Η Lenovo ενισχύει φορητότητα, δημιουργικότητα και παραγωγικότητα

Σήμερα στην MWC 2026, η Lenovo ανακοίνωσε τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της σε καταναλωτικές συσκευές, οι οποίες απευθύνονται σε δημιουργούς, gamers και χρήστες που δίνουν έμφαση στην παραγωγικότητα. Αυτές περιλαμβάνουν πανίσχυρα μετατρέψιμα laptop όπως το Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11), εξαιρετικά λεπτά laptop όπως το IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), tablet για παραγωγικότητα όπου κι αν βρίσκεται κάποιος, όπως το Idea Tab Pro Gen 2, καθώς και τα Yoga Pro 7a (15”, 11) και Legion 7a (15”, 11) – laptop με επεξεργαστές AMD Ryzen AI Max+ Series που προσφέρουν βελτιώσεις νέας γενιάς1 σε επιδόσεις, δυνατότητες AI και γραφικά.



Η Lenovo παρουσίασε ακόμα proofs of concept από τις σειρές της Yoga και Legion – τα Yoga Book Pro 3D Concept και Legion Go Fold Concept – που αντανακλούν τη δέσμευση της Lenovo να διευρύνει διαρκώς τα όρια της καινοτομίας στις καταναλωτικές της προτάσεις. Το Yoga Book Pro 3D Concept καλύπτει τα κενά στη διαδικασία δημιουργίας 3D περιεχομένου, καταργώντας την ανάγκη για περιφερειακά και απλοποιώντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Το Legion Go Fold Concept επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη φιλοσοφία προσαρμοστικότητας της σειράς Legion Go στα φορητά handhelds ενσωματώνοντας αρθρωτό σχεδιασμό για μεγαλύτερη ευελιξία.



«Η νέα γενιά δημιουργών και gamers απαιτεί τη συνύπαρξη ισχύος, φορητότητας και ευφυΐας σε μία και μόνο συσκευή», δήλωσε ο Jun Ouyang, Senior Vice President and General Manager, Consumer Segment, Lenovo Intelligent Devices Group. «Γι’ αυτό σχεδιάζουμε καλύτερη τεχνολογία που απευθύνεται σε καταναλωτές και διευρύνει τις δυνατότητές τους όπου κι αν βρίσκονται – από ευέλικτα νέα AI laptop και tablet Yoga και IdeaPad, μέχρι πρωτοποριακά hardware concept όπως 3D design χωρίς περιφερειακά και handheld gaming Legion που προσαρμόζεται στον χώρο σας. Θα συνεχίσουμε να ενοποιούμε το χαρτοφυλάκιο των τολμηρών, νέων συσκευών με AI σε επίπεδο συστήματος, για μία πιο απρόσκοπτη και έξυπνα διασυνδεδεμένη εμπειρία χρήσης».



Φτιαγμένο για τη νέα γενιά δημιουργών 3D – το Yoga Book Pro 3D Concept

Η δημιουργία 3D περιεχομένου αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πιο προηγμένες διαδραστικές εμπειρίες στον καταναλωτικό και τον επιχειρηματικό τομέα. Είτε πρόκειται για επαγγελματική ενασχόληση, είτε για χόμπι, οι δημιουργοί βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία 3D για να καλύψουν τις ανάγκες τους, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς οθονών 3D χωρίς γυαλιά, η οποία εκτιμάται πως θα τριπλασιαστεί σε μέγεθος από το 2025 έως το 20322. Παράλληλα, η ενίσχυση της δημιουργικής διαδικασίας επιταχύνεται από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο αυτοματοποίησης της επεξεργασίας, του rendering και πλήθους άλλων εργασιών, επιτρέποντας στον χρήστη να εστιάζει στη δημιουργία.



Το Yoga Book Pro 3D Concept αναπτύχθηκε ως απάντηση σε αυτές τις αυξανόμενες τάσεις, επιτρέποντας στους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου να εργάζονται απ’ ευθείας σε τρεις διαστάσεις χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, χάρη στην οθόνη 3D χωρίς γυαλιά, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται φυσικά το βάθος, τη μορφή και τις χωρικές σχέσεις. Το laptop διαθέτει διπλές οθόνες Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, που υποστηρίζουν πιο σύνθετα περιβάλλοντα εργασίας και τις απαιτητικές διαδικασίες που συνεπάγεται η δημιουργία 3D περιεχομένου.



