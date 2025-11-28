Η Lenovo στο 4ο GenAI Summit

Δυναμική η παρουσία της Lenovo στο 4ο GenAI Summit SE Europe, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά συνέδρια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Tο συνέδριο που διοργανώνεται από την 100 Mentors, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και συγκέντρωσε ηγέτες του ευρωπαϊκού AI οικοσυστήματος και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κομβικό σημείο της παρουσίας της Lenovo, η συμμετοχή του Managing Director Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτη Μακρυνιώτη σε ένα από τα κορυφαία πάνελ της διοργάνωσης με τίτλο “View from the C-Suite: The Future of Leadership with GenAI”.

Στο πάνελ, με συντονιστή τον κ. Γιώργο Παλλιούδη, Managing Director & Financial Services Lead, Accenture, οι κ.κ. Bill Karnazes-CSO & GM of Corporate Services, Viohalko companies Αντώνης Κοτζαμανίδης- CEO Entersoftone και Χάρης Μαργαρίτης- Group COO, EGM @ Piraeus, μοιράστηκαν σημαντικά insights για τους νέους ρόλους της ηγεσίας ώστε οργανισμοί, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να περάσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά σε μια AI-driven πραγματικότητα. Η συζήτηση ανέδειξε επίσης τη σημασία στην ετοιμότητα και στη διαχείριση της αλλαγής στις επιχειρήσεις, με τη βοήθεια δομημένων προσεγγίσεων.

Tη συμμετοχή της Lenovo στη διοργάνωση ολοκλήρωσε η ομιλία του κ. Τάσου Μαρκά, Director Innovation & Incubation της Lenovo, με θέμα “Hybrid AI for Device Ecosystems” στην οποία ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα υβριδικά AI μοντέλα —που συνδυάζουν cloud, edge και on-device δυνατότητες— επιτρέπουν ταχύτερη επεξεργασία, καλύτερη ασφάλεια δεδομένων και έξυπνα οικοσυστήματα συσκευών & υπηρεσιών για επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες.

Mε αφορμή τη διοργάνωση, ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Managing Director, Lenovo GR&CY, δήλωσε:

«Με βασικό όραμα το Smarter AI for All, στη Lenovo επενδύουμε συστηματικά στην υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας ολοκληρωμένες, απόλυτα προσαρμόσιμες λύσεις από το edge μέχρι το cloud, ώστε οργανισμοί και επιχειρήσεις να μπορούν να εξελιχθούν με ασφάλεια και ταχύτητα. Διοργανώσεις σαν τη σημερινή έχουν πραγματική αξία, προσφέροντας σημαντικές στρατηγικές και σαφείς οδηγίες για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Τάσος Μαρκάς, Director Innovation & Incubation, δήλωσε:

«Η υβριδική AI αρχιτεκτονική αποτελεί τον πιο πρακτικό, ασφαλή και αποδοτικό δρόμο για την υλοποίηση AI συστημάτων. Στη Lenovo επενδύουμε σε τεχνολογίες που γεφυρώνουν τις συσκευές με το cloud, δημιουργώντας οικοσυστήματα που μαθαίνουν, προβλέπουν και προσαρμόζονται.»

