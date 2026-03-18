H γυναίκα που πρωταγωνίστησε στο σκάνδαλο Kiss Cam στην συναυλία των Coldplay σπάει την σιωπή της

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ έδωσε η Κρίστιν Κάμποτ, πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρία Astronomer, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν -στις 16 Ιουλίου του 2025 στο στάδιο Gillette στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης- την έπιασε η kiss cam στην συναυλία των Coldplay να αγκαλιάζεται με τον Άντι Μπάιρον, διευθύνοντα σύμβουλο της ίδιας εταιρείας.

Στη συνέντευξη αυτή λοιπόν η γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών υποστήριξε ότι αυτή θα είναι πιθανότατα η μοναδική της εμφάνιση μπροστά στην κάμερα για το θέμα και εξήγησε πώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο μια προσωπική στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης αλλά και πώς η ψηφιακή κουλτούρα συχνά αγνοεί τις συνέπειες που έχει αυτό για τα άτομα που εμπλέκονται, καθώς το video έγινε viral και το είδαν 300 δισεκατομμύρια φορές - παρότι όπως τόνισε και η Όπρα Γουίνφρεϊ υπάρχουν μόνο 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη.

Θυμίζουμε ότι η Κάμποτ είχε κρύψει το πρόσωπό της καθώς ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, την ρωτούσε αν «είχε εξωσυζυγική σχέση» ή αν «απλώς ήταν πολύ ντροπαλή», ενώ ο Άντι Μπάιρον είχε σκύψει κάτω από ένα κιγκλίδωμα στο μπαλκόνι των VIP. Όπως τελικά μαθεύτηκε πολύ σύντομα και ο Μπάιρον και η Κάμποτ ήταν παντρεμένοι με άλλους συντρόφους, ενώ εκείνη βρισκόταν στη διαδικασία διαζυγίου με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Εγώ δέχθηκα επίθεση και εκείνος παρέμενε σιωπηλός

«Η ακεραιότητα και η ειλικρίνεια είναι λέξεις που δεν υπάρχουν στον χαρακτήρα του Άντι Μπάιρον. Δεν ήταν το άτομο που μου παρουσίαζε αυτό που ήταν στην πραγματικότητα και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι» ανέφερε η Κρίστιν Κάμποτ ενώ δεν διευκρίνισε αν εκείνος της είχε πει ψέματα ότι είναι σε διάσταση με την σύζυγό του.

Όπως εξομολογήθηκε η βραδιά της συναυλίας ήταν η πρώτη φορά που φίλησε τον Μπάιρον και είχε στενή σωματική επαφή μαζί του, αν και όπως δήλωσε οι δυο τους δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Το μόνο που συνέβαινε μέχρι εκείνη την ημέρα μεταξύ τους ήταν ότι μιλούσαν περιστασιακά και έδιναν συμβουλές ο ένας στον άλλον. Ανέφερε επίσης ότι η κόρη της, εκείνο το βράδυ, της είχε στείλει μήνυμα που της έλεγε «τι ωραία... είσαι στη συνυαλία; Είναι και ο μπαμπάς». «Και σκέφτηκα: «θα είναι περίεργο αν με δει με τον Άντι;» παραδέχθηκε.

Αποκάλυψε μάλιστα μεταξύ άλλων ότι οι δυο τους συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 και συμφώνησαν να τερματίσουν την επικοινωνία για να μην γίνει το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο για όλους.

«Πώς αισθάνεσαι που σε αποκαλούσαν τσ@@λα και ότι «κλείνεις» σπίτια;» την ρώτησε η Όπρα Γουίνφρεϊ και εκείνη εξήγησε ότι δέχτηκε κριτική επειδή σε κάποιους δεν άρεσε η δική της εκδοχή της ιστορίας. «Με αποκάλεσαν έτσι και αυτό μου προκάλεσε δυσφορία και προσωπικά και στην επαγγελματική μου ζωή. Εγώ δέχθηκα επίθεση και εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα που θα έψαχνα σε έναν φίλο, σε έναν σύντροφο ή σε ένα αφεντικό. Δεν έχουμε καμία σχέση τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Καθώς η ίδια είναι σε φάση που αναζητά δουλειά ανέφερε: «Νομίζω ότι εκείνος έχει την πολυτέλεια να σιωπά και μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά όταν είναι έτοιμος, ενώ εγώ όχι. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι δεν δικάζομαι, αλλά πρέπει, για να ξανασταθώ στα πόδια μου, να βγω και να εξηγήσω. Νομίζω ότι αυτή είναι μια έντονη διαφορά μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να εξηγώ και να εξηγώ και να εξηγώ... και να δικαιολογώ».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή και να αποδεχτώ τι έχει συμβεί. Νιώθω ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να κατανοήσουν την πραγματική ιστορία, αλλά και πόσο επιβλαβές είναι να κάνουν απλώς υποθέσεις, να κρίνουν, να τροφοδοτούν και να τροφοδοτούν κάτι που δημιούργησε αυτή την αφήγηση».