Η επάνω οθόνη του Yoga Book Pro 3D υποστηρίζει μετατροπή 2D σε 3D μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo και μπορεί, κατόπιν εντολής του χρήστη, να δημιουργεί ακόμα και περιβάλλον αλληλεπίδρασης για το μετατρεπόμενο αντικείμενο, βοηθώντας τους δημιουργούς να μεταβαίνουν γρήγορα από το υλικό αναφοράς σε επεξεργάσιμα 3D αντικείμενα. Η RGB κάμερα προσφέρει τη δυνατότητα για εντολές χωρίς άγγιγμα – απλά με χειρονομίες - επιτρέποντας στον χρήστη να μεγεθύνει, να περιστρέφει και να αλληλεπιδρά με το αντικείμενο στην οθόνη, μέσω κινήσεων των χεριών του μπροστά από τον υπολογιστή.



Το κάτω τμήμα του laptop διαθέτει οθόνη αφής με snap-on pads που προσφέρουν συντομεύσεις άμεσης πρόσβασης για ρυθμίσεις φωτισμού, γωνίας θέασης και τόνου. Είναι σχεδιασμένα με στόχο τη μείωση των διακοπών, ώστε οι δημιουργοί να παραμένουν απερίσπαστοι στη ροή της 3D δημιουργικής διαδικασίας τους. Ενώ η επιλεγμένη εικόνα προβάλλεται στην επάνω οθόνη του laptop, τα snap-on pads εμφανίζουν τις σχετικές ρυθμίσεις όταν τοποθετούνται στην κάτω οθόνη, προφέροντας έτσι άμεση και φυσική διαδικασία επεξεργασίας.



Την καινοτόμο, δημιουργική αυτή πρόταση καθιστούν δυνατή ο επεξεργαστής Intel Core Ultra 7 και η GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, που προσφέρουν την απαραίτητη ισχύ για τη διαχείριση σύνθετων εργασιών 3D δημιουργίας και rendering, για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το Yoga Book Pro 3D Concept.

Ξεδιπλώστε την εμπειρία – Legion Go Fold Concept

Η κατηγορία των handheld PC gaming συσκευών γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τη σειρά Legion Go της Lenovo να πρωτοστατεί στην καινοτομία στον χώρο – με πιο πρόσφατη την παρουσίαση του Legion Go Gen 2 στο Lenovo Innovation World κατά τη διάρκεια της IFA 2025.



Το Lenovo Legion συνεχίζει να διερευνά τι καθιστά τη σειρά Legion Go ξεχωριστή, με το Legion Go Fold Concept – ένα αναδιπλούμενο handheld με διευρυμένες δυνατότητες προσαρμοστικότητας σε διαφορετικές περιστάσεις χρήσης, το οποίο συνδυάζει τα δημοφιλή αποσπώμενα χειριστήρια της προηγούμενης γενιάς, με μία οθόνη POLED που επεκτείνεται από τις 7,7” στις 11,6”. Το συγκεκριμένο proof-of-concept απευθύνεται σε gamers που δεν μπορούν να κάτσουν για ώρες μπροστά σε τηλεόραση ή υπολογιστή ή που δεν επιθυμούν να ταξιδεύουν με διαφορετικές συσκευές, όπως laptop για εργασία και handheld για gaming.



Η επεκτεινόμενη οθόνη του concept επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιείται σε τέσσερις διακριτές λειτουργίες, ξεκλειδώνοντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για gaming εν κινήσει:

- Standard Handheld Mode: Η οθόνη 7,7” με τα χειριστήρια προσαρτημένα λειτουργεί ως παραδοσιακό handheld όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.

-Vertical Split-Screen Mode: Η οθόνη μπορεί να ξεδιπλωθεί προς τα πάνω, επιτρέποντας στον χρήστη να παίζει στο ένα τμήμα της, ενώ ταυτόχρονα κάνει streaming ή παρακολουθεί έναν οδηγό στρατηγικής στο άλλο.

-Horizon Full Screen Mode: Η οθόνη περιστρέφεται κατά 90 μοίρες και τα χειριστήρια επανατοποθετούνται, ώστε ο χρήστης να παίζει αξιοποιώντας τη μεγάλη οθόνη 11,6”.

