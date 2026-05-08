Η Maserati MCPURA φορά ελαστικά Bridgestone

Η Bridgestone, παγκόσμιος ηγέτης στα premium ελαστικά και τις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης ελαστικών για το νέο MCPURA της Maserati. Ως διάδοχος της καταξιωμένης MC20, του πρώτου super sportscar της μάρκας με την τρίαινα, η Maserati MCPURA φτάνει στην αγορά με έναν V6 twin-turbo κινητήρα 3,0 λίτρων απόδοσης 630 ίππων, ο οποίος προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2,9 δευτερόλεπτα.

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εντυπωσιακές επιδόσεις της MCPURA, το μοντέλο εξοπλίζεται με ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Bridgestone Potenza Sport. Συνδυάζοντας τη δεκαετή τεχνογνωσία της Bridgestone στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με προηγμένη τεχνολογία πέλματος και γόμας, τα εξειδικευμένα αυτά ελαστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την ακρίβεια χειρισμών, τον έλεγχο και τη δυναμική οδήγησης, μεγιστοποιώντας τη συνολική απόδοση του super sportscar.

«Τέτοιου είδους ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων μας στην καινοτομία και την Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)», δήλωσε ο Adrien Thormann, Διευθυντής Πωλήσεων Πρώτης Τοποθέτησης (OE) Ευρώπης της Bridgestone EMEA. «Είμαστε χαρούμενοι που προσφέρουμε την εκτεταμένη εμπειρία μας στους οδηγούς της Maserati, καθώς και σε όλους τους πελάτες μας, αφού η γνώση που αποκτάται από την ανάπτυξη αυτού του είδους εξειδικευμένων ελαστικών εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων αξιοποιείται άμεσα στη βραβευμένη σειρά ελαστικών αντικατάστασης.»

Επιδόσεις που συναρπάζουν

Το ειδικά εξελιγμένο Bridgestone Potenza Sport διαθέτει προηγμένο ασύμμετρο σχεδιασμό πέλματος, που προσφέρει άμεση αίσθηση στο τιμόνι και υψηλή σταθερότητα στις στροφές. Η διάταξη του πέλματος έχει ρυθμιστεί ειδικά ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη μεταφορά φορτίου κάτω από απαιτητικές συνθήκες οδήγησης, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας.

Η ειδικά ανεπτυγμένη γόμα και η προσαρμοσμένη κατασκευή του σκελετού βελτιστοποιούν την κατανομή της επιφάνειας επαφής και τη θερμική σταθερότητα. Αυτό επιτρέπει στη Maserati MCPURA να επιτυγχάνει ταχύτερους και πιο σταθερούς χρόνους γύρου, προσφέροντας στον οδηγό απόλυτη εμπιστοσύνη και έλεγχο.

Η εξέλιξη του ελαστικού αξιοποίησε την τεχνολογία Advanced Virtual Tyre Development της Bridgestone και προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης, υποστηρίζοντας την πρώιμη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και την ταχύτερη ευθυγράμμιση με τις τελικές προδιαγραφές. Η τελική επικύρωση μέσω κοινών δοκιμών στην πίστα επιβεβαίωσε την εξαιρετική δυναμική απόδοση, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλών πλευρικών φορτίσεων, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες — ένα βασικό χαρακτηριστικό για ένα super sportscar αυτού του επιπέδου.

Μια μακροχρόνια συνεργασία

Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαστικό εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων που επιτυγχάνει έναν ασυμβίβαστο συνδυασμό ακρίβειας, ταχύτητας και σταθερότητας.



Η συνεργασία για τη Maserati MCPURA βασίζεται στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ Bridgestone και Maserati, καθώς η Bridgestone έχει ήδη αναπτύξει εξατομικευμένα ελαστικά για τις Maserati MC20, Maserati Grecale και Maserati Grecale Folgore. Το ειδικά εξελιγμένο ελαστικό για τη MCPURA σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ευρώπη και είναι διαθέσιμο στις εξής διαστάσεις:

• Εμπρός άξονας: 245/35 ZR20 95Y

• Πίσω άξονας: 305/30 ZR20 103Y

Τα συγκεκριμένα ελαστικά φέρουν τη χαρακτηριστική σήμανση «MGT» (Maserati Genuine Tyres) στο πλευρικό τους τοίχωμα, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν εξελιχθεί αποκλειστικά για τη Maserati.