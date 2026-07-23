Η HMD παρουσίασε το Nokia 123 Shield με κόστος κάτω από τα 50 ευρώ!

Η HMD παρουσίασε το Nokia 123 Shield, ένα οικονομικό feature phone που απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες και χρειάζονται ένα ανθεκτικό, απλό τηλέφωνο για καθημερινή χρήση. Η συσκευή ξεχωρίζει για την προστασία της από νερό, σκόνη και άμμο, ενώ η εταιρεία τη στοχεύει σε αγρότες, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και όσους θέλουν ένα αξιόπιστο δεύτερο κινητό.



Αντοχή και σχεδίαση

Το Nokia 123 Shield έχει πιστοποίηση IP65, κάτι που σημαίνει ότι είναι προστατευμένο απέναντι σε βροχή, πιτσιλιές, σκόνη και άμμο. Η κατασκευή του περιλαμβάνει αντιολισθητικές πλευρές, καλύμματα στις θύρες USB-C και 3,5 mm, καθώς και πιο ενισχυμένο φακό, ώστε να αντέχει καλύτερα σε πραγματικές συνθήκες. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα τηλέφωνο που δεν κυνηγά τις «έξυπνες» λειτουργίες, αλλά τη χρηστικότητα και την αντοχή.



Τα βασικά χαρακτηριστικά του

Στο εσωτερικό του, το Nokia 123 Shield βασίζεται σε έναν Unisoc SC6531E και «τρέχει» με το λειτουργικό S30+. Διαθέτει οθόνη 2,4 ιντσών QVGA, 4 MB RAM και 4 MB εσωτερικής μνήμης, με δυνατότητα επέκτασης έως 32 GB μέσω microSD. Στο πίσω μέρος υπάρχει κάμερα QVGA με LED flash, το οποίο λειτουργεί και ως φακός, ενώ η συσκευή υποστηρίζει dual SIM, ραδιόφωνο FM και υποδοχή ακουστικών 3,5 mm.



Μπαταρία και αυτονομία

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του μοντέλου είναι η μπαταρία των 1.750 mAh, η οποία είναι αποσπώμενη και φορτίζει μέσω USB-C. Η HMD αναφέρει έως 19 ημέρες αναμονής και έως 27,9 ώρες ομιλίας, νούμερα που το καθιστούν ιδιαίτερα πρακτικό για όσους χρειάζονται μεγάλο χρόνο λειτουργίας χωρίς φόρτιση. Αν και η HMD δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη τιμή ή συγκεκριμένη ημερομηνία διάθεσης σε όλες τις αγορές, το Nokia 123 Shield έχει ήδη εμφανιστεί σε ευρωπαϊκά καταστήματα με τιμή περίπου 35 ευρώ, ενώ σε ορισμένες αναφορές για την ελληνική αγορά η τιμή φτάνει κοντά στα 40 ευρώ