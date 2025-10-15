Η IDEAL Holdings «απελευθερώνει τη δύναμη των επενδύσεων» - Η στρατηγική ανάπτυξης έως το 2028

Την επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική της για την περίοδο 2026-2028, αλλά και τη σημαντική ανοδική πορεία των επενδύσεών της παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση της IDEAL Holdings σε αναλυτές και εκπροσώπους του Τύπου, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και επιτυχημένες επενδυτικές εταιρίες στην Ελλάδα.

Με στόχο την «απελευθέρωση της δύναμης των επενδύσεων» η IDEAL Holdings δραστηριοποιείται με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ηγέτιδων εταιριών στους κλάδους των τροφίμων, του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου και της τεχνολογίας, προσφέροντας συνεχή αναπτυξιακή αξία στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το στρατηγικό σχέδιο της IDEAL Holdings για την περίοδο 2026-2028 εστιάζει στην:

α) αξιοποίηση της αυξημένης ρευστότητας ύψους περίπου €400 εκατ., μετά και τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors, σε νέες επενδύσεις ή επιλεκτικές και συμπληρωματικές επενδύσεις κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και των τροφίμων όπου ήδη δραστηριοποιείται

β) συστηματική βελτίωση της λειτουργικότητας και ενίσχυση της κερδοφορίας στις υφιστάμενες επενδύσεις και στη

γ) δέσμευση για διατήρηση της συνεπούς μερισματικής πολιτικής με απόδοση τουλάχιστον 40–50% των καθαρών κερδών για την επόμενη τριετία

Ταυτόχρονα, η άνοδος των οικονομικών μεγεθών, αλλά και η ενισχυμένη δυναμική που παρουσιάζουν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της IDEAL Holdings να εντοπίζει, να ενδυναμώνει και να αναπτύσσει υγιείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Από το 2021 έως σήμερα, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους €390 εκατ. πετυχαίνοντας αποδόσεις περίπου 2 φορές επί του αρχικού κεφαλαίου (CoC) και εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 48%, αποδεικνύοντας τη συνέπεια και αποτελεσματικότητα του επενδυτικού της μοντέλου.

Η επενδυτική της στόχευση αφορά εξαγορές κατά 100% ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους (με αποτίμηση €70-300 εκατ.), καλύπτοντας ένα δυναμικό αλλά υποεξυπηρετούμενο τμήμα της αγοράς. Η προσέγγιση βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιριών και στον εντοπισμό ελκυστικών επενδύσεων εκτός επίσημης αγοράς (off-market sourcing), μέσω ιδίας και προσεκτικής αναζήτησης, και χωρίς περιορισμούς σε κλάδους.

Εφαρμόζοντας ενεργό διαχείριση στις επενδύσεις της, η IDEAL Holdings παρέχει τεχνογνωσία, στηρίζει τη λειτουργική αναδιάρθρωση, ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση, διευρύνει την παρουσία στην αγορά και αξιοποιεί έμπειρα στελέχη.

IDEAL Holdings: Το επενδυτικό σχέδιο για τις επενδύσεις της 2026–2028 & οι μέχρι σήμερα αποδόσεις

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Ισχυρή ανάπτυξη, επενδύσεις και καινοτομία για μια εμβληματική ελληνική εταιρία

Για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL Holdings υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των υποδομών της σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η στρατηγική της IDEAL Holdings εστιάζει στην αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας με νέες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης στη Σίνδο και την Αθήνα, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κέντρων logistics. Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση των εξαγωγών και την περαιτέρω εδραίωση του brand στην αγορά. Προσβλέποντας σε αύξηση εσόδων κατά 29% και EBITDA κατά 55% έως το 2028, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη γεωργία, στην εγχώρια παραγωγή και στη διατήρηση της κορυφαίας αξιολόγησής της σε θέματα ESG, συγκαταλεγόμενη στο ανώτερο 1% των εταιρειών διεθνώς σύμφωνα με την EcoVadis.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ καταγράφει αύξηση των εσόδων με €128 εκατ. το 2025 από €121 εκατ. το 2024 (CAGR 6%) και των EBITDA με €15 εκατ. το 2025 από €14 εκατ. το 2024 (CAGR 9%).

