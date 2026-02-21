Οι ώρες και τα κανάλια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού και του Αστέρα για την Stoiximan Super League

Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά με δυο αναμετρήσεις το Σάββατο (21/2).

Συγκεκριμένα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ατρόμητο σε μια μάχη που θα είναι κομβική για την προσπάθεια παραμονής των δυο ομάδων στην Super League. Μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί στις 17:00 από το Nova Sports 2.

Επίσης ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», θέλοντας οπωσδήποτε την νίκη για να κρατήσει την επαφή του με την κορυφή, ενώ οι Αγρινιώτες θα παλέψουν επίσης για να πάρουν κάτι από το ματς για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις. Την συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στις 17:00 από το Cosmote Sport 1.