-Expanded Desktop Mode: Οι χρήστες που προτιμούν να παίζουν με πληκτρολόγιο ή για μία παραδοσιακή εμπειρία laptop μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο πληκτρολόγιο με touchpad που περιλαμβάνεται για gaming, streaming, browsing ή εργασία. Όπως και στο Legion Go Gen 2, το δεξί χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κατακόρυφο ποντίκι.

Το Legion Go Fold Concept τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Intel Core Ultra 7 258V, ο οποίος προσφέρει υψηλές επιδόσεις με αποδοτική διαχείριση ενέργειας για περισσότερο gaming με τη μπαταρία των 48 Whr. Η συσκευή διαθέτει 32 GB RAM4 προσφέροντας επιπλέον περιθώριο απόδοσης σε απαιτητικούς τίτλους ή κατά το multitasking.

Εκτός από την υποστήριξη του FPS Mode, λειτουργώντας ως κατακόρυφο ποντίκι, το δεξί χειριστήριο του Legion Go Fold Concept διαθέτει και μία μικρή ενσωματωμένη οθόνη, η οποία λειτουργεί ως συνδυαστικό touchpad, ως οθόνη προβολής μετρήσεων απόδοσης και άλλων ρυθμίσεων, καθώς και ως προσαρμόσιμο πλήκτρο συντόμευσης.



Το Lenovo Qira θα είναι διαθέσιμο σε πάνω από 20 συσκευές, ενώ η διάθεσή του ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες



Τις επόμενες εβδομάδες, το Lenovo Qira θα διατεθεί σε περισσότερες από 20 συσκευές του χαρτοφυλακίου υπολογιστών της Lenovo, καλύπτοντας τις σειρές ThinkPad, Yoga, Legion και IdeaPad, μέσω συνδυασμού ενημερώσεων over-the-air και προεγκατάστασης σε νέες συσκευές. Στις συσκευές περιλαμβάνεται και το νέο Idea Tab Pro Gen 2, το οποίο αποτελεί το πρώτο tablet της Lenovo που ενσωματώνει την εμπειρία Lenovo Qira. Η πρώτη φάση διάθεσης θα υποστηρίζει έξι γλώσσες σε εννέα αγορές: Αγγλικά (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία), Ισπανικά (ΗΠΑ/Λατινική Αμερική, Ισπανία), Γαλλικά (Γαλλία), Ιταλικά (Ιταλία), Γερμανικά (Γερμανικά) και Πορτογαλικά (Βραζιλία).



Το Lenovo Qira αποτελεί ένα Personal Ambient Intelligence σχεδιασμένο σε επίπεδο συστήματος και ενσωματωμένο απ’ ευθείας στις συσκευές Lenovo και Motorola, αντί να λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή. Λειτουργώντας ως μία ενοποιημένη μορφή ευφυΐας σε PC, smartphone, tablet και wearable, το Lenovo Qira κατανοεί το πλαίσιο χρήσης σε διαφορετικές εφαρμογές και σενάρια εργασίας. Παράλληλα, διατηρεί τη συνέχεια μεταξύ των συσκευών και παρέχει προληπτική υποστήριξη βάσει της πρόθεσης του χρήστη, βοηθώντας τον να παραμείνει απερίσπαστος στη ροή της δραστηριότητάς του, όπου κι αν βρίσκεται.



Το Lenovo Qira έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται διαρκώς καθώς θα επεκτείνεται σε περισσότερες συσκευές καθιστώντας δυνατές νέες εμπειρίες και συνεργασίες. Το 2026, η εξέλιξη αυτή θα επεκταθεί σε επιπλέον γλώσσες και συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του σε smartphones Motorola, ενισχύοντας περαιτέρω το ενοποιημένο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ Lenovo και Motorola.



Για ιδέες που αξίζουν έναν καμβά χωρίς όρια – Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11)

Το Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11) έχει σχεδιαστεί για δημιουργούς που χρειάζονται την ευελιξία και την ανθεκτικότητα ενός πολυσύνθετου ψηφιακού καμβά, αλλά και μίας ισχυρής συσκευής για παρουσιάσεις και συνεργασία. Παράλληλα, τα Lenovo Aura Edition Smart Experiences απλοποιούν την εμπειρία χρήσης και επιτρέπουν στους δημιουργούς να εστιάζουν απερίσπαστοι στην έμπνευσή τους.

