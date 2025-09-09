Η Λούκα δεν «καταθέτει τα όπλα» για τη... μεγάλη κεντροαριστερά

Μπορεί η διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Κεντροαριστερά, όμως μαθαίνω ότι υπάρχει κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο – εν αναμονή, πάντα, των ενεργειών του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά πριν από μερικούς μήνες, η Λούκα Κατσέλη είχε κάνει κάποιες προσπάθειες να φέρει στο ίδιο τραπέζι -για την ακρίβεια σε εκείνο του σπιτιού της- στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ώστε να προχωρήσει η ανασύνθεση της παράταξης.Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι.

Όμως, επί της ουσίας, δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.

Διότι εμφανίστηκε ξανά ο Αλ.Τσίπρας και όπως καταλαβαίνετε, όλα «πάγωσαν». Μου είπαν, όμως, ότι η Λούκα δεν έχει «παραδώσει τα όπλα» και το παλεύει ακόμα – ανεξάρτητα από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση της για τη σύσταση μιας επιτροπής κοινής αποδοχής από Κουμουνδούρου και Πατησίων, η οποία θα μπορούσε να φτιάξει ένα πρόγραμμα κοινά αποδεκτό, έτσι ώστε να προχωρήσει η συνεργασία των δύο κομμάτων. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, δεν τα ακούει ευχάριστα όλα αυτά. Αλλά από τη στιγμή που όντως συμβαίνουν, υποστηρίζει ότι οι ανασυνθετικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές.