει ότι η στήριξη θα φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται πραγματικά: στους μικρούς αγρότες σε επισφαλή οικονομική κατάσταση και σε εκείνους που είτε ήδη εφαρμόζουν είτε σκοπεύουν να εφαρμόσουν βιώσιμες αγρο-οικολογικές πρακτικές.