Στην καρδιά του Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11) βρίσκεται η οθόνη αφής 2.8K PureSight Pro OLED. Με φωτεινότητα που φτάνει έως τα 1100 nits και 100% κάλυψη των χρωματικών χώρων DCI-P3, Adobe RGB και sRGB, η οθόνη αφής προσφέρει εντυπωσιακή φωτεινότητα και υψηλή χρωματική ακρίβεια. Η εμπειρία χρήσης ενισχύεται περαιτέρω από τη βελτιωμένη εμπειρία σχεδίασης που προσφέρει το Yoga Pen Gen 2, το οποίο υποστηρίζει AES 3.0 για μεγαλύτερη ακρίβεια και μειωμένο latency. Ιδιαίτερα στο νέο Canvas Mode, η οθόνη ανασηκώνεται ελαφρώς όταν τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, χάρη στη θήκη του Yoga Pen Gen 2 που προσαρμόζεται μαγνητικά στο A-cover, βελτιώνοντας την εργονομία κατά το σκίτσο ή τη σχεδίαση.



Είτε το μετατρέψιμο αυτό laptop χρησιμοποιείται σε Canvas Mode, Tablet Mode, Tent Mode, Stand Mode ή στην κλασική λειτουργία Laptop Mode, οι δημιουργοί θα απολαμβάνουν όχι μόνο την εντυπωσιακή οθόνη, αλλά και την premium, εργονομιακή αίσθηση που προσφέρει το σασί. Το Yoga 9i 2-in-1 (14”, 11) υιοθετεί τον σχεδιασμό Yoga Comfort Edge, με στρογγυλεμένες άκρες που προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και πιο σταθερό κράτημα. Η απόχρωση Cosmic Blue και τα πλευρικά τοιχώματα με φινίρισμα που παραπέμπει σε καθρέφτη προσφέρουν διακριτική κομψότητα στη συσκευή, η οποία συνδυάζεται με υψηλή ανθεκτικότητα – καθώς έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα MIL-STD-810H3, διασφαλίζοντας αξιοπιστία σε κάθε σενάριο χρήσης.

Η premium εμπειρία χρήσης επεκτείνεται και στις δυνατότητες ήχου του laptop, με σύστημα τεσσάρων ηχείων που περιλαμβάνει δύο tweeter ενσωματωμένα στον περιστρεφόμενο μεντεσέ 360 μοιρών, τα οποία εκπέμπουν πάντα προς τα πάνω, σε συνδυασμό με δύο woofer στο κάτω μέρος του laptop για βαθύ, πλούσιο μπάσο και ολοκληρωμένη ηχητική εμπειρία. Τα τέσσερα ενσωματωμένα μικρόφωνα υποστηρίζουν καταγραφή φωνής 360 μοιρών και τεχνολογία Voice ID για εξαιρετικά καθαρό ήχο στις συνομιλίες.



Η συσκευή τροφοδοτείται από επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra Series 3 οι οποίοι προσφέρουν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας που απαιτούν οι δημιουργοί. Με βελτιστοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το Yoga 9i 2-in-1 (14”, 11) με Windows 11 είναι ένα Copilot+ PC με υψηλή ταχύτητα και ομαλή λειτουργία – ακόμα και εκτός πρίζας – προσφέροντας απρόσκοπτο σκιτσάρισμα και επεξεργασία σε κάθε λειτουργία, με αθόρυβη ψύξη και αξιόπιστη αυτονομία που συμβαδίζει με τη δημιουργικότητα, οπουδήποτε.



Το Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11) σε Laptop Mode

Το laptop διαθέτει δύο θύρες USB-C Thunderbolt 4 και μία USB-A 3.2 Gen 2, θύρα HDMI 2.1 FRL και σύνθετη θύρα ήχου, υποστηρίζοντας τη σύνδεση περιφερειακών που ενισχύουν τη δημιουργική εμπειρία. Όλα αυτά βρίσκονται σε σασί βάρους 1,29 κιλών και πάχους που ξεκινά από τα μόλις 15,29 χιλ. συνδυάζοντας ισχύ, αποδοτικότητα και δημιουργική ελευθερία σε μία και μόνο συσκευή.

