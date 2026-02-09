Η ΝΔ «ανηφορίζει» στην Αλεξανδρούπολη

Τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό της Πειραιώς να πραγματοποιηθεί το δεύτερο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Επικρατέστερη πόλη – οικοδέσποινα είναι η Αλέξανδρούπολη, μία ακριτική περιοχή με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια.

Τόσο η αναβάθμιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας εκεί, όσο και τα αμερικανικά ενεργειακά σχέδια με πρώτο και κύριο τον Κάθετο Διάδρομο έχουν καταστήσει την Αλεξανδρούπολη κομβική για τα ελληνικά, αλλά και τα Νατοικά συμφέροντα. Πάντως, ο «γαλάζιος» σχεδιασμός τελεί πάντοτε υπό την αίρεση του πρωθυπουργικού προγράμματος και εάν δεν προκριθεί τελικώς η λύση της Αλεξανδρούπολης, στα υπ όιψιν υπάρχει πάντοτε και η Πάτρα.

Άλλωστε, Προσυνέδρια σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν ακόμη στο Ηράκλειο και στη Ρόδο.