Νύφη με... προτεραιότητα: Σταμάτησε λεωφορείο του ΟΑΣΘ για να χορέψει και το TikTok την έκραξε

Μια αυθόρμητη και χαρούμενη στιγμή στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε «πεδίο» μάχης στο Tik Tok, όταν νύφη χόρεψε μπροστά από λεωφορείο του ΟΑΣΘ, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει και να διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία. Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές αλλά και έντονα επικριτικά σχόλια από τους χρήστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ώρα αιχμής, όταν η νύφη – φορώντας το λευκό νυφικό της και με το χαμόγελο στα χείλη – αποφάσισε να χορέψει μαζί με φίλες της και καλεσμένους στη μέση της Μητροπόλεως μπροστά σε ένα διερχόμενο λεωφορείο Ο οδηγός του οχήματος του ΟΑΣΘ αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, ενώ πίσω του σχηματίστηκε ουρά οχημάτων.

Το σκηνικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και ανέβηκε στο TikTok, όπου έγινε αμέσως viral. Ωστόσο, η αντίδραση των χρηστών δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς για μια «χαριτωμένη» γαμήλια στιγμή.

Πολλοί επέκριναν τη συμπεριφορά της νύφης, κάνοντας λόγο για «αδιαφορία για τους υπόλοιπους» και «άσκοπη ταλαιπωρία» των επιβατών. Άλλοι σχολίασαν χιουμοριστικά, αλλά αιχμηρά, ότι «ο οδηγός δεν είχε καμία διάθεση για γλέντια» και «οι καλεσμένοι έπρεπε να στήσουν το χορό αλλού».

Η νύφη πιθανότατα θα θυμάται για μια ζωή αυτόν τον χορό, αλλά σίγουρα δεν περίμενε πως το γλέντι της θα γινόταν αφορμή για διαδικτυακή «καταιγίδα» σχολίων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Θεσσαλονίκη πρόσθεσε ακόμα ένα viral περιστατικό στη συλλογή της.

Δείτε βίντεο: