Συνεργασία Hyundai και Michelin για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες στα ελαστικά

H Hyundai υπέγραψε τρίτο μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με τη Michelin με στόχο την επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Η συμφωνία αυτή συνεχίζει τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που θεμελιώθηκε μέσω των MOU που υπογράφηκαν το 2017 και το 2022.

Στο πλαίσιο της νέας τριετούς συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για :

• Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών

• Βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία

• Δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου

•Προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως υψηλή ικανότητα φόρτισης, οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

«Μέσα από την τρίτη φάση της τεχνολογικής μας συνεργασίας με τη Michelin, αναμένουμε να επιτύχουμε καινοτομίες στα ελαστικά που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας, Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητες και των δύο εταιρειών στην κινητικότητα και την τεχνολογία ελαστικών, θα δημιουργήσουμε προηγμένες λύσεις». δήλωσε ο κ. Yongsuk Shin, Vice President and Head of Genesis Engineering Design Center at Hyundai Motor Group.

Το MOU του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai IONIQ 5, ενώ η συμφωνία του 2022 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πρόβλεψη της φθοράς των ελαστικών και στη περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης πέδησης. Βασιζόμενες σε αυτά τα επιτεύγματα, οι εταιρείες στοχεύουν να επιταχύνουν την τεχνολογική καινοτομία και να προσφέρουν πρωτοποριακές τεχνολογίες ελαστικών για τη μελλοντική κινητικότητα.