Η ώρα και το κανάλι του ημιτελικού της Volley League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Ρέντη για μια θέση στον τελικό της Volley League.

Το «τριφύλλι» πάει στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του έχοντας το προβάδισμα απο το πρώτο παιχνίδι, όπου είχε επικρατήσει με 3-1 σετ. Από την άλλη, η ομάδα του Πειραιά θα θελήσει να ισοφαρίσει τη σειρά και να διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς. Ο δεύτερος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 στις 20:30 και η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 2.