Οι μεγαλύτερες ιδέες, πάντα κοντά σας – Yoga Pro 7a (15”, 11)

Το Yoga Pro 7a (15”, 11) Copilot+ PC προσφέρει ομαλές επιδόσεις για απαιτητικό δημιουργικό multitasking, χάρη στους επεξεργαστές AMD Ryzen AI Max+ Series, οι οποίοι αξιοποιούν ενοποιημένη αρχιτεκτονική μνήμης που επιτρέπει σε CPU και GPU να εκμεταλλεύονται πλήρως έως και 128 GB RAM3 για πιο σύνθετες δημιουργικές διαδικασίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δυνατότητες δημιουργίας ενισχύονται περαιτέρω από το Yoga Pen Gen 2 και το Force Pad, το οποίο λειτουργεί και ως ενσωματωμένη επιφάνεια σχεδίασης. Με τεχνολογία Wacom®, το Force Pad υποστηρίζει ακριβές σκίτσο, σημειώσεις και επεξεργασία σχεδίων απ’ ευθείας στην επιφάνειά του, απενεργοποιώντας αυτόματα τη λειτουργία touchpad όταν χρησιμοποιείται η γραφίδα, ώστε να αποτρέπονται ακούσιες κινήσεις.

Η οθόνη 15,3 ιντσών 2.5K PureSight Pro OLED δίνει ζωή στις δημιουργίες αυτές, αποδίδοντας υψηλή ευκρίνεια, πλούσια χρώματα και ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης που αναβαθμίζουν τόσο τα δημιουργικά έργα όσο και το gaming. Η καθηλωτική εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω από τα τέσσερα ισχυρά ηχεία με πιστοποίηση Dolby Atmos®, ενώ τα τέσσερα μικρόφωνα με τρισδιάστατη ακύρωση θορύβου και ενσωματωμένο Voice ID διασφαλίζουν καθαρές, εστιασμένες και ελεγχόμενες κλήσεις.



Η τεχνολογία θερμικής διαχείρισης Lenovo X Power διαθέτει αναβαθμισμένους αγωγούς θερμότητας και διπλούς ανεμιστήρες, διατηρώντας τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και όταν εκείνη αποδίδει έως και 95 W TDP για απαιτητικό rendering και υψηλά φορτία επεξεργαστή, με χαμηλά επίπεδα θορύβου που παραμένουν έως και στα 22 dB. Το Lenovo Power Engine λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο ελέγχου με τρεις λειτουργίες που ρυθμίζουν την κατανομή των πόρων του συστήματος. Το Extreme Power Boost προσφέρει μέγιστη απόδοση, το Adaptive Performance ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και αυτονομίας, ενώ το Extreme Low Power δίνει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όσον αφορά στα περιφερειακά,

δύο πλήρως λειτουργικές θύρες USB-C είναι τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις κάθε δημιουργικής εργασίας.



Σχεδιασμένο για το επόμενο βήμα – Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Το Idea Tab Pro Gen 2 ηγείται της ευέλικτης σειράς Idea Tablet της Lenovo ως ο νέος premium σύντροφος μελέτης για φοιτητές και μαθητές που απαιτούν προηγμένες δυνατότητες και μία πιο έξυπνη εμπειρία μάθησης. Ως το πρώτο tablet που ενσωματώνει το Lenovo Qira – το οποίο θα διατεθεί αργότερα μέσα στο 2026 – συνδυάζει την ευφυΐα της τεχνητής νοημοσύνης με τις ισχυρές επιδόσεις, σε μία συσκευή σχεδιασμένη εξ αρχής για έναν συγκεκριμένο σκοπό.



Στον πυρήνα της συσκευής βρίσκεται ένα ενσωματωμένο σύστημα μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στο Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform και ενισχύεται από τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo, μετατρέποντας τη μελέτη σε μία συνεχόμενη και διαισθητική εμπειρία:

- Διαβάστε πιο έξυπνα: Με το Smarter Reader, μία έξυπνη εφαρμογή λήψης σημειώσεων και το Lenovo Tab Pen Plus, οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν βασικά αποσπάσματα για αυτόματη δημιουργία περιλήψεων και επεξηγήσεων με στόχο την ταχύτερη κατανόηση. Τα επισημασμένα τμήματα αποθηκεύονται αυτόματα στο Lenovo Notepad, όπου το ενσωματωμένο Lenovo AI Notes οργανώνει περαιτέρω τα βασικά σημεία και υποστηρίζει τη συνέχιση της συγγραφής χωρίς διακοπές.

