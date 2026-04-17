Η Νάταλι Πόρτμαν περιμένει το τρίτο της παιδί στα 44

Σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί και πρώτο με τον σύντροφό της, Tanguy Destable.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εγκυμοσύνη της σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της.

Natalie Portman is pregnant with baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/uEw3tmQ58N pic.twitter.com/QtUVJVN1gN — New York Post (@nypost) April 17, 2026

Όπως ανέφερε, αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη, τονίζοντας πως η μητρότητα αποτελεί ένα «θαύμα», αλλά και μια εμπειρία που συνοδεύεται από προκλήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό και πολύτιμο είναι αυτό που βιώνει.

Η σχέση της με τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό ξεκίνησε στις αρχές του 2025, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί στο Us Weekly, οι δυο τους είναι μαζί εδώ και λίγους μήνες και περνούν πολύ όμορφα μαζί.

Η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων, μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον πρώην σύζυγό της, Benjamin Millepied, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 11 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η νέα αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Πόρτμαν, η οποία φαίνεται να προχωρά με αισιοδοξία και θετική διάθεση.