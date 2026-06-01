Η γρήγορη φόρτιση γίνεται ακόμα πιο εύκολη για τους οδηγούς ηλεκτρικών Volvo

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2026, οι οδηγοί Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν τα ηλεκτρικά Volvo τους σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger ανά την Ευρώπη.

Αυτό προσφέρει στους οδηγούς πιο εύκολη και βολική πρόσβαση σε σταθμούς Tesla Supercharger σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων σημαντικών αγορών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η Volvo Cars σχεδιάζει επίσης να μεταφέρει επιλεγμένα μοντέλα στο Σύστημα Φόρτισης Βορείου Αμερικής, σε σημαντικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, μέχρι το 2029. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί Volvo σε αυτές τις αγορές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharger στο μέλλον.

«Οι οδηγοί Volvo ήδη έχουν πρόσβαση σε πάνω από τρία εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής Volvo.Η προσθήκη σταθμών Tesla Supercharger στην Ευρώπη σημαίνει ότι τώρα έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίκτυα ταχείας φόρτισης. Καθώς επιταχύνουμε την πορεία μας προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, στόχος μας είναι να κάνουμε τη φόρτιση απλή και αβίαστη, μέσω ενός απρόσκοπτου οικοσυστήματος.» λέει ο Alejandro Castro Pérez (Αλεχάντρο Κάστρο Πέρες), Επικεφαλής Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars.

Ήδη σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Tesla Supercharger, καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης ανά την Ευρώπη.

Η προσέγγιση της Volvo Cars στη φόρτιση είναι να κάνει τη ζωή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα πιο εύκολη από όσο είναι σήμερα, καθιστώντας τη δημόσια φόρτιση πιο ενιαία και αξιόπιστη σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη τυποποιημένης φόρτισης και διαλειτουργικότητας, ιδίως σε αγορές όπου οι κοινές προσπάθειες μπορούν να κάνουν τη δημόσια φόρτιση πιο εύκολη για περισσότερους οδηγούς.