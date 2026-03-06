Η Κομισιόν υπερασπίζεται τον Όρμπαν και «αδειάζει» τον Ζελένσκι

Ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για τις «απαράδεκτες», όπως τις χαρακτήρισε, απειλές του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εναντίον του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος «φρενάρει» ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.



«Ελπίζουμε ότι ένα και μόνο πρόσωπο στους κόλπους της ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια. Διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ένοπλες δυνάμεις μας», είχε πει ο Ζελένσκι.

«Αυτού του είδους η γλώσσα είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απειλή εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ.

Το τελεσίγραφο Όρμπαν στην ΕΕ για τα 90 δισ. προς την Ουκρανία

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν έχει μετατρέψει τον κατεστραμμένο αγωγό πετρελαίου στην Ουκρανία σε μοχλό πίεσης προς τις Βρυξέλλες, ανοίγοντας νέο γύρο εκβιασμού γύρω από το πακέτο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο.



Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αφήνει να εννοηθεί ότι θα άρει το βέτο του στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας εφόσον η ΕΕ προχωρήσει σε αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει τις ζημιές στον αγωγό Ντρουζμπά, που επλήγη από ρωσικό drone. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Όρμπαν δηλώνει «πλήρως ενήμερος» για τις πολιτικές δυσκολίες που προκαλεί το ουγγρικό μπλοκάρισμα του δανείου, το οποίο είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα ζητούν τη δημιουργία αποστολής διαπίστωσης γεγονότων με τη συμμετοχή δικών τους ειδικών, ώστε να επαληθευτεί η κατάσταση του αγωγού από τον οποίο συνεχίζουν να προμηθεύονται φθηνό ρωσικό αργό όλα τα χρόνια του πολέμου.



Ο Όρμπαν κατηγορεί την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές, προαναγγέλλοντας πως χωρίς πρόοδο στο μέτωπο του αγωγού θα διατηρήσει το βέτο στη χρηματοδότηση του Κιέβου. Από την πλευρά τους, Κίεβο και κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ απορρίπτουν τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η έκταση της ζημιάς καθιστά την επαναλειτουργία του Ντρουζμπά εξαιρετικά δύσκολη.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επισημαίνει ότι οι Βρυξέλλες λαμβάνουν υπόψη το αίτημα για τεχνική αξιολόγηση, ωστόσο η εμπόλεμη ζώνη περιπλέκει σοβαρά μια τέτοια αποστολή. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εντείνουν τις πιέσεις προς την ουγγρική κυβέρνηση ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

