Η NASA ετοιμάζει κανονικό «χωριό» στη Σελήνη – όχι απλώς έναν σταθμό

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία κάνει πράξη όσα μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: τη δημιουργία ενός μόνιμου σεληνιακού οικισμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, η NASA σχεδιάζει όχι απλώς μια βάση ή ερευνητικό σταθμό, αλλά έναν πλήρως λειτουργικό «οικισμό» στη Σελήνη — με ηλιακά πάνελ για ενέργεια και θερμοκήπια που θα εξασφαλίζουν τροφή για τους κατοίκους του φεγγαριού.

Το πρώτο βήμα προς αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο έγινε ήδη το 2022 με την αποστολή Artemis 1, η οποία δοκίμασε κρίσιμες τεχνολογίες και άνοιξε τον δρόμο για τις επανδρωμένες αποστολές που θα ακολουθήσουν.

Όπως αποκάλυψε ο διαχειριστής της NASA, Σον Ντάφι, στο Διεθνές Συνέδριο Αεροναυτικής στο Σίδνεϊ, στόχος δεν είναι απλώς να επισκεφθούμε ξανά τη Σελήνη, αλλά να μείνουμε εκεί: «Θα υπάρχει μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Όχι ένα απλό φυλάκιο, αλλά ένας αληθινός οικισμός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε πώς η NASA σχεδιάζει να «χτίσει» αυτό το χωριό με υλικά της ίδιας της Σελήνης και ποιοι θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα ζήσουν εκεί.