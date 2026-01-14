IDEAL Holdings: Νέα Διοικητική δομή Ομίλου Πληροφορικής

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει την ολοκλήρωση του οργανωτικού μετασχηματισμού των επενδύσεών της στην Πληροφορική και την δομή του νέου σχήματος του Ομίλου πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Byte Computer ΑΒΕΕ («Byte») είναι μέτοχος του 100% της Adacom ΑΕ («Adacom»), του 100% της IDEAL SW Solutions AE («IDEALSW»)και του 75% της Bluestream Solutions ΑΕ («Bluestream»). Η IDEAL Holdings κατέχει έμμεσα το 75% της Byte. Η Byte, Adacom, IDEALSW, Bluestream συγκροτούν τον ‘Ομιλο Πληροφορικής.

Ο κος Σπύρος Βυζάντιος παραμένει Πρόεδρος ΔΣ της Byte, ο κος Παναγιώτης Βασιλειάδης εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της Adacom αναλαμβάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Byte, ο κος Σάββας Ασημιάδης αναλαμβάνει επιπρόσθετα και τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή της Byte, ο κος Γιώργος Βασδέκης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της Bluestream και ο κος Κωνσταντίνος Πρετεντέρης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL SW Solutions.

«Η νέα δομή θα βοηθήσει στην αποτύπωση της αξίας του Ομίλου»

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings δήλωσε:

«Το 2026 οριοθετεί την αρχή του επόμενου κύκλου για τον Όμιλο Πληροφορικής της IDEAL Holdings. Ξεκινήσαμε τον Μάιο 2021 με την επένδυση στην Adacom, το 2022 με την επένδυση και απορρόφηση της Netbull και με την επένδυση στην Byte και καταλήξαμε το 2024 με την επένδυση στην Bluestream.

Σε 4 χρόνια από την αρχική επένδυση σε μία εταιρία των 70 ατόμων με Έσοδα λιγότερα από €10 εκατ., δημιουργήσαμε έναν Όμιλο με πάνω από 500 εργαζομένους, εκτιμώμενα Έσοδα € 110 εκατ., EBITDA € 15 εκατ., ΚΠΦ € 11 εκατ., και Ταμείο € 20 εκατ. Στα πλαίσια της στρατηγικής της εξέλιξης των εταιριών και της καλύτερης εκμετάλλευσης των συνεργειών, προχωρούμε στην νέα οργάνωση. Είμαστε σίγουροι ότι η νέα δομή θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτύπωση της αξίας του Ομίλου Πληροφορικής και επακόλουθα στην σωστή αποτίμηση της τιμής της μετοχής μας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην νέα Διοίκηση της BYTE».