Η NASA ορίζει ημερομηνία για την αρχή του τέλους της ζωής στη Γη

Όταν οι άνθρωποι φαντάζονται το τέλος της Γης, συνήθως σκέφτονται την πρόσκρουση ενός αστεροειδούς ή τον Ήλιο να καταπίνει ολόκληρο τον Πλανήτη.



Όμως, ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος στον οποίο επιστρέφουν συνεχώς οι επιστήμονες είναι πιο αθόρυβος. Η ατμόσφαιρα της Γης ενδέχεται να σταματήσει να υποστηρίζει σύνθετη ζωή πολύ πριν ο ίδιος ο πλανήτης καταστραφεί φυσικά.

Αυτό δεν σημαίνει, σημειώνει το ecoticias, ότι η Γη έχει περάσει ένα δραματικό όριο. Αυτό που περιγράφει η έρευνα είναι μια αργή αντίστροφη μέτρηση σε βάθος χρόνου, που καθοδηγείται από έναν Ήλιο που γίνεται πιο καυτός καθώς γερνάει.



Δεν είναι το είδος της αλλαγής που θα παρατηρούσε κανείς από το ένα καλοκαίρι στο άλλο, αλλά σε τεράστιες χρονικές περιόδους η επίδρασή της συσσωρεύεται.

Η αργή αλλαγή που προέρχεται από τον Ήλιο

Ο Ήλιος βρίσκεται λίγο λιγότερο από τα μισά της διάρκειας ζωής του και μια επίσημη επιστημονική ανασκόπηση της NASA αναφέρει ότι η Γη θα καταστεί ακατοίκητη για σύνθετες μορφές ζωής σε λίγο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο χρόνια.



Η ίδια μακροπρόθεσμη εικόνα αναφέρει ότι ο Ήλιος θα επεκταθεί σε έναν κόκκινο γίγαντα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Γιατί να αρχίσουν τα προβλήματα τόσο νωρίς; Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, εξατμίζεται περισσότερη ποσότητα νερού και αυτή η επιπλέον ποσότητα υδρατμών παγιδεύει ακόμη περισσότερη θερμότητα.



Σε τεράστιες χρονικές περιόδους, αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει τη Γη σε ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μετατρέποντας έναν κόσμο που κάποτε ήταν γαλάζιος σε έναν πολύ πιο ζεστό και ξηρό.

Τι αποκάλυψαν 400.000 προσομοιώσεις

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience από τον Kazumi Ozaki του Πανεπιστημίου Toho και τον Christopher Reinhard του Georgia Institute of Technology, οι ερευνητές εξέτασαν το μακρινό μέλλον της Γης με ένα μοντέλο που συνδύαζε το κλίμα, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και τη χημεία που διαμορφώνεται από τη ζωή.



Μετά από σχεδόν 400.000 προσομοιώσεις, υπολόγισαν ότι η πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρα του πλανήτη πιθανότατα θα διαρκέσει περίπου άλλα 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το εντυπωσιακό είναι η σειρά των γεγονότων. Το μοντέλο τους υποδηλώνει ότι η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να χάσει μεγάλο μέρος του οξυγόνου της πριν η Γη εισέλθει στη φάση όπου η απώλεια νερού στο Διάστημα θα γίνει σοβαρή. Πρακτικά, ο αέρας θα μπορούσε να εξαφανιστεί πρώτος.

Γιατί οι επιστήμονες ενδιαφέρονται τώρα

Εάν το οξυγόνο είναι μόνο ένα προσωρινό στοιχείο ότι ένας κόσμος είναι ζωντανός, οι αστρονόμοι που αναζητούν μακρινούς πλανήτες μπορεί να χρειαστούν και άλλα σημάδια.

Μια έρευνα του 2024 με επικεφαλής τον Keming Zhang του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο αποτύπωσε αυτή την εικόνα, αναφέροντας ότι η Γη μπορεί να είναι κατοικήσιμη μόνο για «περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια ακόμη» πριν οι ωκεανοί της εξατμιστούν από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.



Η NASA το καθιστά σαφές: το «τέρας» που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας (4 εκατομμύρια ήλιους) έχει καθορισμένη ημερομηνία για το «ξύπνημά» του. Ένα μόνο στοιχείο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεν πρόκειται για προειδοποίηση που αφορά τον επόμενο αιώνα.