- Καταγράψτε άμεσα: Η ζωντανή απομαγνητοφώνηση διαλέξεων και συζητήσεων, διασφαλίζει ότι καμία σημαντική πληροφορία δεν χάνεται και παραμένει άμεσα διαθέσιμη για αναθεώρηση.

- Μελετήστε απρόσκοπτα: Με το πάτημα του ειδικού Smart Key στο 2-σε-1 Keyboard Pack, ενεργοποιείται το Lenovo Smart AI για γρήγορη δημιουργία και μετάφραση κειμένου μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα.



Σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε τρόπο χρήσης, το Idea Tab Pro Gen 2 βοηθά τους φοιτητές να παραμένουν παραγωγικοί, συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τις έξυπνες δυνατότητες μάθησης συμπληρώνουν η οθόνη 13 ιντσών 3.5K PureSight Pro με Dolby Vision για ζωντανή και καθαρή εικόνα, καθώς και το σύστημα τεσσάρων ηχείων JBL με Dolby Atmos για καθηλωτικό ήχο. Για άνεση κατά την πολύωρη ανάγνωση, η συσκευή διατίθεται και σε έκδοση με ματ οθόνη, με τεχνολογία αντιθαμβωτικής προστασίας και σταθερή αντίθεση. Με λεπτό προφίλ στα μόλις 6,20 χιλ., βάρος κάτω από 600 γραμμάρια και μπαταρία 10.200 mAh που προσφέρει ολοήμερη αυτονομία με ταχεία φόρτιση 45W, μεταφέρεται παντού και χρησιμοποιείται εύκολα. Το tablet διατίθεται σε τρεις νέες αποχρώσεις: Luna Grey, Cloud Grey και Jelly Mint.



Εντυπωσιακά ελαφρύ. Εξαιρετικά ικανό – IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11)

To IdeaPad Slim 5i Ultra (14”,11) έχει σχεδιαστεί για όσους απαιτούν ταυτόχρονα υψηλές επιδόσεις και φορητότητα. Συνδυάζοντας την ισχύ των επεξεργαστών Intel Core Ultra με τον λεπτό, εξαιρετικά ελαφρύ και πλήρως μεταλλικό σχεδιασμό, το IdeaPad Slim 5i Ultra είναι έτοιμο να υποστηρίξει την καθημερινή παραγωγικότητα – όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης.



Διαθέσιμο με premium οθόνη WUXGA OLED ή WQXGA IPS LCD 120 Hz7, το IdeaPad Slim 5i Ultra προσφέρει καθαρή, ζωντανή εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μπαταρία 65 Whr παρέχει έως περίπου 20 ώρες αναπαραγωγής βίντεο5, ενώ η τεχνολογία Rapid Charge Boost περιορίζει τον χρόνο αναμονής – με μόλις 15 λεπτά φόρτισης εξασφαλίζονται έως και 2 ώρες χρήσης6. Η ταχεία ασύρματη συνδεσιμότητα και οι τρεις θύρες USB-C διευκολύνουν τη σύνδεση περιφερειακών και την άμεση έναρξη εργασίας, ενώ ο λόγος διαστάσεων 16:10 προσφέρει περισσότερο κατακόρυφο χώρο στην οθόνη για ανάγνωση και δημιουργία.



Με εξαιρετικά λεπτό προφίλ που ξεκινά από τα μόλις 11,9 χιλ. στο πιο λεπτό σημείο του και βάρος από 1,15 κιλά, το IdeaPad Slim 5i Ultra έχει σχεδιαστεί για ζωή εν κινήσει. Το ειδικά επεξεργασμένο σασί αλουμινίου ενισχύει την ανθεκτικότητα χωρίς να προσθέτει όγκο. Η ενσωματωμένη επιτάχυνση τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας σε διαφορετικά φορτία εργασίας, ενώ οι δυνατότητες Copilot+ υποστηρίζουν τη δημιουργία, τη σύνοψη και την οργάνωση περιεχομένου με μεγαλύτερη ταχύτητα.