Πολυκαταστήματα attica: Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ με άνοιγμα νέων καταστημάτων, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα εμπορικά σήματα, ψηφιακή αναβάθμιση, περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας πελάτη σε όλα τα κανάλια

Στον τομέα του luxury retail, τα attica department stores συνεχίζουν τη δυναμική τους πορεία ως ο κορυφαίος προορισμός shopping εμπειρίας στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καινοτομία. Στο πλαίσιο του Elevation Project, τα attica υλοποιούν ένα στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης που βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: την αύξηση των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσω αναβάθμισης του προϊοντικού μείγματος και εισαγωγής νέων brands αλλά και βελτίωση της εμπειρίας εστίασης, την επέκταση του φυσικού αποτυπώματος κατά 3.500 τ.μ. με νέα καταστήματα –όπως το κατάστημα στη Riviera Galleria και εξειδικευμένα monobrand και specialty stores– τον ψηφιακό μετασχηματισμό με βελτίωση και επέκταση του ψηφιακού καναλιού με στόχο την αύξηση πωλήσεων κατά 70%, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της omnichannel εμπειρίας του πελάτη. Με επενδύσεις ύψους €20 εκατ. σε ανακαινίσεις, νέα καταστήματα, αναβάθμιση των υποδομών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών CRM, logistics και ταμειακού συστήματος, τα attica προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 24% και EBITDA κατά 28% έως το 2028. Με ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο διεθνών και niche brands, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ισχυρή ψηφιακή παρουσία, τα attica εισέρχονται σε μια νέα εποχή πολυτελούς, βιωματικού retail, που θέτει νέα πρότυπα στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι η επενδυτική στρατηγική της IDEAL Holdings για τα πολυκαταστήματα attica έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων με €242 εκατ. το 2025 από €191 εκατ. το 2022 (CAGR 8%) και άνοδο των EBITDA σε €28 εκατ. το 2025 από €19 εκατ. το 2022 (CAGR 13%).

Κλάδος Πληροφορικής: Ψηφιακή ασφάλεια, καινοτομία και διεθνής παρουσία

Στον κλάδο της πληροφορικής, η IDEAL Holdings έχει διαμορφώσει έναν από τους πλέον ισχυρούς και ολοκληρωμένους τεχνολογικούς ομίλους στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Μέσω εταιριών όπως η Adacom, η Byte, η IDEAL Technology και η BlueStream, ο κλάδος πληροφορικής της IDEAL Holdings καλύπτει τομείς αιχμής όπως η κυβερνοασφάλεια, τα Trust Services, οι υποδομές Cloud, οι εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής και η ανάπτυξη λογισμικού.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την εταιρική αναδιάρθρωση με τη δημιουργία ενός νέου υπο-ομίλου υπό τη μητρική Byte, η στρατηγική ανάπτυξης της IDEAL Holdings για την περίοδο 2026–2028 εστιάζει στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου λύσεων, στην αξιοποίηση των επενδύσεων σε άμυνα και κρίσιμες υποδομές, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μέσω συνεργασιών και επιλεγμένων εξαγορών.

Παράλληλα, ο κλάδος στοχεύει στην αξιοποίηση των ρυθμιστικών εξελίξεων (NIS2, DORA, GDPR) και της αυξανόμενης ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη ζήτηση έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ο τομέας τεχνολογίας της IDEAL παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με προβλεπόμενη αύξηση κατά 36% στα έσοδα και 47% στα συγκρίσιμα EBITDA και έως το 2028, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τη διαφοροποίηση και το σημαντικό αποτύπωμα των εταιριών του στον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιριών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και διεθνώς.

Η επενδυτική στρατηγική της IDEAL Holdings στον κλάδο πληροφορικής έχει ήδη πετύχει αύξηση των εσόδων κατά €110 εκατ. το 2025 από €11 εκατ. το 2020 (CAGR 60%) και των EBITDA κατά €15 εκατ. το 2025 από €1 εκατ. το 2020 (CAGR 71%).