Attica: Πώς το ελληνικό πολυκατάστημα «έβαλε τα γυαλιά» στα Harrods (και όχι μόνο)

Μπορεί για την Ideal Holdings ο τομέας πληροφορικής να είναι αυτός που τρέχει ταχύτερα και ο Μπάρμπα Στάθης το νέο πουλέν του ομίλου όμως το πετράδι του στέμματος για τον όμιλο αδιαμφισβήτητα είναι τα Αττικά Πολυκαταστήματα. Όπως ανέφερε χθες σε παρουσίαση των εταιρειών του ομίλου ο επικεφαλής του, Λάμπρος Παπακώστας, τα Attica διαθέτουν το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη (12%) όταν παρεμφερείς επιχειρήσεις κινούνται στο 4% με 6%.

Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι το ελληνικό πολυκατάστημα εμφανίζει σταθερά ανοδική κερδοφορία όταν τα Selfridges στην τελευταία τους χρήση εμφάνισαν ζημιές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και τα κορυφαία στον πλανήτη Harrods μόλις 90 εκατ. ευρώ. Τα Αττικά Πολυκαταστήματα θα εμφανίσουν φέτος κύκλο εργασιών 242 εκατ. ευρώ (232 εκατ. ευρώ πέρυσι) και το 2028 ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο EBITDA, από τα 28 εκατ. ευρώ φέτος (27,4 εκατ. ευρώ πέρυσι) θα υπάρξει βελτίωση στα 36 εκατ. ευρώ το 2028, ενώ σε επίπεδο προ φόρων κερδών θα υπάρξει φέτος σταθεροποίηση επίδοσης στα 20,1 εκατ. ευρώ και άνοδος στα 28 εκατ. ευρώ το 2028.

Παρόν στο Ελληνικό - Ξεχωριστά καταστήματα

Στο πλαίσιο του Elevation Project, τα Αttica υλοποιούν ένα στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης που βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: την αύξηση των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσω αναβάθμισης του προϊοντικού μείγματος και εισαγωγής νέων brands αλλά και βελτίωση της εμπειρίας εστίασης, την επέκταση του φυσικού αποτυπώματος κατά 3.500 τ.μ. με νέα καταστήματα –όπως το κατάστημα στη Riviera Galleria και εξειδικευμένα monobrand και specialty stores– τον ψηφιακό μετασχηματισμό με βελτίωση και επέκταση του ψηφιακού καναλιού με στόχο την αύξηση πωλήσεων κατά 70%, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της omnichannel εμπειρίας του πελάτη.

Με επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις, νέα καταστήματα, αναβάθμιση των υποδομών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών CRM, logistics και ταμειακού συστήματος, τα attica προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 24% και EBITDA κατά 28% έως το 2028. Με ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο διεθνών και niche brands, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ισχυρή ψηφιακή παρουσία, τα attica εισέρχονται σε μια νέα εποχή πολυτελούς, βιωματικού retail, που θέτει νέα πρότυπα στην ελληνική αγορά.

Ως προς τις επεκτάσεις, όπως ανέφερε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσθένης Μπούμης, για το Ελληνικό έχουν συμφωνηθεί τρία καταστήματα στο Riviera Galleria, συνολικής έκτασης 1.000 τμ, ενώ σε ό,τι αφορά το Mall στο Ελληνικό, έγινε σαφές ότι υπάρχουν συζητήσεις. Παράλληλα η νέα στρατηγική περιλαμβάνει επίσης νέα σημεία με το brand attica, τα οποία όμως θα είναι μικρότερα formats από αυτά που γνωρίζουν σήμερα οι καταναλωτές, ενώ θα αναπτυχθούν και monobrand μπουτίκ και specialty stores.

Τα καταστήματα αυτά θα είναι μονοθεματικά με μία κατηγορία προϊόντων, όπως τσάντες ή καλλυντικά (σ.σ. η διοίκηση είναι εξετάζει αυτό το διάστημα ποια κατηγορία θα επιλεγεί να αναπτυχθεί πρώτα). Θα δημιουργηθεί δηλαδή, όπως αναφέρθηκε, μια μικρή αλυσίδα εκτός πολυκαταστήματος, τόσο στην Αττική, όπου δεν υπάρχει κάλυψη, όσο και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Όπως ανέφερε ο κ. Μπούμης στο flash.gr η αλυσίδα αυτή δεν είναι μαζική καθώς στόχος είναι η δημιουργία 4-5 σημείων σε πρώτη φάση.