Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής: Η επιστροφή της Peugeot

Το Peugeot 9X8 #94 που οδηγούσαν οι Duval/Jakobsen/Vandoorne τερμάτισε στην 3η θέση στον αγώνα Lone Star Le Mans, ακριβώς μπροστά από το Peugeot 9X8 #93 που οδηγούσαν οι Jensen/Di Resta/Vergne.

Ο έκτος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA πραγματοποιήθηκε σε ακραίες καιρικές συνθήκες στην πίστα Circuit of the Americas στο Ώστιν του Τέξας των ΗΠΑ. Εκεί η ομάδα Peugeot TotalEnergies πέτυχε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα FIA WEC.

Ο 99ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του εξαντλητικού εξάωρου αγώνα. Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας υπό καταρρακτώδη βροχή, η οποία διήρκεσε μία ώρα, ακολουθούμενη από μια περίοδο κόκκινης σημαίας 40 λεπτών. Στη συνέχεια δόθηκε νέα εκκίνηση, εν μέσω μιας δυνατής νεροποντής και σε μια εντελώς πλημμυρισμένη πίστα.

Πίσω από το τιμόνι του Peugeot 9X8, με πολύ περιορισμένη ορατότητα, οι Loic Duval και Jean-Eric Vergne κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη. Ξεκινώντας από την 11η θέση, ο Duval ολοκλήρωσε την οδηγική του «θητεία» στην 8η θέση. Εν τω μεταξύ, ο Jean-Eric Vergne, ο οποίος ξεκίνησε 18ος μετά από ποινή που θεωρήθηκε σκληρή, ανέβηκε στη 13η θέση πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Paul Di Resta.

Η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ κατά τη διάρκεια των περιόδων των Malthe Jakobsen και Paul Di Resta, οι οποίοι συνέχισαν την εκπληκτική επίδοση του Duval 9X8 με βρόχινα ελαστικά. Όταν ανέλαβαν οι Mikkel Jensen και Stoffel Vandoorne, και τα δύο Peugeot ήταν ήδη μέσα στο Top 10. Οι τελικοί οδηγοί της ομάδας Peugeot TotalEnergies πραγματοποίησαν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνεχώς επικίνδυνες συνθήκες πρόσφυσης, φέρνοντας τα μονοθέσια της Peugeot στην 3η και 4η θέση. Μετά από μια αξιόλογη εμφάνιση στο Σάο Πάολο στις αρχές Ιουλίου, η ομάδα Peugeot TotalEnergies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες αντοχής, επιστρέφοντας στο βάθρο.

«Τι αγώνας! Ξεκινήσαμε στη μέση των Hypercars, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και η βροχή ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ – κάτι που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί. Καταφέραμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα, οι οδηγοί δεν έκαναν ούτε ένα λάθος, κάτι που είναι αξιοσημείωτο δεδομένων των συνθηκών, και στο τέλος, η στρατηγική των ελαστικών μας απέδωσε. Σημειώσαμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα – συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα» δήλωσε ο Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport

