Η Kia παρουσίασε την γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025

Η Kia επέστρεψε στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα, ενισχύοντας την παρουσία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης. Η IAA Mobility 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη έκθεση κινητικότητας στον κόσμο.

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τη σειρά EV της Kia

Με θέμα «Windows of Inspiration», η Kia παρουσίασε για πρώτη φορά ολόκληρη τη γκάμα EV της στο ευρωπαϊκό κοινό. Τα EV2 Concept, EV3, EV4, EV5, το νέο EV6 GT, EV9 GT και PV5, ενώ οι επισκέπτες βίωσαν την εμπειρία οδήγησης για τα EV3, το νέο EV6, το νέο EV6 GT και το EV9 μέσω ειδικών test drives.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν το Kia EV5, που έδειξε σημαντικές εξελίξεις στην ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία C-SUV τη μεγαλύτερη και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία οχημάτων στην Ευρώπη. Το πλήρως ηλεκτρικό EV5, που έχει προγραμματιστεί να λανσαριστεί στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2025, συνδυάζει τον στιβαρό σχεδιασμό SUV με την πρακτική λειτουργικότητα και την προηγμένη τεχνολογία. Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η μεγάλη αυτονομία έως και 530 χλμ., η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 30 λεπτά, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) και η ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 κιλά στην Ευρώπη. Αυτά τα χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν τη συνεχή δέσμευση της Kia για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ευελιξίας των ηλεκτρικών οχημάτων για τους καταναλωτές.

Στην έκθεση ήταν το Concept EV2, ένα compact crossover κατηγορίας B-SUV που ενσαρκώνει το όραμα της Kia για καινοτόμα ηλεκτρικά οχήματα. Μετά τις εμφανίσεις του στην Ημέρα EV της Kia και στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου, το πρωτότυπο ήταν διαθέσιμο στο κοινό για πρώτη φορά στην IAA. Σχεδιασμένο για να εμπνέει με πνεύμα περιπέτειας, συνδυάζει μια τολμηρή αισθητική με κάθετα φώτα ημέρας και τον χαρακτηριστικό φωτισμό «Star Map» της Kia. Προσαρμοσμένο για τον πολυάσχολο αστικό τρόπο ζωής και αντανακλώντας την πρωτοποριακή σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia, το Concept EV2 αποτελεί μια προεπισκόπηση ενός μοντέλου παραγωγής που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο.



Το EV3 φέρνει την πρωτοποριακή καινοτομία της ναυαρχίδας EV9 της Kia σε ένα ευρύτερο κοινό, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των ηλεκτρικών compact SUV. Το EV3 διαθέτει ένα τολμηρό, προοδευτικό εξωτερικό και ένα καινοτόμο, πρακτικό εσωτερικό που μεγιστοποιεί τον χώρο, τη λειτουργικότητα και την άνεση. Έχει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του έως και 605 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10-80 τοις εκατό σε 31 λεπτά, προσφέροντας εντυπωσιακή χρηστικότητα.

Το EV4 Hatchback ήταν στατικά εκτεθειμένο, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών στην ηλεκτροκίνητη κατηγορία C. Προσφέρει αυτονομία έως και 625 χλμ. (WLTP) και διαθέτει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης που του επιτρέπει να φορτίζει από 10 έως 80% σε μόλις 31 λεπτά.

Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν επίσης στο νέο μοντέλο υψηλών επιδόσεων EV6 GT, το πιο δυναμικό EV της Kia μέχρι σήμερα. Με ισχύ 650 ίππων και επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, συνδυάζει συναρπαστικές επιδόσεις με καθημερινή χρηστικότητα, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Kia να ενσωματώνει άψογα την ηλεκτροκίνηση με σπορ επιδόσεις.

Επίσης, παρουσιάστηκε το EV9 GT, το πιο ισχυρό SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η Kia, με 508 ίππους, προσφέροντας αυτονομία έως και 510 χλμ.

Η πρόσθετη ισχύς υποστηρίζεται από την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (ECS) που παρέχει εξαιρετική άνεση οδήγησης και σταθερότητα μέσω βέλτιστου ελέγχου ανάρτησης. Σπορ και απολαυστικό, το EV9 GT επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Τέλος, το καινοτόμο PV5 της Kia σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην αγορά των Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων (LCV). Σχεδιασμένο να επαναπροσδιορίσει την αρθρωτή και ευέλικτη ηλεκτρική κινητικότητα, χρησιμοποιεί μια μοναδική αρχιτεκτονική δομικών στοιχείων που επιτρέπει έως και 16 διαφορετικές παραλλαγές. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στο PV5 να προσαρμόζεται απρόσκοπτα μεταξύ εμπορικής χρήσης και μεταφοράς επιβατών, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία της Kia να επεκταθεί σε νέα οικοσυστήματα κινητικότητας. Το PV5 θα παρουσιαστεί στην έκδοση Passenger στην IAA, με μια έκδοση φιλική προς την οικογένεια εξοπλισμένη με πέντε θέσεις.

