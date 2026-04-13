Η Michelin παρουσιάζει το Primacy 5 energy & το Pilot Sport 5 energy

Σε ένα περιβάλλον όπου οι περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις μεταμορφώνουν σε βάθος την κινητικότητα, η Michelin παρουσιάζει δύο νέες γκάμες καλοκαιρινών ελαστικών: Michelin Primacy 5 energy & Michelin Pilot Sport 5 energy.

Ενσωματώνοντας σημαντικές καινοτομίες, αυτές οι γκάμες εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, όπου οι επιδόσεις, η διάρκεια ζωής και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν αποτελούν πλέον αντικρουόμενες έννοιες, ανεξάρτητα από τον τύπο κινητήρα.

«Για αρκετές δεκαετίες, ο κλάδος μας έχει βιώσει μια μεταμόρφωση πρωτοφανούς κλίμακας. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα γνωρίζαμε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελαστικό δεν αποτελεί πλέον απλώς στοιχείο ασφάλειας, αλλά ένα πραγματικό σύνολο τεχνολογιών, που πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις της κινητικότητας. Με τα ελαστικά Michelin Primacy 5 energy και Michelin Pilot Sport 5 energy ανοίγουμε μια νέα προσέγγιση. Τα ελαστικά αυτά ενσαρκώνουν αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στους οδηγούς: Tη δυνατότητα να μην χρειάζεται πλέον να επιλέγουν μεταξύ επιδόσεων, ασφάλειας, διάρκειας ζωής και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ικανοποιούν τις ανάγκες των πιο σύγχρονων οχημάτων, είτε με κινητήρα εσωτερικής καύσης, είτε υβριδικών ή 100% ηλεκτρικών, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

Αυτές οι καινοτομίες είναι αποτέλεσμα της μεγάλης επένδυσή μας στην έρευνα και ανάπτυξη, και αποτυπώνουν πιστά τη φιλοδοξία της Michelin: να προσφέρει ελαστικά με ακόμα καλύτερες επιδόσεις, ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, με ξεκάθαρη προσήλωση σε ένα βιώσιμο μέλλον». δηλώνει ο Jean-Claude Pats, Automobile and 2-wheel Business Line Director, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Michelin Primacy 5 energy

Tο ελαστικό με ΑΑA στην ευρωπαϊκή ετικετογράφηση με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κατηγορία του

Όλες οι διαστάσεις του ελαστικού Michelin Primacy 5 energy αξιολογούνται με Α στο φρενάρισμα σε βρεγμένο: μια εξαιρετική επίδοση. Το ελαστικό βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 8% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τόσο όταν είναι καινούριο όσο και όταν έχει φθαρεί στα 2 χιλιοστά, δηλαδή σε επίπεδο φθοράς κοντά στην αντικατάσταση.

Η καλύτερη διάρκεια ζωής στην κατηγορία του

Χάρη στην τεχνολογία Energy Passive 2.0 (λειτουργικά ελαστομερή, νέα ρητίνη και βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική), το ελαστικό αυτό προσφέρει την καλύτερη χιλιομετρική απόδοση στην κατηγορία του στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών οχημάτων.



Με αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης, επιτρέπει:

• έως 6% εξοικονόμηση καυσίμου (0,3 L/100 χλμ),

• έως 10% μεγαλύτερη αυτονομία για ηλεκτρικό όχημα,

• έως €169 σε εξοικονόμηση καυσίμου και 327 κιλά CO ₂ που αποφεύγονται,

• έως 70 χλμ επιπλέον αυτονομία ανά φόρτιση για ένα αυτοκίνητο.

Ακουστική άνεση

Το ελαστικό αξιολογείται επίσης με Α στον εξωτερικό θόρυβο, μειώνοντας το επίπεδο θορύβου που ακούγεται κατά την οδήγηση κατά τέσσερεις φορές, σε σύγκριση με ένα ελαστικό με αξιολόγηση C και 33 διαστάσεις από 16” έως 19” είναι διαθέσιμες από την αρχή του έτους.

Michelin Pilot Sport 5 energy

Το ελαστικό MICHELIN Pilot Sport 5 energy απευθύνεται σε οδηγούς που επιθυμούν να συνδυάσουν σπορ οδήγηση με ενεργειακή αποτελεσματικότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος στην κατηγορία του.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία Dynamic Response, σχεδιασμένη και δοκιμασμένη από την εμπειρία της Michelin στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και με μια νέα σύνθεση Adaptive Grip, το ελαστικό προσφέρει ακριβή συμπεριφορά και εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνές και βρεγμένες επιφάνειες.

Ενισχυμένη διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής του Michelin Pilot Sport 5 energy , ενισχυμένη χάρη στην τεχνολογία MaxTouch, αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση για τα σπορ αυτοκίνητα: τη γρήγορη φθορά των ελαστικών. Η τεχνολογία αυτή βελτιστοποιεί το ίχνος για πιο ομοιόμορφη φθορά, ενώ η ενσωμάτωση της σύνθεσης Energy Passive στους ώμους μειώνει την αντίσταση κύλισης σε πρωτόγνωρο επίπεδο για σπορ ελαστικό. Το ελαστικό υπερέχει σημαντικά έναντι των άμεσων ανταγωνιστών του ως προς τη διάρκεια ζωής και έχει λάβει αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης.

Ακραίες επιδόσεις που έχουν ήδη δοκιμαστεί

Οι δυνατότητες του Michelin Pilot Sport 5 energy επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου ρεκόρ Concept AMG GT XX, όπου διατηρήθηκε σταθερή ταχύτητα στα 300 χλμ/ώρα για σχεδόν οκτώ ημέρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως το δυναμικό του ως προς τη διάρκεια ζωής και την ενεργειακή απόδοση. Διαθέσιμο σε 19 διαστάσεις από 19” έως 21” είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο.

Επιδόσεις που απαντούν στις προκλήσεις

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πλέον θέτουν προδιαγραφές πιο απαιτητικές από ποτέ. Για να πιστοποιήσουν τα πιο αποδοτικά μοντέλα τους, αναζητούν ελαστικά που προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση κύλισης, αυξημένη πρόσφυση, ενισχυμένη διάρκεια ζωής και πλήρως ελεγχόμενη συμπεριφορά, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Οι νέες σειρές Michelin Primacy 5 energy και Pilot Sport 5 energy ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις. Επιτρέπουν στους κατασκευαστές να βελτιώνουν την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων τους, να μειώνουν την κατανάλωση στα υβριδικά και στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και να επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Εγκεκριμένα ήδη από μεγάλο αριθμό κατασκευαστών, αυτά τα ελαστικά είναι ήδη εξοπλισμένα σε ευρεία γκάμα διεθνών κατασκευαστών.