Η Κωτσόβολος εντάσσεται στο UN Global Compact και στο UN Global Compact Network Greece

Η Κωτσόβολος προχωρά ένα ακόμη βήμα στην στρατηγική της πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδέοντας τις δράσεις της με το United Nations Global Compact (UNGC), την κορυφαία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Εταιρική Βιωσιμότητα, καθώς και το ελληνικό του Δίκτυο, το UN Global Compact Network Greece (UNGCNG).

Η συμμετοχή αυτή σηματοδοτεί την ενεργή δέσμευση της Κωτσόβολος να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές της με τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Παράλληλα, ενισχύει τη συμβολή της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η στρατηγική της Κωτσόβολος για τη βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θετική της επίδραση στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η εταιρεία ενσωματώνει πρακτικές υπευθυνότητας στο λειτουργικό της μοντέλο και καλλιεργεί μια κουλτούρα συλλογικής δράσης, όπου κάθε μικρή πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει σε μια ουσιαστική αλλαγή για όλους.

Όπως σημειώνει σχετικά ο Χρήστος Καραγιαννάκης, CEO της Κωτσόβολος: «Η τεχνολογία είναι το όχημά μας για να ζουν όλοι οι άνθρωποι μια καλύτερη ζωή, παντού. Με τη συμμετοχή μας στο UN Global Compact και το UN Global Compact Network Greece, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με μια παγκόσμια κοινότητα υπεύθυνων επιχειρήσεων και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια και διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Το UN Global Compact είναι η μεγαλύτερη διεθνής πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας, που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική και τις δραστηριότητές τους με τις Δέκα Αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αντίστοιχα, το UN Global Compact Network Greece, το τοπικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή στο UN Global Compact δίνει στην Κωτσόβολος τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διεθνή και τοπικά δίκτυα συνεργασίας, να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία υποστήριξης, αλλά και να αναδεικνύει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τον θετικό της αντίκτυπο.

Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, η Κωτσόβολος ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τον ρόλο της ως υπεύθυνη εταιρεία, και αξιοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργεί λύσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στους Ανθρώπους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.