Στα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η κάμερα FHD IR με προηγμένη αναγνώριση προσώπου για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ώστε οι χρήστες να ξεκινούν άμεσα την εργασία τους. Το ενσωματωμένο φυσικό κάλυμμα της κάμερας προσφέρει άμεση προστασία της ιδιωτικότητάς σας, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα όταν έρθει η στιγμή να ενεργοποιηθεί εκ νέου η κάμερα.



Ήχος, στυλ και ουσία – Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition

Το Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο οικοσύστημα Yoga, σχεδιασμένο να συνεργάζεται ιδανικά με τα Yoga PC. Δημιουργημένο σε συνεργασία με τον κατασκευαστή premium περιφερειακών AngryMiao, απευθύνεται σε δημιουργούς και λάτρεις των μηχανικών πληκτρολογίων που αναζητούν ένα πληκτρολόγιο ικανό να αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο του βασικού τους χώρου εργασίας. Δίνει έμφαση στη σταθερότητα και τον έλεγχο του ήχου, μειώνοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας πληκτρολόγηση για μεγαλύτερες περιόδους, όταν οι χρήστες βρίσκονται σε δημιουργική ροή. Παράλληλα ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στους δημιουργούς, αντάξιες του ονόματος Yoga.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition είναι ο μεγάλος περιστροφικός διακόπτης στην επάνω δεξιά γωνία του, ο οποίος επιτρέπει σε δημιουργούς ήχου και βίντεο να ελέγχουν εύκολα το timeline του λογισμικού επεξεργασίας, γεγονός που προσφέρει πιο γρήγορη επεξεργασία και μεγαλύτερη απτική ακρίβεια σε σχέση με τη χρήση ποντικιού. Για όσους αξιοποιούν πλήρως το οικοσύστημα Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) και την οθόνη Yoga Pro 27UD-10 Monitor, το πληκτρολόγιο διαθέτει επίσης ειδικό πλήκτρο Yoga που επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ καναλιών ήχου με ένα μόνο πάτημα. Το πλήκτρο Yoga εναλλάσσει την έξοδο ήχου μεταξύ του Yoga Pro 9i και της οθόνης Yoga Pro 27UD-10, ενώ μπορεί να συγχρονίσει τον ήχο και στα 12 ηχεία των δύο συσκευών, διευρύνοντας το ηχητικό πεδίο για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης.



Το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει τη γνώριμη, εκλεπτυσμένη σχεδιαστική ταυτότητα της σειράς Yoga. Το σώμα αλουμινίου βάρους 2,6 κιλών συμβάλλει στη σταθερότητα και στην απορρόφηση κραδασμών, διατηρώντας τον ήχο πληκτρολόγησης σταθερά χαμηλό σε κάθε πλήκτρο. Το επάνω κάλυμμα είναι ημιδιαφανές, αναδεικνύοντας τον φωτισμό RGB ανά πλήκτρο και προσθέτοντας μία έξτρα νότα δημιουργικής κομψότητας σε κάθε χώρο εργασίας. Δύο πλήρως λειτουργικές θύρες USB-C επεκτείνουν τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών, μειώνοντας τις διακοπές κατά την εναλλαγή εργαλείων ή σεναρίων χρήσης.



Χώρος για να κάνετε περισσότερα, παντού – Lenovo L16 Mobile Monitor

Το Lenovo L16 Mobile Monitor επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη εμπειρία θέασης, όπου κι αν βρίσκονται. Είναι ιδανικό για επέκταση του χώρου εργασίας, δημιουργία, ψυχαγωγία, μελέτη ή multitasking εν κινήσει. Ο ελαφρύς και εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα ευέλικτες γωνίες θέασης 0-90 μοιρών της οθόνης 16 ιντσών 16:10 FHD IPS, επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά σε τσάντα και τη γρήγορη τοποθέτηση, με φωτεινότητα 300 nits που εξασφαλίζει καθαρή εικόνα σε ποικιλία σεναρίων χρήσης.



Οι δύο θύρες USB-C με δυνατότητα παροχής ισχύος έως 65 W (power passthrough) επιτρέπουν τη φόρτιση του laptop μέσω της οθόνης, απελευθερώνοντας τις θύρες της βασικής συσκευής για τη σύνδεση άλλων περιφερειακών.



