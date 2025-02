Η κορυφαία παραλία του κόσμου είναι ελληνική και φημίζεται για τις ροζ αμμουδιές της

Το λέμε και το ξαναλέμε μεταξύ μας, αλλά τελικά ισχύει και παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες θάλασσες και τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Και πλέον τις έχει και με τη... βούλα, αφού η κορυφαία παραλία του πλανήτη για το 2025 σύμφωνα με τα Travelers' Choice Awards Best of the Best του ταξιδιωτικού οδηγού TripAdvisor, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Δεν είναι άλλη από το υπέροχο Ελαφονήσι, τη μοναδικής ομορφιάς παραλία του νομού Χανίων, η οποία μάλιστα είναι μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura. Μια παραλία που όποιος την έχει επισκεφτεί, παραδέχεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποια καλύτερη.

«Με ροζ (ναι, ροζ) αμμουδιές και γαλαζοπράσινα νερά, η παραλία Ελαφονήσι είναι μόνο ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε. Οι ρηχές λιμνοθάλασσες είναι ιδανικές για τα παιδιά, ενώ τα βαθύτερα νερά προσκαλούν κάθε είδους περιπέτεια για τους ενήλικες: κολύμπι ή κολύμβηση με αναπνευστήρα. Απλώς φροντίστε να παραμείνετε μέχρι τη δύση του ηλίου - δεν θα το μετανιώσετε», σημειώνει το TripAdvisor για την μαγευτική παραλία της Κρήτης, με τα κρυστάλλινα νερά και την απαλή άμμο.

Μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες παραλίες του κόσμου κέρδισε και ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, που κατετάγη στο Νο 10. «Περιτριγυρισμένη από βουνά, η παραλία του Μύρτου είναι το τέλειο γραφικό σημείο για μια ήρεμη μέρα στην παραλία. Κάντε μια βουτιά στα γαλάζια νερά του κοβαλτίου ή κάντε κολύμβηση με αναπνευστήρα και, στη συνέχεια, κατευθυνθείτε για φαγητό σε κάποιο κοντινό μαγαζί. Σπάνια έχει κόσμο, επομένως υπάρχει άφθονος χώρος για να χαλαρώσετε και απλώς να απολαύσετε την ατμόσφαιρα», αναφέρει σχετικά το TripAdvisor.

Πίσω από το Ελαφονήσι, στην παγκόσμια κατάταξη ακολουθούν η Banana Beach στην Ταϊλάνδη, η Eagle Beach στην Αρούμπα, η Siesta Beach στη Φλόριντα και η Praia da Falésia στην Πορτογαλία.



Τα Travelers' Choice Awards Best of the Best απονέμονται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο όγκο κριτικών ​​από την κοινότητα του Tripadvisor σε διάστημα 12 μηνών. Από τις 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις, λιγότερο από το 1% επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο.