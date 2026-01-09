Η Ομάδα Peugeot TotalEnergies στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC)

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies επιβεβαιώνει τις συνθέσεις των οδηγών της για τα 2 Hypercars PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026.

Σύνθεση οδηγών ανά πρωτότυπο – FIA WEC 2026

Peugeot 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ) – Paul Di Resta (SCT) – Stoffel Vandoorne (BEL) και Peugeot 9X8 #94: Loïc Duval (FRA) – Malthe Jakobsen (DNK) – Théo Pourchaire (FRA)

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies επιβεβαίωσε τις συνθέσεις των πληρωμάτων της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της να συμμετάσχει με δύο πλήρως ανταγωνιστικά Peugeot 9X8 Hypercars σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα επιλεγμένα πληρώματα συνδυάζουν εμπειρία και απόδοση, φέρνοντας ανανεωμένη ενέργεια στο πρόγραμμα της ομάδας. Έχουν συγκροτηθεί προσεκτικά, ζυγίζοντας όλες τις βασικές τεχνικές και αθλητικές παραμέτρους. Και οι δύο ομάδες οδηγών έχουν δημιουργηθεί για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ισχυρή συνοχή εντός της ομάδας.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport : «Ο Loïc και ο Paul είναι ισχυροί πυλώνες της ομάδας και θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην δομή κάθε πληρώματος. Και οι δύο τριάδες οδηγών προσφέρουν μια εξαιρετική ισορροπία, συνδυάζοντας οδηγούς που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στις εκκινήσεις του αγώνα με άλλους που διαπρέπουν στις κατατακτήριες. Αυτή η δομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα μια μακροπρόθεσμη προοπτική, παρέχοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμοστικότητα που απαιτούνται για την απόδοση σε όλες τις συνθήκες του αγώνα, κάτι που είναι απαραίτητο δεδομένου του κορυφαίου επιπέδου ανταγωνισμού στο FIA WEC.»