Ένας νέος τρόπος να οργανώνετε τη μέρα σας – AI Work Companion Concept

Το AI Work Companion Concept συνδυάζει λειτουργίες AI με πρακτικό σχεδιασμό hardware στη μορφή ενός επιτραπέζιου ρολογιού. Το «Thought Bubble» της συσκευής αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον συγχρονισμό εργασιών και προγραμμάτων από όλες τις συσκευές του χρήστη, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο ημερήσιο πλάνο με ένα μόνο άγγιγμα. Παράλληλα, προτείνει διαλείμματα και παρακολουθεί τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση της κόπωσης. Η φιλοσοφία της συσκευής δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγικότητα – έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στη διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός υγιούς ρυθμού εργασίας, προσφέροντας διαδραστικά στοιχεία με παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών στο τέλος κάθε εβδομάδας.



Το Lenovo AI Work Companion Concept διαθέτει επίσης ενσωματωμένο hub θυρών με υποστήριξη ταχείας φόρτισης, επιτρέποντας τη φόρτιση συσκευών και παράλληλα τη μείωση της ακαταστασίας στο γραφείο. Επιπλέον, περιλαμβάνει προγραμματιζόμενα πλήκτρα, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις λειτουργίες της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.



Ένα gaming tablet για απαιτητικούς mobile gamers – Legion Tab (8,8”, 5)

Το Legion Tab (8,8”, 5) είναι ένα gaming tablet επαγγελματικού επιπέδου, σχεδιασμένο για gamers που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ισχύ για τους πιο απαιτητικούς mobile τίτλους. Η οθόνη 8,8 ιντσών 3K διαθέτει ρυθμό ανανέωσης 165 Hz7 και τυπική φωτεινότητα που φτάνει έως και τα 600 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή εικόνα ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Το tablet τροφοδοτείται από το Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform και έως και 16 GB3 ταχύτατης μνήμης RAM 10.667 Mbps για κορυφαίες επιδόσεις με αποδοτική διαχείριση ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως την μπαταρία 9000 mAh. Διαθέτει επίσης έως και 512GB3 αποθηκευτικού χώρου (ROM), επιτρέποντας την εγκατάσταση περισσότερων παιχνιδιών. Η υψηλή αυτή απόδοση διατηρείται σταθερή χάρη στο αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης Legion Coldfront Vapor, με έως και 32% βελτιωμένη απόδοση απαγωγής θερμότητας σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Legion Tab.



Το Legion Tab (8,8”, 5) ενσωματώνει ακόμα τις λύσεις λογισμικού Lenovo AI Engine+ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση του ήχου – ενισχύοντας κρίσιμους ήχους εντός παιχνιδιού – καθώς και για εξουδετέρωση θορύβου μέσω τεχνητής νοημοσύνης για καθαρότερες συνομιλίες κατά τη διάρκεια έντονων στιγμών gameplay. Το Lenovo AI Engine+ βελτιστοποιεί επίσης και την ευαισθησία φωνής μέσω ανάλυσης σκηνών σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.



Με βάρος μόλις 360 γραμμάρια, το tablet είναι ελαφρύ και φορητό, ενώ διαθέτει ακόμα και δύο θύρες USB-C για ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση περιφερειακών. Διατίθεται σε αποχρώσεις Eclipse Black, Glacier White και Surge.

Απόλυτος έλεγχος, χωρίς περιορισμούς – Legion 7a (15”, 11)

Το Legion 7a (15”, 11) είναι το πρώτο gaming laptop της Legion που ενσωματώνει ενοποιημένη αρχιτεκτονική μνήμης για κορυφαία ισχύ και επιδόσεις ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα όταν λειτουργεί εκτός πρίζας. Χάρη στους ενσωματωμένους πυρήνες γραφικών Radeon των επεξεργαστών AMD Ryzen AI Max+ Series, προσφέρει ομαλό και άμεσο gaming και multitasking, χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστή GPU. Το Legion 7a συνδυάζει επιδόσεις υψηλού επιπέδου σε εξαιρετικά λεπτό σασί αλουμινίου σε απόχρωση Nebula, ενώ με βάρος μόλις 1,65 κιλά, εξασφαλίζει υψηλή φορητότητα τόσο για εργασία όσο και για gaming όταν δεν υπάρχει κοντά πρίζα.

