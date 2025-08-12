Η νέα τάση που σαρώνει: Πληρώνεις για να πας καλεσμένος στον γάμο αγνώστων

Ένα εντελώς νέο concept έχει κάνει την εμφάνισή του στον κόσμο των γάμων, με ένα ζευγάρι στο Παρίσι να πρωτοπορεί και να πουλάει προσκλήσεις σε αγνώστους για την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του.

Η είδηση αναδεικνύει μια νέα, ασυνήθιστη πρακτική που κερδίζει έδαφος, χάρη σε μια εφαρμογή που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να παραστεί ως καλεσμένος σε έναν γάμο, πληρώνοντας ένα αντίτιμο.



Η καινοτόμος ιδέα ανήκει στη startup «Invitin», που ιδρύθηκε από την Katia Lekarski. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, ένα ζευγάρι από το Παρίσι, η Jennifer και ο Paulo, αποφάσισαν να γίνουν οι πρώτοι που δοκιμάζουν αυτή τη νέα τάση. Πρόσφεραν πέντε θέσεις στον γάμο τους σε άγνωστα άτομα, τα οποία πλήρωσαν €150 έκαστος για να βιώσουν την εμπειρία.

Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία



Η ιδέα πίσω από την «Invitin» είναι απλή: τα ζευγάρια μπορούν να προσφέρουν έναν μικρό αριθμό θέσεων σε άγνωστα άτομα, τα οποία επιλέγονται με βάση το προφίλ τους στην εφαρμογή. Αυτό το αντίτιμο τους βοηθά να καλύψουν μέρος του κόστους του γάμου, ενώ οι «επί πληρωμή» καλεσμένοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την τελετή, να συμμετάσχουν στο δείπνο και να διασκεδάσουν στο πάρτι, ακριβώς όπως οι υπόλοιποι.



Όπως εξηγεί η Jennifer, ο σκοπός δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά και η επιθυμία να κάνουν την ημέρα τους πιο «πρωτότυπη» και να εξισορροπήσουν τον αριθμό των single καλεσμένων τους. Από την πλευρά των πληρωμένων καλεσμένων, όπως η Laurène, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή παιχνιδιών, η υπηρεσία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να βιώσει τη γιορτή του γάμου, καθώς δεν έχει πολλά οικογενειακά πάρτι να παρακολουθήσει.

Οι κανόνες και οι όροι συμμετοχής



Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του γάμου, οι «επί πληρωμή» καλεσμένοι πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες, όπως ο ενδυματολογικός κώδικας («chic and elegant»), η έγκαιρη άφιξη, η κατανάλωση αλκοόλ με σύνεση και, το σημαντικότερο, η απαγόρευση δημοσίευσης φωτογραφιών χωρίς την άδεια του ζευγαριού.



Η ιδρύτρια της «Invitin», Katia Lekarski, δηλώνει ότι το project βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά ήδη έξι γάμοι έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το πλαίσιο, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Το κόστος των εισιτηρίων κυμαίνεται από €100 έως €150, ανάλογα με τον χώρο.



Η πρακτική αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη παγκοσμίως. Στην Ινδία, η εταιρεία «Join My Wedding» συνδέει ξένους τουρίστες με παραδοσιακούς γάμους, προσφέροντας μια αυθεντική πολιτιστική εμπειρία.



Ενώ για κάποιους η ιδέα του να έχεις άγνωστους καλεσμένους στον γάμο σου μπορεί να φαίνεται παράξενη, για άλλους αποτελεί μια ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική κοινωνική εμπειρία, όπως αναφέρει και η Laurène.

